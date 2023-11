Groupe Rocher sceglie Akamai per offrire esperienze di prima qualità ai propri clienti

Il Groupe Rocher è un’azienda familiare fondata in Bretagna nel 1959. Basandosi sull’esperienza personale del suo fondatore Yves Rocher, che la natura abbia un impatto positivo sul benessere delle persone e, quindi, sul loro desiderio di agire per il pianeta, il Groupe Rocher ha come scopo dichiarato quello di “riconnettere le persone alla natura”. Per questo motivo, è stato il primo gruppo internazionale a diventare un “mission-driven company” (Entreprise à Mission) secondo la legge francese. Un’azienda innovativa, con valori così strettamente allineati a quelli di Akamai da sceglierla per offrire ai propri clienti un’esperienza senza soluzione di continuità.

Attenzione ai bot

Per un’azienda che si vanta di avere prodotti innovativi, è essenziale mantenere la fedeltà dei clienti. I bot possono danneggiare l’esperienza di acquisto e creare frustrazione negli acquirenti che si sono persi l’ultima novità perché i bot li hanno preceduti.

È qui che entra in gioco Akamai, che con Akamai Bot Manager Premier è in grado di distinguere il traffico reale da quello dei bot, aiutando a superare con astuzia anche i bot più sofisticati. Akamai riesce a ricavare informazioni a partire dai dati più accurati, basati su 11,5 miliardi di richieste bot e 280 milioni di accessi bot al giorno. Tutto questo aiuta Groupe Rocher a proteggere l’intera superficie di attacco e i suoi brand più famosi, tra cui Yves Rocher, Arbonne e Dr. Pierre Ricaud.

Esperienze di acquisto sicure e continue

I clienti di Groupe Rocher si aspettano di poter acquistare i prodotti cosmetici più innovativi nei negozi o online in modo semplice ed efficiente. Anche nei periodi di maggiore affluenza come il Black Friday o il Cyber Monday, il sito web dell’azienda deve garantire ai clienti un’esperienza di acquisto sicura e continua.

Akamai mette a disposizione di Groupe Rocher l’infrastruttura necessaria. Akamai App & API Protector combina un firewall per applicazioni web, la sicurezza delle API e la protezione DDoS (Distributed Denial-of-Service) di livello 7 in un’unica soluzione. Identifica rapidamente le vulnerabilità e mitiga le minacce su tutto il patrimonio web e API dell’azienda.

Jérôme Etienne, Group Chief Information Security Officer di Groupe Rocher, ha affermato: “Ci piace lavorare con Akamai. Garantisconocostantemente grande affidabilità e prestazioni attraverso le loro soluzioni, che sono anche pienamente conformi alle più recenti normative di sicurezza. Il team è praticamente un’estensione del nostro, agisce in modo altamente professionale ed è sempre disponibile se abbiamo bisogno di aiuto. Ci hanno permesso di garantire ai nostri clienti esperienze di acquisto sicure ed efficienti. Il valore commerciale che traiamo dalla collaborazione è fantastico e non vediamo l’ora di lavorare insieme in futuro, in modo da continuare a connettere le persone alla natura”.