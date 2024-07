ENEA punta sulla suite SAP SuccessFactor

ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. ENEA dispone di personale altamente qualificato, laboratori avanzati, impianti sperimentali e strumentazioni di eccellenza per la realizzazione di progetti, studi, prove, valutazioni, analisi e servizi di formazione con particolare riferimento all’innovazione di prodotto e di processo e alla valorizzazione dei risultati per contribuire allo sviluppo e alla competitività del Sistema Paese.

Una nuova gestione della Human Experience per ENEA

L’azienda ha oltre 2.100 dipendenti suddivisi in 13 sedi in Italia e una a Bruxelles, ognuna delle quali è legata storicamente ad attività di analisi specifiche, dall’efficienza energetica, allo sviluppo sostenibile, all’Artificial Intelligence, e dotata di ambienti di ricerca innovativi.

Nel 2019, ENEA ha avviato una profonda valutazione interna per un progetto di trasformazione e ammodernamento dell’infrastruttura tecnologica, accompagnata da un’analisi dei requisiti organizzativi e operativi derivanti dal nuovo scenario. L’analisi ha portato alla necessità di una nuova piattaforma per la gestione dei processi in ambito Risorse Umane.

Il progetto HR si è focalizzato su tre aree principali: gestione e sviluppo delle risorse umane e della struttura organizzativa, gestione del cartellino dipendente e gestione delle buste paghe dei dipendenti. La scelta tecnologica del progetto è ricaduta sulla piattaforma SAP SuccessFactors HCM per la parte HR e struttura amministrativa, che è stata rilasciata nel 2021, il modulo Time Management per la gestione delle presenze/assenze e tutti gli aspetti legati al cartellino del dipendente, attivo da febbraio 2024, e la soluzione SAP SuccessFactors Employee Central Payroll per la gestione delle retribuzioni dei dipendenti, la cui implementazione si concluderà entro la fine di questa estate, entrando a pieno regime agli inizi del 2025.

“Questo progetto ha già portato evidenti vantaggi all’Agenzia, ad esempio nel caso del modulo Time Management, che viene utilizzato da tutto il personale ENEA, il sistema riduce il tempo di produzione di documentazione accessoria per la gestione del cartellino del dipendente e semplifica il processo approvativo sia per i dipendenti che inseriscono le richieste sia per gli approvatori, che possono essere i responsabili di area o direttamente la divisione HR”, evidenzia Giovanni Ponti, Head of Division for Development of Computer Science Systems and ICT di ENEA. “Ma non solo, questo progetto di trasformazione, una delle iniziative più importanti intraprese ad oggi da ENEA in ambito dei sistemi gestionali, è stato anche l’occasione per impostare un cambio di visione e di change management all’interno dell’organizzazione e sta dando risultati molto incoraggianti, tanto da rappresentare un punto di partenza per le successive evoluzioni che dovremo affrontare”.

Tra gli integrator che hanno lavorato al progetto, un ruolo cruciale è stato ricoperto da Minsait, partner SAP, che ha affiancato ENEA, contribuendo allo sviluppo e alla gestione dei processi operativi, in particolare collaborando e stabilendo con la struttura ICT e la divisione del personale quali esigenze portare in primo piano e come adattarle allo specifico contesto dell’Agenzia.

“Oltre alle competenze tecniche che ovviamente devono essere alla base di una progettualità così importante per una Pubblica Amministrazione e una realtà caratteristica come quella di ENEA, Minsait ha dimostrato fin da subito di essere capace di recepire le nostre richieste, anche quando erano fuori standard, riuscendo nel perimetro contrattuale a trovare molto spesso la soluzione più giusta per adattare la tecnologia e le soluzioni alle nostre procedure interne”, ha dichiarato Ponti di ENEA.

“Siamo davvero orgogliosi di continuare ad accompagnare ENEA in questo viaggio di innovazione digitale, con il people journey come fulcro della strategia dell’Agenzia. Questo progetto testimonia la fiducia nel percorso intrapreso e la determinazione a creare, insieme, un futuro per l’Agenzia ancora più brillante e digitale”, ha affermato Massimiliano Marinacci, direttore dell’area SAP di Minsait in Italia.

Una particolarità che distingue ENEA è di essere una realtà dove la ricerca e il ricercatore sono una componente fondamentale della mission dell’organizzazione. La scelta di SAP è stata motivata anche dalla necessità di migliorare i processi interni, per consentire al ricercatore di assolvere in modo semplice e veloce le attività amministrative e burocratiche, e dall’altra parte di migliorare i processi rendendoli più snelli e facile da monitorare i responsabili della Direzione del Personale.

“Questo progetto che abbiamo affrontato con SAP aiuta i nostri ricercatori in modo che possano avere più tempo per focalizzarsi sulla ricerca, che rappresenta la nostra anima principale, sgravandoli il più possibile dalla parte amministrativa”, ha concluso Ponti di ENEA.

Sempre nell’ottica di migliorare la gestione della human experience, come prossimo passo ENEA ha in previsione di implementare il modulo SAP SuccessFactors Performance & Goals, estendendo così l’utilizzo delle soluzioni SAP nell’area HR.

“ENEA è una realtà decisamente interessante, dove il ricercatore è un professionista di alto livello impegnato nello sviluppo di studi, analisi, innovazioni che possano aiutare i mercati, le istituzioni, siano esse pubbliche o private, e i cittadini a migliorare il contesto dove operano. La piattaforma SAP SuccessFactors permette all’Agenzia di offrire ai dipendenti un’esperienza positiva e di dedicare più tempo alla ricerca e al raggiungimento dei loro obiettivi, con ricadute positive anche sulla motivazione e il rendimento”, ha dichiarato Rosalba Agnello, Head of SAP SuccessFactors di SAP Italia.