Colacem più forte con Armis

Colacem S.p.A, lungimirante azienda italiana attiva nella produzione di cemento, ha scelto Armis per rafforzare la propria postura di sicurezza. Questa collaborazione ha permesso a Colacem di ottenere un controllo completo su vulnerabilità, minacce e rischi. E di farlo per tutti gli asset del suo ambiente.

Anche altre organizzazioni di Financo Group, holding di cui Colacem è parte, lavorano con Armis, rendendo l’azienda una parte cruciale della loro struttura di sicurezza. Il gruppo utilizza Armis Centrix, la piattaforma di cyber exposure management basata sull’intelligenza artificiale. Lo fa per proteggere, tra gli altri, gli impianti di produzione di cemento di Colacem, un data center e un importante autodromo internazionale.

Per Colacem un quadro completo di tutti gli asset dell’infrastruttura

Con Armis Centrix, Colacem ha ottenuto un quadro completo di tutti gli asset dell’infrastruttura, compresi i dispositivi IT, OT (Operational Technology) e IoT. Oltre che mappare le interazioni tra gli stessi. Fornendo una visibilità completa su tutti i tipi di asset, Armis Centrix ha permesso al team di sicurezza di Colacem di controllare l’intero ambiente. Inoltre, grazie alle integrazioni con le tecnologie di rete e di sicurezza esistenti, ha aggiunto valore agli strumenti esistenti consentendo un efficace scambio di informazioni e dati.

“Abbiamo richiesto il supporto di Armis perché ci siamo resi conto di non avere visibilità su tutti i dispositivi“, ha dichiarato Luca Salemmi, ICT Security Manager di Colacem. “Quello che ci è piaciuto subito di Armis Centrix è la sua capacità di valutare il livello di vulnerabilità di ogni dispositivo e di fornire un ordine di priorità per l’intervento immediato così che risolva i rischi più critici“.

Grazie alla nuova intelligenza contestuale acquisita, Colacem è in grado di rilevare e affrontare automaticamente le minacce in tempo reale. Ma anche di assegnare priorità e rimediare alle vulnerabilità sull’intera superficie di attacco degli asset.

Protezione degli asset più critici

“Siamo certi che questa partnership aiuterà il Gruppo Financo a raggiungere i suoi obiettivi di sicurezza e a proteggere i suoi asset più critici“, ha dichiarato Nicola Altavilla, Country Manager Italy & Mediterranean Area di Armis. “Le nostre aziende hanno avviato una promettente collaborazione che sta già dando risultati e siamo attivamente impegnati nelle iniziative in corso“.

Armis Centrix è stata installata al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, un autodromo noto per ospitare numerosi eventi motoristici a due e a quattro ruote di grande prestigio.

“All’interno del Misano World Circuit“, commenta Luca Salemmi, “Armis Centrix è utilizzato per mettere in sicurezza e monitorare le tecnologie per i servizi di pista. Tra questi, la telemetria, il sistema TVCC (Televisione a Circuito Chiuso) e race control, le bandiere elettroniche, i sistemi di controllo degli accessi, la videosorveglianza per la pubblica sicurezza e i servizi di pit box per rapide riparazioni e rifornimento dei veicoli. Oltre, naturalmente, ad attrezzature per ufficio, VOIP e server di rete, compresi WIFI e LAN“.

Questa collaborazione ha visto il coinvolgimento di Coherentia, partner di Armis e azienda esperta in soluzioni di Cybersecurity & Digital Innovation.