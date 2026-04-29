Close Menu
    Trending

    Wolters Kluwer: 3° FORUM LEGALE con Airia il 5 maggio a Milano

    By 4 Mins Read

    Responsabilità da AI al centro del 3° FORUM LEGALE: l’approccio al rischio nei principali settori industriali

    Wolters Kluwer-AIRIA

    Appuntamento martedì 5 maggio, dalle ore 14:00 alle 18:30, con il terzo Forum Legale organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con AIRIA – Associazione per la Regolazione dell’Intelligenza Artificiale. In programma a Milano, presso la Swiss Chamber del Centro Svizzero, e in diretta streaming, l’incontro riunirà esponenti delle istituzioni, accademici, magistrati, avvocati e legal counsel per un confronto sul tema della responsabilità civile legata all’Intelligenza Artificiale.

    Al centro del dibattito, le modalità con cui imprese e professionisti del diritto stanno affrontando il rischio AI in assenza di una disciplina unitaria e in un quadro normativo incompleto e dinamico, anche alla luce dei nuovi orientamenti interpretativi internazionali che vedono i giudici già chiamati ad attribuire responsabilità.

    Dopo i saluti istituzionali di Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia; Marco Natali, Presidente di Confprofessioni; e Carmelo Fontana, Presidente di AIRIA, il Forum si articolerà in due tavole rotonde: la prima dedicata alla regolamentazione europea e ai vuoti normativi; la seconda focalizzata sui rischi e le prime risposte dei tribunali nei settori maggiormente critici come sanità, servizi finanziari, assicurativi e risorse umane.

    L’evento si concluderà con un fireside talk sull’evoluzione del sistema della responsabilità nell’era dell’AI.

    Per partecipare in presenza presso la sede della Swiss Chamber, al Centro Svizzero di Via Palestro, 2 a Milano, o in streaming: wk@imagebuilding.it

    Programma completo del 3° FORUM LEGALE di Wolters Kluwer

    14:00 Saluti di benvenuto

    Giulietta LemmiCEO di Wolters Kluwer Italia

    Marco NataliPresidente di Confprofessioni

    Carmelo Fontana, Presidente di AIRIA

    14:30 I Tavola rotonda – La responsabilità dell’AI tra regolazione europea e vuoti normativi

    Modera:

    Edoardo RaffiottaProfessore di Diritto costituzionale dell’Università di Milano Bicocca, Of Counsel di ADVANT Nctm, Socio fondatore di AIRIA

    Intervengono:

    Brando Benifei, Eurodeputato, co-Relatore del Regolamento sull’Intelligenza artificiale e Presidente delegazione EU-USA, Parlamento Europeo

    Rosita D’Angiolella, Magistrato, Vicecapo Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Componente del comitato di esperti per la Strategia Nazionale AI

    Oreste Pollicino, Professore Ordinario di diritto costituzionale e regolamentazione dell’intelligenza artificiale, Università Bocconi, Founder di Pollicino AIdvisory

    Giuseppe Vaciago, Coordinatore del Tavolo sull’Intelligenza Artificiale e Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Partner di 42 Law firm

    15:15 Keynote speech – Governare la Legal AI: come combinare dati e competenze in maniera etica per costruire un’AI giuridica a misura del professionista

    Tommaso Ricci – Head of Legal Engineering Libra by Wolters Kluwer

    15:30 II Tavola rotonda – AI Liability nei settori regolamentati: rischi, obblighi e prime risposte dei tribunali

    PRIMA SESSIONE – Health & Pharma

    Modera:

    Massimiliano MasnadaPartner Hogan Lovells, Socio fondatore di AIRIA

    Intervengono:

    Giovanni Comandè, Professore Ordinario di Diritto privato comparato, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Avvocato, Fondatore di Smartlex e di InLeSi

    Fabio Giulietto, Chief Business Officer, Agora Labs

    Giorgio Rizzello, Head of Government Affairs di Sonova Group

     SECONDA SESSIONE – Banking, Finance & Insurance

    Modera:

    Cristina RabazziAvvocato, Responsabile del Dipartimento Privacy e Cyber Sicurezza di Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, Segretario Generale di AIRIA

    Intervengono:

    Federico Aguggini, Head of AI Transformation – Data Science & Artificial Intelligence, Intesa Sanpaolo

    Carlo Della Gatta*, Comando Generale della Guardia di Finanza, Capo Sezione Riciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo

    * La partecipazione è a titolo privato e non rappresenta né impegna in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.

    Marco Ventoruzzo, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università Bocconi, Avvocato, Partner dello Studio Pedersoli Gattai

    TERZA SESSIONE – Lavoro e Risorse Umane

    Modera:

    Matteo ColomboPresidente ASSO DPO, CEO Labor Project, Socio fondatore AIRIA

    Intervengono:

    Marco Borzacchelli, Group Data Protection Officer & Responsible AI Officer di Randstad Group Italia

    Alessandra Ingrao, Professore Associato di diritto del lavoro e diritto sindacale e relazioni industriali presso l’Università degli Studi di Milano 

    Barbara Quacquarelli, Professore Associato di Organizzazione Aziendale, Università degli Studi di Milano Bicocca

    18:00 Fireside Talk – Ridisegnare il sistema

    Carmelo Fontana, Presidente di AIRIA, Senior Regional counsel di Google

    Intervista:

    Ugo Ruffolo, Professore Ordinario titolare della I Cattedra di Diritto Civile, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna

    18:30 Aperitivo di chiusura

    Share.

    LineaEDP è parte di BitMAT Edizioni, una casa editrice che ha sede a Milano con copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

    Correlati