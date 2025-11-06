ServiceNow e NTT DATA ampliano la loro partnership strategica per accelerare la trasformazione delle imprese guidata dall’intelligenza artificiale. Le aziende realizzeranno iniziative congiunte per il go-to-market e la fornitura, tra cui lo sviluppo e la vendita di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per aiutare le organizzazioni a trasformare il modo in cui il lavoro viene svolto. NTT DATA amplierà inoltre l’utilizzo della piattaforma AI di ServiceNow per migliorare la produttività, l’efficienza e l’esperienza dei clienti in tutte le sue operazioni globali, mentre ServiceNow designa NTT DATA come partner strategico per la fornitura di AI, con l’obiettivo di aiutare i clienti a implementare l’automazione basata sull’intelligenza artificiale e raggiungere l’efficienza operativa su larga scala.

La partnership ampliata si basa sulla collaborazione di lunga data tra ServiceNow e NTT DATA e sottolinea l’impegno condiviso delle due aziende nell’aiutare le organizzazioni a rendere operativa e scalabile l’intelligenza artificiale in modo responsabile. Sfruttando la potenza della piattaforma AI di ServiceNow, NTT DATA aiuta già le organizzazioni a ottenere un time-to-value più rapido attraverso servizi di consulenza strategica, implementazione ed espansione della piattaforma e servizi gestiti e di ciclo di vita continui. Ampliando e accelerando la fornitura delle soluzioni AI di ServiceNow, il nuovo accordo rafforza l’obiettivo di NTT DATA di espandere in modo significativo il proprio business ServiceNow.

Nell’ambito di questa iniziativa pluriennale, NTT DATA diventerà partner strategico di ServiceNow per la fornitura di soluzioni di intelligenza artificiale in diversi mercati e aree geografiche a livello globale. Le due aziende collaboreranno per implementare l’automazione basata sull’intelligenza artificiale per i clienti nei segmenti enterprise, commerciale e mid-market.

Inoltre, ServiceNow collaborerà con NTT DATA per promuovere nuovi modelli di implementazione dell’intelligenza artificiale, anche attraverso il programma Now Next AI, che integra le competenze di ingegneria dell’intelligenza artificiale direttamente nei progetti di trasformazione aziendale con i clienti. NTT DATA stessa diventerà una referenza per ServiceNow, ampliando l’utilizzo di ServiceNow AI Agents e dei Global Business Services, insieme ad altre soluzioni, come elementi chiave per la propria trasformazione e per accelerare l’erogazione dei servizi ai clienti.

“ServiceNow e NTT DATA stanno ampliando l’accesso all’automazione basata sull’intelligenza artificiale in tutti i settori e in tutte le aree geografiche per ottenere un impatto misurabile sul business delle organizzazioni in ogni fase del percorso verso l’intelligenza artificiale”, ha affermato Amit Zavery, President, Chief Operating Officer, and Chief Product Officer di ServiceNow. “Insieme, stiamo trasformando il modo in cui operano le aziende leader a livello mondiale, rendendo il lavoro più semplice, più intelligente e più resiliente con la piattaforma di intelligenza artificiale ServiceNow”.

“L’ampliamento della nostra partnership con ServiceNow rappresenta una tappa fondamentale nella nostra missione di costruire la principale azienda di servizi basati sull’intelligenza artificiale al mondo”, ha affermato Abhijit Dubey, presidente, CEO e Chief AI Officer di NTT DATA, Inc. “Combinando la piattaforma di intelligenza artificiale agentica di ServiceNow con la portata globale e l’esperienza nel settore di NTT DATA, consentiamo alle aziende di accelerare l’innovazione, aumentare la produttività e raggiungere una crescita sostenibile”.NTT DATA prevede di avviare e ampliare a clienti di diversi settori e aree geografiche la fornitura di soluzioni AI ServiceNow, tra cui ServiceNow AI Agents e Global Business Services, con un’implementazione più ampia in futuro.