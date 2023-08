Esker supporta Mei System per automatizzare l’Accounts Payable

Esker, piattaforma cloud globale, specialista nelle soluzioni di automatizzazione dei processi basati sulla IA a supporto del reparto finance e customer service, supporta Mei System – azienda leader nel mercato delle macchine per la lavorazione di lenti per occhiali – nei processi di automatizzazione dell’Accounts Payable.

L’esigenza di Mei System nasce da una crescita notevole dei volumi di business che ha conseguentemente provocato un crescente volume di fatture fornitori da dover contabilizzare. La contabilizzazione delle fatture fornitori è tutt’oggi un sistema ripetitivo e a basso valore aggiunto che prevede da parte dell’utente l’associazione manuale tra la fattura, l’ordine e il carico merce.

L’obiettivo di Mei System era trovare una soluzione che, integrandosi con l’ERP aziendale, gestisse in modo automatizzato la registrazione delle fatture.

“Al fine di velocizzare il lavoro di registrazione delle fatture fornitori, aiutando i collaboratori del nostro ufficio a eliminare processi ripetitivi, manuali e con basso valore aggiunto abbiamo sondato il mercato per capire quali soluzioni ci venivano offerte per efficientare ed automatizzare il lavoro” racconta Enrico Pulcini, Responsabile Amministrativo di Mei System, “Abbiamo scelto Esker per la referenza portata da Davide Fazzini, ma anche e soprattutto per l’esperienza nel settore dell’automatizzazione documentale e per l’interfaccia moderna, pulita e funzionale della soluzione”.

Esker propone soluzioni end-to-end innovative caratterizzate dalla presenza di un connettore certificato per integrarsi a Microsoft Dynamics 365 Finance&Operations e gestire il flusso di fatturazione completo attraverso una sola piattaforma.

Contestualmente all’avvio del progetto di contabilizzazione automatica delle fatture fornitori, MEI System ed Esker hanno deciso, al fine di avere un unico service provider per la gestione del flusso della fatturazione elettronica, di adottare Esker anche come intermediario presso lo SDI del ciclo di fatturazione attiva.

Oggi la soluzione è ancora in fase di implementazione: “Siamo in una fase iniziale ma abbiamo già connesso il software di Esker con il nostro ERP Microsoft Dynamics 365 Finance&Operations per permetterci così di avviare i primi test di posting delle fatture a partire dal mese di giugno”, racconta Davide Fazzini, Group Controller e Administration Team Leader di Mei System “Dopo questa prima fase di integration test ci sarà una fase di gap analysis dove insieme al team di Esker andremo a personalizzare il sistema sulla base delle nostre esigenze, il go-live della piattaforma è previsto a gennaio 2024”.

Perché Mei System ha scelto Esker?

Davide Fazzini aveva già avuto l’opportunità di conoscere la soluzione di collection di Esker e ha pensato di portare l’esperienza in azienda per supportare un momento di cambiamento intenso e di transizione verso il nuovo ERP Microsoft Dynamics 365 Finance&Operations.

“Oltre all’ottima impressione avuta in fase di demo del software, abbiamo visto nelle persone di Esker che ci hanno via via affiancato una buona competenza tecnica e un supporto proattivo”, ha dichiarato Davide Fazzini.

“Mey System sta compiendo un percorso importante verso l’automatizzazione dei propri processi amministrativi. La volontà dell’azienda di spingere sulla digitalization ha giocato un ruolo fondamentale nella fase di implementazione e si è connessa alle informazioni e alle conoscenze di Esker: la scelta della soluzione con l’integrazione nativa di F&O è stata facile e naturale. Apprezzo la serietà e la collaborazione di Davide ed Enrico: la loro voglia di cambiamento e di ottimizzazione ha permesso di cogliere le opportunità e di chiudere con positività il progetto”, ha concluso Federico Zocchi, Business Development Manager S2P di Esker.