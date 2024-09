McKinsey: Technology Trends Outlook 2024

E’ disponibile il nuovo report McKinsey: il Technology Trends Outlook 2024, che analizza le 15 tendenze tecnologiche più significative oggi – raggruppandole in 5 macro-gruppi.

Per valutare lo sviluppo di ogni tendenza tecnologica, gli esperti hanno raccolto dati su 5 parametri: query dei motori di ricerca, pubblicazioni di notizie, brevetti, pubblicazioni di ricerche e investimenti. A questa attività di analisi hanno aggiunto un sondaggio su circa 1000 aziende operanti in 50 Paesi.

Punti chiave del Report McKinsey

Sebbene molti trend abbiano subito un calo degli investimenti e delle assunzioni nel 2023, le prospettive a lungo termine rimangono positive. Questo ottimismo è supportato dalla continua crescita a lungo termine degli annunci di lavoro per i trend analizzati (+8% dal 2021 al 2023) e dalla continua innovazione e dal maggiore interesse delle imprese nello sfruttare queste tecnologie. tendenze che si sono distinte nel 2023 sono l’intelligenza artificiale e le tecnologie per le energie rinnovabili:

la Gen AI ha registrato un’impennata di quasi il 700% nelle ricerche su Google tra il 2022 e il 2023, oltre a un notevole aumento degli annunci di lavoro e degli investimenti. Il ritmo dell’innovazione tecnologica è stato notevole. Tra il 2023 e il 2024, le dimensioni delle richieste che i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) possono elaborare, note come “finestre di contesto”, sono passate da 100.000 a due milioni di token. Si tratta all’incirca della differenza tra l’aggiunta di un articolo di ricerca a un prompt del modello e l’aggiunta di circa 20 romanzi. Inoltre, le modalità che l’intelligenza artificiale è in grado di elaborare hanno continuato ad aumentare, passando dalla sintesi di testi e dalla generazione di immagini a capacità avanzate di video, immagini, audio e testo. Ciò ha catalizzato un’impennata di investimenti e innovazioni finalizzati alla realizzazione di sistemi informatici più potenti ed efficienti. McKinsey si attende che questa espansione continui, spingendo i confini delle capacità dell’IA.

L’elettrificazione e le energie rinnovabili sono state l’altra tendenza che ha contrastato i venti contrari dell’economia, registrando i punteggi più alti in termini di investimenti e interesse tra tutti i trend analizzati. Anche gli annunci di lavoro per questo settore hanno registrato un aumento. La loro popolarità è alimentata dall’aumento della capacità rinnovabile globale, dal loro ruolo cruciale negli sforzi di decarbonizzazione globale e dalle accresciute esigenze di sicurezza energetica in presenza di tensioni geopolitiche e crisi energetiche.

Nel 2023, gli investimenti azionari nel settore tecnologico sono diminuiti del 30-40%, attestandosi a circa 570 miliardi di dollari, a causa dell’aumento dei costi di finanziamento e delle caute prospettive di crescita a breve termine, che spingono gli investitori a privilegiare le tecnologie con un forte potenziale di ricavi e margini.

Mentre molte tecnologie hanno mantenuto profili di investimento cauti nell’ultimo anno, la gen AI ha visto un aumento di sette volte degli investimenti, guidato da progressi sostanziali nella generazione di testi, immagini e video.

L’ ambiente lavorativo ha rispecchiato ampiamente il quadro degli investimenti nei trend tecnologici nel 2023. Il settore tecnologico ha dovuto affrontare licenziamenti significativi, in particolare tra le grandi aziende tecnologiche, e gli annunci di lavoro relativi ai trend tecnologici che abbiamo studiato sono diminuiti del 26%, un calo più marcato rispetto alla diminuzione del 17% degli annunci di lavoro globali in generale. Il maggior calo della domanda di talenti legati ai trend tecnologici potrebbe essere stato alimentato dagli sforzi di riduzione dei costi compiuti dalle aziende tecnologiche in seguito alla diminuzione delle previsioni di crescita dei ricavi. Nonostante questa riduzione, i trend con forti investimenti e innovazioni, come l’intelligenza artificiale, non solo hanno mantenuto, ma hanno anche aumentato gli annunci di lavoro, riflettendo una forte domanda di competenze nuove e avanzate. L’elettrificazione e le energie rinnovabili sono l’altro trend che ha registrato una crescita positiva dei posti di lavoro, in parte dovuta al sostegno del settore pubblico alla spesa per le infrastrutture.

Anche se la domanda di talenti ha subito variazioni a breve termine, l’analisi condotta da McKinsey su 4,3 milioni di annunci di lavoro nei 15 trend tecnologici ha evidenziato un ampio divario di competenze. Rispetto alla media mondiale, meno della metà dei potenziali candidati possiede le competenze tecnologiche ad alta richiesta specificate negli annunci di lavoro. Nonostante il calo su base annua degli annunci di lavoro in molti trend tra il 2022 e il 2023, il numero di annunci di lavoro nel settore tecnologico nel 2023 rappresentava ancora un aumento dell’8% rispetto al 2021, suggerendo un potenziale di crescita a lungo termine.

La traiettoria dell’adozione di una tecnologia aziendale viene spesso descritta come una curva a S: da innovazione tecnica ed esplorazione, a sperimentazione della tecnologia, ai primi esperimenti in azienda, alla diffusione dell’impatto in tutta l’azienda e infine adozione su larga scala.

Le tecnologie che si trovano nelle prime fasi di innovazione e sperimentazione della curva S sono all’avanguardia, come le tecnologie quantistiche e la robotica, oppure sono più rilevanti per un insieme specifico di settori, come la bioingegneria e lo spazio. Tra i fattori che potrebbero influenzare l’adozione di queste tecnologie vi sono i costi elevati, le applicazioni specializzate e la necessità di bilanciare l’ampiezza degli investimenti tecnologici con la concentrazione su alcuni prodotti selezionati che possono offrire vantaggi sostanziali di prima mano.

Quando le tecnologie si affermano e vanno oltre la fase di sperimentazione, i tassi di adozione iniziano ad accelerare e le aziende investono maggiormente nella fase di sperimentazione e scalabilità. Questo cambiamento si rileva in una serie di tendenze, come lo sviluppo di software di nuova generazione e l’elettrificazione. Il rapido avanzamento dell’intelligenza artificiale è al primo posto tra le tendenze analizzate, con circa un quarto degli intervistati che dichiarano di averne aumentato l’utilizzo. Tecnologie più mature, come il cloud computing, l’edge computing e la connettività avanzata, hanno proseguito il loro rapido ritmo di adozione, fungendo da fattori abilitanti per l’adozione di altre tecnologie emergenti.