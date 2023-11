Transcom si allea con Google Cloud per la GenAI in ambito CX

Transcom, specialista globale nelle soluzioni digitali di Customer Experience (CX) è al lavoro con Google Cloud per lo sviluppo di soluzioni di AI per migliorare le operations di assistenza clienti, ridurre i costi e incrementare la soddisfazione dei clienti. Le capacità dell’AI generativa di Google Cloud e il supporto continuo forniranno gli strumenti necessari per sviluppare soluzioni personalizzate e rinnovare tutto il settore.

“L’AI è passata rapidamente dall’hype al reale utilizzo con reali benefici. Combinando le nostre conoscenze in materia di CX e gestione delle operations con le capacità di Google Cloud sull’AI possiamo non solo soddisfare la crescente domanda ma anche guidare il settore verso un reale rinnovamento. I primi risultati fanno ben sperare sugli ulteriori passi in avanti che ci attendono”, afferma Jonas Dahlberg, Presidente e CEO di Transcom.

“L’AI generativa ha un potenziale incredibile, soprattutto se applicata alla CX. Siamo davvero entusiasti della collaborazione con Transcom e della sua scelta di adottare Google Cloud Vertex AI”, spiega Warren Barkley, Senior Director of Product Management, Vertex AI di Google Cloud. “Vertex AI consente di accedere a modelli linguistici di grandi dimensioni per sperimentare e costruire facilmente applicazioni di AI generativa. Non vediamo l’ora di vedere come Transcom continuerà ad innovare attraverso questa tecnologia” conclude Barkely.

Il primo risultato concreto di questa partnership è l’Agent Development Accelerator (ADA), tool estremamente efficace nella formazione degli agenti che grazie all’AI simula reali interazioni con la clientela. Lo strumento fornisce infatti feedback in tempo reale e suggerisce come migliorare le risposte. I test hanno dimostrato che la soluzione riduce i tempi di formazione, migliora le prestazioni e aumenta significativamente la soddisfazione degli agenti.