Douglas: il nuovo portale fornitori si basa su tecnologia Liferay

Douglas, principale rivenditore di prodotti di bellezza in Europa, ha creato un nuovo e moderno portale di servizi basato sulla piattaforma PaaS di Liferay e che, con 800 utenti registrati, costituisce ora la base per una collaborazione a 360° con i numerosi fornitori dell’azienda. Le numerose funzionalità offerte, l’intuitiva interfaccia utente e il modello di licenza e sottoscrizione trasparente e con costi prevedibili sono i principali motivi che hanno portato alla scelta di Liferay.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelta da Douglas, il principale retailer di prodotti di bellezza in Europa, per migliorare la collaborazione con i propri fornitori”, ha dichiarato Diego Iodice, Account Executive di Liferay. “Grazie all’adozione della nuova piattaforma di servizi basati sulla tecnologia Liferay, molti processi manuali sono stati automatizzati, l’onboarding di nuovi fornitori, che in precedenza prevedeva otto passaggi manuali, è stato accelerato del 50%”.



​​​​​​In soli sei mesi di sviluppo Douglas e Liferay, in collaborazione con neusta webservices, hanno creato un nuovo e moderno portale di servizi che i fornitori utilizzano per registrarsi, visualizzare e completare le attività aperte relative all’onboarding, ricevere informazioni sulle precedenti vendite, verificare lo stato dei partner, mantenere i dati di business intelligence (BI) ottenuti grazie alla vendita di prodotti nei mercati Douglas e nel negozio online, e molto altro ancora. Inoltre, grazie all’API aperta di Liferay, Douglas ha potuto integrare senza problemi e in modo flessibile il portale fornitori con i sistemi esistenti, per esempio il sistema BI di Douglas.

Di seguito i principali risultati del progetto implementato da Douglas:

Riorganizzazione dei rapporti con i fornitori: grazie alla piattaforma Liferay, Douglas è riuscita a consolidare l'accesso alle informazioni per i fornitori. Unico punto di accesso, il nuovo portale fornitori permette un accesso sicuro e comodo ai singoli servizi.





Automatizzazione, migliore esperienza utente e processi intuitivi: con il nuovo portale fornitori, Douglas ha automatizzato numerosi processi manuali e ottimizzato in modo significativo l'esperienza utente grazie a una migliore navigazione, canali di comunicazione in rete e un accesso centralizzato a tutte le informazioni necessarie.





Aumento del ROI con la Business Intelligence (BI): con il nuovo portale, Douglas mette a disposizione un canale attraverso il quale i dati di BI relativi alle vendite dei prodotti possono essere distribuiti ai vari fornitori. Ciò comporta un rapido ROI per tutti i soggetti coinvolti.





Sicurezza digitale: Rigidi standard di sicurezza e strumenti efficaci per la gestione delle identità, la protezione dei dati e altro assicurano che il portale Douglas sia protetto da potenziali minacce alla sicurezza.

Douglas è un partner innovativo nel mercato dei fornitori grazie al successo della digitalizzazione e dell’automatizzazione dei processi aziendali. Con l’obiettivo di diventare la prima piattaforma europea per il settore bellezza completamente integrata, il nuovo portale fornitori di Douglas, basato su tecnologia Liferay, diventa modello per ulteriori progetti dell’azienda, che possono essere riprodotti su questa base con pochi sforzi.