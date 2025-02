Molino Colombo rinnova la sua infrastruttura di rete con Allied Telesis

Molino Colombo, storica azienda specializzata nella produzione di farine, ha rinnovato la sua infrastruttura tecnologica puntando sulle soluzioni di rete di Allied Telesis per garantirsi continuità operativa a supporto del proprio business e per migliorare funzionalità ed esperienza utente.

L’esigenza di rinnovare l’infrastruttura

Il progetto è nato dalla necessità di rinnovare un’infrastruttura di comunicazione ormai obsoleta, sia per la parte server che per gli apparati che costituiscono l’infrastruttura di rete. Recenti malfunzionamenti dello storage avevano infatti causato notevoli rallentamenti nelle operazioni quotidiane, con tempi di risoluzione di diversi giorni e un impatto significativo sulle prestazioni aziendali, eventi che hanno messo in luce punti deboli nell’infrastruttura esistente.

Per rispondere a queste esigenze, è stato adottato da Molino Colombo un approccio ad alta affidabilità, mirato a garantire continuità operativa h24. L’intervento, supportato da Agomir, società di servizi e consulenza informatica, partner storico di Allied Telesis in Italia, ha previsto la realizzazione di sale server duplicate e fisicamente separate, unite a una rete resiliente e ad alte prestazioni, con l’obiettivo di assicurare il funzionamento ininterrotto dei sistemi gestionali di produzione, dei servizi per gli uffici e di altre attività aziendali, migliorando al contempo l’esperienza utente per dipendenti, partner e fornitori.

Le soluzioni a supporto dell’operatività

Con l’obiettivo di raggiungere appieno gli obiettivi delineati di Molino Colombo, sono state scelte in fase di progetto tecnologie all’avanguardia che garantiscono continuità operativa, affidabilità e possibilità di gestire eventuali guasti senza impatto sulle attività aziendali.

Per implementare una struttura server resiliente, i server del cluster sono stati distribuiti in due sale CED separate, al fine di ridurre i rischi associati a guasti fisici o eventi critici in un’unica sala. Per ogni ambiente si è adottato un cluster in iperconvergenza basato su DataCore che integra risorse di calcolo, rete e memoria, contribuendo a ridurre i tempi di inattività e semplificando la gestione delle risorse IT.

Per supportare efficacemente le due sale CED, dopo un’attenta analisi delle soluzioni disponibili sul mercato, Molino Colombo ha deciso di affidarsi ad Allied Telesis, per la garanzia di elevati livelli di affidabilità, la riduzione al minimo di rischi di guasti critici e singoli punti di rottura e l’offerta di velocità elevata e flessibilità.

Agomir ha quindi provveduto a implementare una rete basata su switch Allied Telesis x930-28GSXT, ad alte prestazioni con alimentazione ridondata per garantire funzionalità anche in caso di guasto di un alimentatore e interfacce fino a 40Gb per implementare reti ad altissime prestazioni. Questi dispositivi fungono da core della rete e sono configurati nello stack virtuale VCStack con link a 10Gb, per operare come un unico apparato garantendo elevata affidabilità all’intera infrastruttura.

I server e i rack periferici, questi ultimi equipaggiati con access switch Allied Telesis, sono poi connessi in modo incrociato con doppio percorso e garantiscono un elevato livello di ridondanza e disponibilità. Tutto il traffico di rete passa attraverso i due switch x930, comprese le richieste da e verso i server, le apparecchiature di produzione, i sistemi di macinatura del grano, i magazzini delle materie prime e dei prodotti finiti, nonché i processi di insaccamento delle farine e i dati di gestione aziendale.

Grazie a questa collaborazione e ai dispositivi utilizzati, per Molino Colombo è stato possibile raggiungere elevati standard di efficienza e prestazioni di rete, oltre a garantire la soddisfazione di utenti interni, clienti e partner, che non devono più temere rallentamenti o interruzioni.

“Allied Telesis si è confermato un partner prezioso, in grado di fornire dispositivi avanzati che assicurano ridondanza e tolleranza ai guasti, ottimizzando la rete e minimizzando i tempi di inattività,” ha sottolineato Antonio Maggioni, System Project Manager, Agomir.

Risultati e sviluppi futuri

L’implementazione di queste tecnologie ha migliorato la sicurezza e la disponibilità di dati e servizi per Molino Colombo. Grazie a un’infrastruttura di rete adeguata, un’architettura iperconvergente e la distribuzione dei server in sale separate, l’azienda ora può affrontare l’eventuale perdita di un’intera sala server senza compromettere l’operatività, riducendo il rischio di blackout.

La ridondanza dei sistemi e una progettazione accurata assicurano accesso costante alle informazioni, anche in situazioni di emergenza. Una rete robusta non solo aumenta la resilienza, ma crea anche una solida base per la crescita futura, consentendo di realizzare le operazioni quotidiane senza interruzioni, garantendo risposta rapida alle esigenze aziendali e servizio continuo ai clienti.

Molino Colombo, una realtà storica fortemente radicata sul territorio

Fondata nel 1882 a Paderno d’Adda, vicino a Lecco, Molino Anselmo Colombo S.r.l. è un’azienda storica specializzata nella produzione di farine, che ha mantenuto nel corso di numerose generazioni, innovando i propri processi ma mantenendo un forte legame con le tradizioni molitorie.

Da sempre, Molino Colombo si distingue per l’attenzione alla qualità delle materie prime e all’eccellenza dei processi produttivi utilizzati per la macinazione del grano. Produce e offre una ricca gamma di farine, utilizzate sia nel settore della panificazione che della pasticceria da clienti quali panifici, ristoranti e professionisti del settore alimentare che da anni apprezzano la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti. Con un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione, l’azienda si impegna a garantire farine naturali e sostenibili, continuando a essere un punto di riferimento nel panorama molitorio italiano.