Yellow.ai e Infobip collaborano per migliorare la customer experience

Yellow.ai, specialista mondiale nell’assistenza clienti automatizzata basata sull’IA generativa, ha annunciato una partnership strategica con la piattaforma di comunicazione globale Infobip per consentire alle imprese di fornire un’assistenza clienti basata sull’IA e offrire una customer experience elevata. La collaborazione mira a stabilire una forte sinergia globale sfruttando le capacità combinate di automazione vocale, CPaaS e soluzioni di IA generativa, con l’intenzione di espandere la presenza sul mercato in Europa, Nord America, India, Medio Oriente e Asia-Pacifico.

Grazie all’integrazione delle rispettive competenze, Yellow.ai e Infobip si impegneranno a costruire una soluzione vocale end-to-end per rispondere alla crescente domanda di comunicazioni vocali personalizzate e umanizzate. Nell’ambito della partnership, Yellow.ai utilizzerà le proprie soluzioni CPaaS su canali quali Whatsapp, SMS ed e-mail attraverso la piattaforma di Infobip per creare esperienze di conversazione senza interruzioni. Inoltre, l’attenzione si concentrerà sullo sfruttamento delle capacità avanzate di IA generativa di Yellow.ai, che ha già dimostrato il suo successo con l’implementazione di oltre 100 bot basati sull’IA in soli tre mesi per clienti come Pelago by Singapore Airlines, Oona Insurance, le principali società indiane NBFC e il più grande brand americano di pulizia della casa.

“In Yellow.ai abbiamo sempre puntato a valorizzare le sinergie del nostro ecosistema di partner per ottenere risultati di business per i nostri clienti. La nostra collaborazione con Infobip rafforzerà la nostra presenza nei mercati esistenti e ci aiuterà a definire solide strategie di go-to-market per nuove regioni come l’Europa. L’esperienza di Infobip nella creazione di esperienze connesse, unita alle nostre soluzioni di automazione del servizio clienti basate sull’intelligenza artificiale, consentirà senza dubbio alle aziende di offrire esperienze più intuitive e personalizzate, creando conversazioni memorabili con i loro clienti“, ha dichiarato Rashid Khan, CPO & Co-Founder.

Veselin Vukovic, VP Strategic Partnerships, Infobip, ha affermato: “Nell’era odierna, i clienti si aspettano risposte rapide ed esperienze personalizzate. Per soddisfare le aspettative in continua evoluzione, le aziende devono essere presenti ovunque si trovino i clienti, garantendo una customer experience impeccabile. Grazie a questa collaborazione strategica, intendiamo posizionare le aziende in modo da creare esperienze di messaggistica complete. In qualità di partner CPaaS di Yellow.ai, ci concentreremo su canali come WhatsApp, SMS e Voce, con particolare attenzione al mercato indiano e alla regione del Nord America”.

“Grazie all’unione dei nostri punti di forza nell’automazione vocale e nelle soluzioni di intelligenza artificiale generativa, forniremo alle aziende soluzioni innovative che miglioreranno la soddisfazione e il coinvolgimento dei clienti. I mercati chiave includono Stati Uniti, India, APAC e Medio Oriente, stabilendo nuovi standard di riferimento per la customer experience su scala globale”, ha aggiunto Veselin Vukovic.

La partnership tra Yellow.ai e Infobip si rivolgerà a settori quali retail e consumer electronics, BFSI, telecomunicazioni, utility e sanità. Coordinando congiuntamente le strategie di go-to-market e le iniziative di successo dei clienti, Yello.ai e Infobip si impegnano a promuovere l’impatto del ROI su scala globale per i loro clienti. Sebbene la partnership sia inizialmente incentrata sull’espansione del business attraverso le suite di prodotti esistenti, entrambe le aziende intendono collaborare all’ideazione e allo sviluppo di prodotti a lungo termine.