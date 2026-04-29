Wolters Kluwer: 3° FORUM LEGALE con Airia il 5 maggio a Milano

Appuntamento martedì 5 maggio, dalle ore 14:00 alle 18:30, con il terzo Forum Legale organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con AIRIA – Associazione per la Regolazione dell’Intelligenza Artificiale. In programma a Milano, presso la Swiss Chamber del Centro Svizzero, e in diretta streaming, l’incontro riunirà esponenti delle istituzioni, accademici, magistrati, avvocati e legal counsel per un confronto sul tema della responsabilità civile legata all’Intelligenza Artificiale.

Al centro del dibattito, le modalità con cui imprese e professionisti del diritto stanno affrontando il rischio AI in assenza di una disciplina unitaria e in un quadro normativo incompleto e dinamico, anche alla luce dei nuovi orientamenti interpretativi internazionali che vedono i giudici già chiamati ad attribuire responsabilità.

Dopo i saluti istituzionali di Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia; Marco Natali, Presidente di Confprofessioni; e Carmelo Fontana, Presidente di AIRIA, il Forum si articolerà in due tavole rotonde: la prima dedicata alla regolamentazione europea e ai vuoti normativi; la seconda focalizzata sui rischi e le prime risposte dei tribunali nei settori maggiormente critici come sanità, servizi finanziari, assicurativi e risorse umane.

L’evento si concluderà con un fireside talk sull’evoluzione del sistema della responsabilità nell’era dell’AI.

Per partecipare in presenza presso la sede della Swiss Chamber, al Centro Svizzero di Via Palestro, 2 a Milano, o in streaming: wk@imagebuilding.it

Programma completo del 3° FORUM LEGALE di Wolters Kluwer

14:00 Saluti di benvenuto

Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia

Marco Natali, Presidente di Confprofessioni

Carmelo Fontana, Presidente di AIRIA

14:30 I Tavola rotonda – La responsabilità dell’AI tra regolazione europea e vuoti normativi

Modera:

Edoardo Raffiotta, Professore di Diritto costituzionale dell’Università di Milano Bicocca, Of Counsel di ADVANT Nctm, Socio fondatore di AIRIA

Intervengono:

Brando Benifei, Eurodeputato, co-Relatore del Regolamento sull’Intelligenza artificiale e Presidente delegazione EU-USA, Parlamento Europeo

Rosita D’Angiolella, Magistrato, Vicecapo Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Componente del comitato di esperti per la Strategia Nazionale AI

Oreste Pollicino, Professore Ordinario di diritto costituzionale e regolamentazione dell’intelligenza artificiale, Università Bocconi, Founder di Pollicino AIdvisory

Giuseppe Vaciago, Coordinatore del Tavolo sull’Intelligenza Artificiale e Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Partner di 42 Law firm

15:15 Keynote speech – Governare la Legal AI: come combinare dati e competenze in maniera etica per costruire un’AI giuridica a misura del professionista

Tommaso Ricci – Head of Legal Engineering Libra by Wolters Kluwer

15:30 II Tavola rotonda – AI Liability nei settori regolamentati: rischi, obblighi e prime risposte dei tribunali

PRIMA SESSIONE – Health & Pharma

Modera:

Massimiliano Masnada, Partner Hogan Lovells, Socio fondatore di AIRIA

Intervengono:

Giovanni Comandè, Professore Ordinario di Diritto privato comparato, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Avvocato, Fondatore di Smartlex e di InLeSi

Fabio Giulietto, Chief Business Officer, Agora Labs

Giorgio Rizzello, Head of Government Affairs di Sonova Group

SECONDA SESSIONE – Banking, Finance & Insurance

Modera:

Cristina Rabazzi, Avvocato, Responsabile del Dipartimento Privacy e Cyber Sicurezza di Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, Segretario Generale di AIRIA

Intervengono:

Federico Aguggini, Head of AI Transformation – Data Science & Artificial Intelligence, Intesa Sanpaolo

Carlo Della Gatta*, Comando Generale della Guardia di Finanza, Capo Sezione Riciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo

* La partecipazione è a titolo privato e non rappresenta né impegna in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.

Marco Ventoruzzo, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università Bocconi, Avvocato, Partner dello Studio Pedersoli Gattai

TERZA SESSIONE – Lavoro e Risorse Umane

Modera:

Matteo Colombo, Presidente ASSO DPO, CEO Labor Project, Socio fondatore AIRIA

Intervengono:

Marco Borzacchelli, Group Data Protection Officer & Responsible AI Officer di Randstad Group Italia

Alessandra Ingrao, Professore Associato di diritto del lavoro e diritto sindacale e relazioni industriali presso l’Università degli Studi di Milano

Barbara Quacquarelli, Professore Associato di Organizzazione Aziendale, Università degli Studi di Milano Bicocca

18:00 Fireside Talk – Ridisegnare il sistema

Carmelo Fontana, Presidente di AIRIA, Senior Regional counsel di Google

Intervista:

Ugo Ruffolo, Professore Ordinario titolare della I Cattedra di Diritto Civile, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna

18:30 Aperitivo di chiusura