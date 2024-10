Beautynova ottimizza i processi con Atlantic Technologies

Beautynova, società specializzata nella produzione e nella vendita di prodotti professionali per la cura dei capelli, ha completato il go-live di un importante progetto di innovazione realizzato grazie all’implementazione delle soluzioni ERP True Cloud e Tableau e all’expertise di Atlantic Technologies, società di consulenza ICT parte del Gruppo Engineering.

Le esigenze di Beautynova

Per Beautynova – in piena espansione grazie alle operazioni M&A – era essenziale dotarsi di un sistema ERP moderno che permettesse di gestire tutti i processi, integrando in un’unica soluzione le diverse realtà acquisite. La ricerca è così ricaduta su un solido sistema ERP flessibile e scalabile, in grado di soddisfare le necessità del Gruppo in termini di coordinamento nella gestione dei processi e di rispondere, al contempo, alle future esigenze di crescita.

Affidandosi alla consulenza specializzata di Atlantic Technologies, la scelta per soddisfare i bisogni dell’azienda in ambito gestionale si è orientata sulla soluzione ERP True Cloud basata su Oracle JD Edwards 9.2. Molti i benefici che l’implementazione porterà al Gruppo: la gestione ottimizzata della pianificazione della supply chain, la strutturazione e l’uniformazione delle politiche commerciali per ottenere non solo trasparenza ma anche una visione completa delle operations.

L’intesa tra le due realtà si è anche concentrata sul raggiungimento di un altro scopo che Beautynova si era posta in ambito digitalizzazione, ovvero la ricerca di un tool più rapido, raffinato e intuitivo per l’analisi statistica e strutturata dei dati. Contestualmente, è stato quindi deciso di proseguire il percorso di digitalizzazione con l’adozione di Tableau Software.

Tableau permetterà al Gruppo di sfruttare al meglio i dati grazie a meccanismi di machine learning, e di analizzare il portafoglio vendite\venduto, controllare la disponibilità dei prodotti, verificare l’entità delle giacenze e pianificare la produzione per soddisfare le richieste del mercato.

Di fatti, è stata posta l’attenzione anche sul tema del Change management, avviando un percorso in quest’ambito fin dagli stadi inziali del progetto. Beautynova è consapevole di quanto sia importante concentrarsi sul fattore umano per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per questo sono state previste delle sessioni formative, degli incontri tra colleghi di sedi diverse ed è stato anche definito un percorso ben strutturato a loro destinato. Attività fondamentali che hanno permesso ai professionisti coinvolti – di tutti i livelli – di essere parte integrante dell’evoluzione in essere.

Dichiarazioni

“Siamo andati live a gennaio 2024, con un timing da record per la complessità del progetto”, ha commentato Luca Cirillo, Group CFO presso Beautynova. “Atlantic Technologies ha integrato 11 sistemi esterni con Oracle JD Edwards, consentendo efficienza e produttività. ERP True Cloud ci consentirà, in particolare, di semplificare le operazioni finanziarie, automatizzare i processi di distribuzione e incrementare l’efficienza operativa. Inoltre la solidità e scalabilità della soluzione ci permetteranno in futuro di portare avanti la nostra strategia di crescita. Abbiamo intrapreso un processo di profondo rinnovamento digitale. È stato un percorso complesso che però abbiamo portato facilmente a termine grazie all’apporto di Atlantic Technologies. Non potevamo scegliere un partner migliore: non solo ci ha supportati con successo ma la nostra collaborazione, forte e duratura, ha abbracciato diversi aspetti. Il progetto, infatti, ha funzionato quale catalizzatore per avvicinare tutte le persone coinvolte. Un elemento che si è poi rivelato vincente per avviare una riforma così radicale della nostra organizzazione”.

“Siamo davvero molto orgogliosi di lavorare a fianco del team di Beautynova: tra le due realtà si è instaurato un rapporto basato interamente sulla fiducia che ci ha anche permesso di coordinare i fornitori esterni a nome del cliente”, osserva Paolo Capra, ERP Project Manager di Atlantic Technologies. “Ci auguriamo di proseguire tale partnership per rafforzare il percorso di ottimizzazione dei processi aziendali di Beautynova a livello internazionale”.