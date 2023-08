Vertiv con a 4cLegal e iBicocca per guidare le nuove leve dell’avvocatura

Vertiv , fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, è stato tra i protagonisti di un evento promosso e organizzato da iBicocca, progetto dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e ideato da Vertiv in collaborazione con 4cLegal per parlare di innovazione, tecnologia e nuove professioni del mercato legale. L’incontro si è svolto in data 31 Maggio presso l’Università degli Studi di Milano, Bicocca, in Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 a Milano.

La sempre maggiore digitalizzazione ha innescato profondi cambiamenti nel nostro modo di vivere e lavorare, portando le organizzazioni a prediligere approcci nuovi, dove dati, trasparenza ed efficienza sono i principali capisaldi. Con essa è la sostenibilità a guidare le realtà imprenditoriali oggi, nelle sue tre accezioni racchiuse nell’acronimo ESG. Anche il mondo del Legal sta attraversando una vivace trasformazione interna in questa direzione: in altre parole, il profilo professionale tipo governa processi, gestisce dati in una prospettiva business oriented e integra i fattori ESG nel suo lavoro quotidiano anche nel settore legale.

E se le strategie di ESG rappresentano, oggi, le fondamenta su cui le imprese dinamiche e innovative costruiscono il proprio brand e la propria immagine, si differenziano sul mercato e attraggono e trattengono i propri talenti, occorrerà preparare adeguatamente sui temi della sostenibilità anche le giovani leve dell’avvocatura.

Moderato da Alessandro Renna, fondatore e CEO di 4cLegal, l’evento di maggio ha avuto tra i protagonisti della tavola rotonda: Giovanna Moschetto, VP & General Counsel EMEA di Vertiv, Patrizia Pasetti, Responsabile Governance e Innovazione Digitale Direzione Legal e Tax TIM, Pierluigi Perri, Professore Associato presso Chiomenti, e Caterina Schiavon, HR Manager di Vertiv per incentivare un momento di confronto e per scoprire l’impatto che innovazione, digitalizzazione e sostenibilità hanno sulle figure professionali, oggi sempre più trasversali.

Al termine si è tenuto un dibattito di approfondimento con gli studenti.

L’evento è stato il primo di una serie di appuntamenti che Vertiv e 4cLegal stanno pianificando con le Università italiane e internazionali per favorire lo scambio di idee e stimolare nuovi approcci.