Storage: NetApp ridefinisce lo standard per la cybersecurity

NetApp, azienda specializzata nell’infrastruttura intelligente dei dati, propone nuove funzionalità di sicurezza dei dati che aiutano i clienti a rafforzare la propria resilienza informatica. I team di sicurezza possono ora sfruttare NetApp – il sistema di storage più sicuro al mondo – per adottare un approccio proattivo alla protezione dei dati e migliorare il proprio assetto di sicurezza complessivo.

I progressi tecnologici alimentano un ciclo continuo di innovazione sia per le minacce informatiche sia per le contromisure di sicurezza. L’accessibilità crescente dell’intelligenza artificiale ha permesso agli attori malevoli di automatizzare gli attacchi informatici, spingendo le imprese a ricorrere al machine learning per automatizzare il rilevamento delle minacce. Con l’avvicinarsi della computazione quantistica, inoltre, diventa urgente proteggere i dati da hacker che potrebbero oggi rubare e archiviare informazioni sensibili, per poi decifrarle facilmente grazie alla potenza quantistica nel prossimo futuro.

NetApp è pioniere nell’infrastruttura intelligente dei dati sicura-by-design, offrendo ai clienti la certezza di poter proteggere e accedere ai propri dati senza interruzioni. Proseguendo su questa linea, NetApp annuncia nuove funzionalità di resilienza informatica che rafforzano e migliorano le strategie di sicurezza dei propri clienti.

“I team di sicurezza devono considerare lo storage parte integrante delle proprie strategie di difesa, perché rappresenta l’ultima linea di protezione per i dati, e la giusta soluzione storage può svolgere un ruolo attivo nella protezione dell’azienda” ha dichiarato Roberto Patano, Senior Manager Solutions Engineering di NetApp Italia. “Il backup e il ripristino sono elementi fondamentali della sicurezza a livello di storage, ma le capacità di sicurezza complete di NetApp espandono il ruolo dello storage primario, integrando rilevamento e risposta automatizzati contro gli attacchi ransomware. Con funzionalità di sicurezza integrate che proteggono i dati per qualsiasi carico di lavoro, ovunque si trovino, NetApp rende lo storage fondamentale quanto gli strumenti di sicurezza perimetrale ed endpoint.”

Per aiutare i clienti a rafforzare la propria resilienza informatica a livello di storage, NetApp introduce nuove funzionalità di protezione dei dati:

Crittografia post-quantistica : NetApp ha integrato la crittografia post-quantistica nella sua gamma di soluzioni di storage per file e block workload. Lo storage sicuro-by-design di NetApp protegge i dati dei clienti contro le minacce quantistiche, rafforzando la fiducia di clienti, partner e autorità di regolamentazione. Grazie all’adozione di algoritmi di crittografia standardizzati dal NIST, le aziende possono contare su una protezione testata e pronta per il futuro.

: NetApp ha integrato la crittografia post-quantistica nella sua gamma di soluzioni di storage per file e block workload. Lo storage sicuro-by-design di NetApp protegge i dati dei clienti contro le minacce quantistiche, rafforzando la fiducia di clienti, partner e autorità di regolamentazione. Grazie all’adozione di algoritmi di crittografia standardizzati dal NIST, le aziende possono contare su una protezione testata e pronta per il futuro. Aggiornamento di NetApp BlueXP Ransomware Protection : Gli aggiornamenti al servizio BlueXP migliorano la protezione ransomware per i workload ONTAP®, con controlli di accesso basati sui ruoli specifici e supporto per la protezione dei workload nativi nel cloud, offrendo un controllo più granulare ed efficace.

: Gli aggiornamenti al servizio BlueXP migliorano la protezione ransomware per i workload ONTAP®, con controlli di accesso basati sui ruoli specifici e supporto per la protezione dei workload nativi nel cloud, offrendo un controllo più granulare ed efficace. Supporto nuovi workload di NetApp BlueXP Backup and Recovery : BlueXP Backup and Recovery ora presenta una nuova interfaccia utente che semplifica l’integrazione e l’adozione della strategia di protezione dati 3-2-1 per carichi di lavoro come Microsoft SQL Server, VMware e Kubernetes.

: BlueXP Backup and Recovery ora presenta una nuova interfaccia utente che semplifica l’integrazione e l’adozione della strategia di protezione dati 3-2-1 per carichi di lavoro come Microsoft SQL Server, VMware e Kubernetes. Servizi professionali di sicurezza NetApp: NetApp amplia i propri servizi professionali offrendo assesment di sicurezza e servizi di hardening per aiutare i clienti a valutare e rafforzare ulteriormente il loro assetto di sicurezza, sfruttando appieno le capacità integrate di NetApp.

“Costruire resilienza contro gli attacchi informatici nell’infrastruttura di storage non è mai stato così importante,” ha commentato Krista Case, Research Director per The Futurum Group. “Secondo la nostra ricerca, circa l’80% dei decision maker in ambito cybersecurity ha sperimentato un grave incidente di sicurezza negli ultimi 12 mesi, e il 40% di questi ha subito perdita o compromissione dei dati. NetApp sta integrando capacità critiche di resilienza informatica nella propria infrastruttura di storage e nei propri servizi, compresi controlli di accesso granulari e crittografia dei dati che sia quantum-safe.”