StructureCraft scala la progettazione basata sui dati con NetApp

StructureCraft, noto studio globale di ingegneria strutturale, riconosciuto per le sue complesse realizzazioni in legno, si è affidato a NetApp, società attiva nell’Infrastruttura Dati Intelligente, per modernizzare e creare un’infrastruttura dati pronta per l’AI. La nuova implementazione consente ai dipendenti di collaborare in tutto il mondo, archiviare e gestire carichi di lavoro di progettazione e beneficiare di strumenti basati su AI su una piattaforma scalabile e centralizzata.

Con una presenza globale, e uno studio di ingegneria strutturale anche a Trento, StructureCraft è specializzata in ingegneria innovativa del legno, progettazione strutturale e soluzioni di costruzione sostenibile per progetti architettonici su larga scala in tutto il mondo. Il suo team distribuito a livello globale realizza progetti complessi in Nord America, Europa e Asia, guidato da un obiettivo fondamentale: progettare e costruire strutture belle ed efficienti.

Il team di StructureCraft gestisce abitualmente realizzazioni di alto livello, come la progettazione e costruzione del Barbados National Performing Arts Pavilion, una struttura innovativa che vanta la prima capriata interamente in legno al mondo con una campata libera di 24 metri, realizzata completamente senza viti o elementi di fissaggio metallici e consegnata in un tempo record di meno di quattro mesi, dall’ideazione fino al completamento. Il team ha lavorato direttamente alle Barbados, con la necessità di un accesso affidabile e veloce allo storage principale dei dati presso la sede centrale.

Per realizzare questi risultati di progettazione e ingegneria, StructureCraft si affida a strumenti avanzati di design 3D e computazionale, tra cui Rhino 3D abilitato all’AI, che generano dataset ampi e articolati con file di grandi dimensioni. Con la crescita dell’azienda, la precedente soluzione di storage rendeva la gestione dei dati inutilmente complessa e non era in grado di scalare per supportare i successivi obiettivi di infrastruttura. StructureCraft ora gestisce le proprie condivisioni di file e l’infrastruttura virtualizzata interamente su NetApp.

“Avevo già utilizzato NetApp in precedenti esperienze, trovandolo molto facile da impiegare: per questo quando abbiamo dovuto sostituire la nostra infrastruttura dati, la scelta è stata semplice,” dichiara Peter Meschke, IT Manager di StructureCraft. “Eseguiamo NetApp Snapshots ogni ora, consentendo ai nostri designer di recuperare rapidamente i file danneggiati o smarriti senza perdere ore di lavoro. Con la tecnologia di gestione dei dati di NetApp, abbiamo semplificato le nostre operazioni, rafforzato la nostra resilienza e aumentato la produttività. Ora disponiamo delle basi e della fiducia necessarie per concentrarci sull’innovazione.”

Con il completamento dell’implementazione iniziale, StructureCraft intende consolidare le proprie operazioni sui dati in un’unica sede per evitare frequenti trasferimenti intercontinentali e migliorare l’efficienza operativa. Per sfruttare le nuove tecnologie, l’azienda sta anche sviluppando StructureCraft OS, un framework che consentirà ai membri del team di costruire in modo sicuro i propri strumenti di AI per ottimizzare i flussi di lavoro archiviati sulla loro infrastruttura dati NetApp.

“Rendere i dati intelligenti significa semplificarne la gestione,” sottolinea Riccardo Di Blasio, Senior Vice President North America di NetApp. “Aziende come StructureCraft devono concentrarsi sul portare vera maestria artigianale nei loro progetti, non sulla gestione dei dati. Fornendo un’infrastruttura dati semplice e potente, consentiamo loro di eccellere in ciò che sanno fare meglio e costruire splendidi centri culturali.”