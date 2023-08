Virak Koeut nuovo Chief Information Officer di MEGA

MEGA International, azienda di riferimento nel settore del software SaaS per l’Enterprise Architecture, annuncia la nomina di Virak Koeut a Chief Information Officer e membro del consiglio di amministrazione, per supportare l’azienda nella sua crescita e nella realizzazione della sua strategia digitale.



Con oltre 20 anni di esperienza nel campo dell’IT, Virak Koeut supervisiona tutte le attività del dipartimento Sistemi Informativi di MEGA, in Francia e nel mondo. Una delle sue missioni principali è garantire la conformità e la policy di sicurezza dei sistemi informatici dell’azienda in un contesto di forte crescita.



Laureato in ingegneria, Virak ha sviluppato le sue competenze nei dipartimenti di sistemi informatici del settore automobilistico e poi dell’industria alimentare, prima di essere nominato direttore dei sistemi informatici di Eclor, posizione che ricopre dal 2015.



“Sono felice di entrare a far parte di MEGA International, un’azienda di medie dimensioni leader nel settore, che si distingue per il suo dinamismo e un’organizzazione snella che valorizza la gestione locale. Questa nuova posizione comporta diverse responsabilità e molte sfide, che sono pronto ad affrontare affidandomi a un team di professionisti motivati”, afferma Virak Koeut.



Virak riporterà al Chief Finance Officer dell’azienda e guiderà un team di 14 persone per implementare una strategia digitale innovativa e sostenibile che permetta a MEGA di continuare il suo sviluppo e adattarsi alle sfide future.



“La nomina di Virak in questa posizione strategica è una buona notizia per MEGA. La sua esperienza, la sua buona conoscenza delle questioni informatiche e la sua apertura mentale lo rendono un collaboratore ideale. Siamo lieti di accoglierlo nel nostro team per realizzare i nostri ambiziosi progetti”, commenta Eric Roussel, Chief Finance Officer di MEGA International.