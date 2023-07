L’Università di Oxford ottimizza la sua rete con Juniper

Juniper Networks , azienda specializzata nelle reti sicure basate su AI, annuncia che l’Università di Oxford, la più antica istituzione di formazione superiore e ricerca del mondo anglofono, ha scelto e implementato le soluzioni di accesso wireless cloud-delivered basate su Mist AI in molti dei suoi dipartimenti e college per offrire a studenti, personale e ospiti un’esperienza digitale moderna.

L’Università di Oxford si impegna a fornire una piattaforma che supporti la connettività delle facoltà, degli istituti di ricerca e dei suoi utenti migliorando la vita quotidiana dell’intera comunità universitaria. L’università sta investendo nella propria infrastruttura tecnologica per permettere a staff, studenti e ospiti di comunicare in modo efficace, collaborare e condividere informazioni. La nuova rete Wi-Fi AI-driven di Juniper supporta l’amministrazione centrale, le biblioteche, gli alloggi degli studenti, i college e i diversi dipartimenti ottimizzando così l’esperienza utente di studenti, personale e visitatori.

I dipartimenti e i college che hanno implementato la soluzione Juniper Wireless LAN basata su Mist AI hanno potuto semplificare le operazioni di rete e offrire esperienze utente misurabili, affidabili e prevedibili negli edifici amministrativi, nelle biblioteche, negli alloggi degli studenti e nelle diverse sedi coinvolte. I servizi Juniper erogati via cloud, compresi Juniper Mist Wireless Assurance e Marvis Virtual Network Assistant, forniscono allo staff tecnico insight sulle singole esperienze utente. Inoltre, il sistema ha permesso di velocizzare il deployment, nonché la gestione e il troubleshooting del Wi-Fi grazie alle operazioni basate su AI, quali la correlazione automatica degli eventi, le analitiche predittive e le operazioni di rete autogestite.

Juniper: l’alleato perfetto per risolvere le sfide uniche dell’Università di Oxford

Realizzare un Wi-Fi di alto livello non era semplice, in quanto l’università occupa edifici storici, alcuni dei quali risalgono a 800 anni fa e qualsiasi modifica strutturale richiede lunghi e severi cicli di autorizzazioni. Gli access point Juniper Wi-Fi 6 offrono una copertura ottimale in tutto il campus. Sfruttando l’infrastruttura esistente e servizi di localizzazione, il Wi-Fi è stato installato velocemente e con minimo impatto sul servizio.

“Il networking basato su AI di Juniper ha risposto in maniera ottimale alla nostra necessità di migliorare la visibilità e il controllo della rete per le diverse sezioni dell’università per cui è attivo il Managed Wireless Service, con gli strumenti che consentono di risolvere rapidamente i problemi”, commenta Robert Jones, Managed Network Services Manager, IT Services dell’Università di Oxford. “Gli insight forniti da Mist AI sono fenomenali e ci permettono di avere una migliore visibilità sulle esperienze degli utenti finali”.

I team IT operanti nei dipartimenti e college che utilizzano Marvis, il solo assistente di rete virtuale presente sul mercato basato su Mist AI, possono inoltre usare il linguaggio naturale per effettuare semplici interrogazioni, correlare eventi allo scopo di isolare e correggere rapidamente i problemi ed effettuare operazioni autogestite che consentono un auto-adattamento costante della rete in tempo reale al fine di migliorare l’esperienza utente.

“Juniper crede che l’introduzione della tecnologia sia fondamentale per una formazione efficace”, aggiunge Sujai Hajela, Executive Vice President, AI-driven Enterprise di Juniper Networks. “L’Università di Oxford voleva offrire esperienze digitali migliori a studenti e personale. La soluzione di networking AI-driven costituisce le vere fondamenta digitali di Oxford e permette di offrire servizi innovativi in grado di migliorare l’engagement e il successo degli studenti, il tutto in linea con la reputazione di una delle migliori università al mondo”.