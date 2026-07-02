A2A ed Equinix: il recupero di calore dai data center alimenterà il teleriscaldamento di Milano

“Equinix vanta una lunga e solida tradizione nell’allineare le esigenze del proprio business con quelle delle comunità che ospitano la nostra azienda. La collaborazione con A2A è un chiaro esempio di come le infrastrutture digitali essenziali e gli obiettivi locali di sostenibilità possano lavorare in sinergia”, ha commentato Adaire Fox-Martin, CEO e Presidente di Equinix. “Mettendo a disposizione delle abitazioni e dei residenti locali l’energia termica prodotta dalle nostre attività, eliminiamo gli sprechi e accompagniamo Milano verso un futuro a basse emissioni di carbonio”.