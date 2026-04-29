Wolters Kluwer: 3° FORUM LEGALE con Airia il 5 maggio a Milano

Appuntamento martedì 5 maggio, dalle ore 14:00 alle 18:30, con il terzo Forum Legale organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con AIRIA – Associazione per la Regolazione dell’Intelligenza Artificiale. In programma a Milano, presso la Swiss Chamber del Centro Svizzero, e in diretta streaming, l’incontro riunirà esponenti delle istituzioni, accademici, magistrati, avvocati e legal counsel per un confronto sul tema della responsabilità civile legata all’Intelligenza Artificiale.
Al centro del dibattito, le modalità con cui imprese e professionisti del diritto stanno affrontando il rischio AI in assenza di una disciplina unitaria e in un quadro normativo incompleto e dinamico, anche alla luce dei nuovi orientamenti interpretativi internazionali che vedono i giudici già chiamati ad attribuire responsabilità.
Dopo i saluti istituzionali di Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia; Marco Natali, Presidente di Confprofessioni; e Carmelo Fontana, Presidente di AIRIA, il Forum si articolerà in due tavole rotonde: la prima dedicata alla regolamentazione europea e ai vuoti normativi; la seconda focalizzata sui rischi e le prime risposte dei tribunali nei settori maggiormente critici come sanità, servizi finanziari, assicurativi e risorse umane.
L’evento si concluderà con un fireside talk sull’evoluzione del sistema della responsabilità nell’era dell’AI.
Per partecipare in presenza presso la sede della Swiss Chamber, al Centro Svizzero di Via Palestro, 2 a Milano, o in streaming: wk@imagebuilding.it
Programma completo del 3° FORUM LEGALE di Wolters Kluwer
14:00 Saluti di benvenuto
Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia
Marco Natali, Presidente di Confprofessioni
Carmelo Fontana, Presidente di AIRIA
14:30 I Tavola rotonda – La responsabilità dell’AI tra regolazione europea e vuoti normativi
Modera:
Edoardo Raffiotta, Professore di Diritto costituzionale dell’Università di Milano Bicocca, Of Counsel di ADVANT Nctm, Socio fondatore di AIRIA
Intervengono:
Brando Benifei, Eurodeputato, co-Relatore del Regolamento sull’Intelligenza artificiale e Presidente delegazione EU-USA, Parlamento Europeo
Rosita D’Angiolella, Magistrato, Vicecapo Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Componente del comitato di esperti per la Strategia Nazionale AI
Oreste Pollicino, Professore Ordinario di diritto costituzionale e regolamentazione dell’intelligenza artificiale, Università Bocconi, Founder di Pollicino AIdvisory
Giuseppe Vaciago, Coordinatore del Tavolo sull’Intelligenza Artificiale e Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Partner di 42 Law firm
15:15 Keynote speech – Governare la Legal AI: come combinare dati e competenze in maniera etica per costruire un’AI giuridica a misura del professionista
Tommaso Ricci – Head of Legal Engineering Libra by Wolters Kluwer
15:30 II Tavola rotonda – AI Liability nei settori regolamentati: rischi, obblighi e prime risposte dei tribunali
PRIMA SESSIONE – Health & Pharma
Modera:
Massimiliano Masnada, Partner Hogan Lovells, Socio fondatore di AIRIA
Intervengono:
Giovanni Comandè, Professore Ordinario di Diritto privato comparato, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Avvocato, Fondatore di Smartlex e di InLeSi
Fabio Giulietto, Chief Business Officer, Agora Labs
Giorgio Rizzello, Head of Government Affairs di Sonova Group
SECONDA SESSIONE – Banking, Finance & Insurance
Modera:
Cristina Rabazzi, Avvocato, Responsabile del Dipartimento Privacy e Cyber Sicurezza di Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, Segretario Generale di AIRIA
Intervengono:
Federico Aguggini, Head of AI Transformation – Data Science & Artificial Intelligence, Intesa Sanpaolo
Carlo Della Gatta*, Comando Generale della Guardia di Finanza, Capo Sezione Riciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
* La partecipazione è a titolo privato e non rappresenta né impegna in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.
Marco Ventoruzzo, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università Bocconi, Avvocato, Partner dello Studio Pedersoli Gattai
TERZA SESSIONE – Lavoro e Risorse Umane
Modera:
Matteo Colombo, Presidente ASSO DPO, CEO Labor Project, Socio fondatore AIRIA
Intervengono:
Marco Borzacchelli, Group Data Protection Officer & Responsible AI Officer di Randstad Group Italia
Alessandra Ingrao, Professore Associato di diritto del lavoro e diritto sindacale e relazioni industriali presso l’Università degli Studi di Milano
Barbara Quacquarelli, Professore Associato di Organizzazione Aziendale, Università degli Studi di Milano Bicocca
18:00 Fireside Talk – Ridisegnare il sistema
Carmelo Fontana, Presidente di AIRIA, Senior Regional counsel di Google
Intervista:
Ugo Ruffolo, Professore Ordinario titolare della I Cattedra di Diritto Civile, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna
18:30 Aperitivo di chiusura