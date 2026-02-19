TXT Industrial e Aerea insieme per trasformare l’aerospace

TXT Industrial, divisione del Gruppo TXT dedicata alla digitalizzazione dei processi industriali, e Aerea, storico player italiano nel settore aeronautico e della difesa, consolidano una collaborazione strategica volta a integrare tecnologie avanzate e competenze industriali in progetti di trasformazione digitale ad alto contenuto tecnologico.

“La collaborazione con Aerea rappresenta pienamente la visione di TXT Industrial: accompagnare le aziende industriali in percorsi di trasformazione sostenibili, misurabili e orientati al lungo termine,” dichiara Mirco Mariani, Managing Director di TXT Industrial. “Mettiamo a disposizione competenze verticali, tecnologie innovative e una profonda conoscenza delle dinamiche Aerospace & Defense per supportare i nostri clienti nella gestione della complessità, nella riduzione dei rischi di programma e nella creazione di valore lungo tutto il ciclo di vita del prodotto”.

I benefici della partnership tra TXT Industrial e Aerea

La partnership tra TXT Industrial e Aerea si fonda su una visione condivisa di innovazione e creazione di valore: TXT supporta Aerea nell’evoluzione dei processi di ingegneria e nella gestione strutturata dei dati di prodotto, contribuendo a rafforzare la governance del ciclo di vita e la connettività delle informazioni tra le diverse funzioni aziendali. L’obiettivo è abilitare un ecosistema digitale integrato che garantisca maggiore controllo delle configurazioni, tracciabilità completa e collaborazione efficace lungo tutta la catena del valore.

Fondata nel 1927, Aerea vanta quasi un secolo di esperienza nella progettazione e produzione di componenti aerospaziali, equipaggiamenti di ruolo e sistemi di supporto logistico per velivoli ad ala fissa e rotante. Attiva nei principali programmi internazionali di difesa, l’azienda opera secondo i più rigorosi standard di settore, confermando un posizionamento di eccellenza nel panorama aerospace nazionale e internazionale.

Elemento centrale della collaborazione è l’adozione da parte di Aerea di SmartGate, SmartApp della suite SmartThread di TXT Industrial, progettata per integrare e rendere coerenti i flussi informativi lungo l’intero Digital Thread. In un settore come l’Aerospace & Defense, caratterizzato da supply chain estese, requisiti normativi stringenti e necessità di tracciabilità completa, la gestione del dato rappresenta un fattore critico di successo. Con SmartGate, Aerea è in grado di trasformare il dato proveniente dall’esterno – fornitori, partner industriali e clienti – in informazione strutturata e coerente all’interno dei propri sistemi aziendali e, allo stesso tempo, di rendere disponibili verso l’esterno dati affidabili e allineati, assicurando piena coerenza tra PLM, ERP e Supply Chain.

Attraverso i moduli SmartImport e SmartExport, i flussi informativi entrano ed escono dal Digital Thread in modo sicuro, tracciato e completamente configurabile. Questo approccio consente di garantire qualità e unicità del dato lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, ridurre errori e ridondanze tra sistemi eterogenei, migliorare la collaborazione con partner e fornitori e accelerare i processi decisionali e il time-to-market. Il caso Aerea dimostra concretamente come la simmetria digitale – ovvero la capacità di assicurare un’unica versione affidabile e sincronizzata dell’informazione, dentro e fuori l’azienda – possa tradursi in maggiore efficienza operativa e competitività in programmi aerospace complessi e di lungo periodo.

“Il settore Aerospace & Defense richiede livelli di controllo, sicurezza e tracciabilità estremamente elevati. L’implementazione di SmartGate presso Aerea dimostra come un Digital Thread strutturato possa abilitare un ecosistema informativo integrato, migliorando l’efficienza operativa e la qualità dei processi ingegneristici,” afferma Luigi Salerno, Sales Director di TXT Industrial. “Il nostro obiettivo è affiancare le aziende del comparto con soluzioni scalabili e integrate, capaci di sostenere programmi complessi e di lungo periodo.”

TXT Industrial affianca i clienti con un’offerta completa che combina consulenza strategica, ingegneria software e soluzioni digitali modulari come SmartConnext e SmartThread, pensate per connettere PLM, MES, ERP e sistemi IoT in un continuum digitale coerente. Questo approccio abilita la creazione di un digital thread integrato, riducendo i silos informativi, migliorando la qualità dei dati e accelerando il time-to-value dei progetti di trasformazione in ottica Industry 5.0.

“La digitalizzazione in ambito aerospace non è solo una questione tecnologica, ma organizzativa e culturale,” aggiunge Matteo Ghiglio, Product Manager di TXT Industrial. “Attraverso soluzioni come SmartGate, supportiamo i nostri clienti nella costruzione di un’infrastruttura digitale solida, capace di garantire continuità operativa, compliance normativa e piena integrazione tra ecosistemi interni ed esterni”.

Questa collaborazione rappresenta un modello di digital partnership tra un fornitore tecnologico con competenze end-to-end e un’impresa aeronautica di eccellenza: un esempio concreto di come la trasformazione digitale possa rafforzare la competitività dell’industria aerospace italiana in uno scenario globale sempre più complesso e regolamentato.