Pinalli ottimizza le operazioni retail e la CX con Cegid

Una nuova partnership in ambito retail preme l’acceleratore verso l’omnicanalità.

Cegid, fornitore di soluzioni di gestione aziendale cloud per la finanza (tesoreria, tasse, ERP), le risorse umane (buste paga, gestione dei talenti), i CPA, la vendita al dettaglio e i settori imprenditoriali, annuncia di essere stata scelta da Pinalli, la piattaforma italiana di distribuzione di prodotti per la bellezza e il benessere della persona, per supportare la gestione omnicanale dei suoi punti vendita e consolidare la sua leadership nel mercato della bellezza in Italia.

Fondata nel 1984 a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, Pinalli gestisce una rete di oltre 80 negozi di bellezza situati principalmente nel Centro-Nord Italia, ha una consolidata presenza e-commerce ed è rinomata per la sua ampia offerta di prodotti di lusso, tra cui profumi, skincare, make-up e trattamenti per capelli, provenienti da oltre 350 brand di alta gamma.

Le soluzioni scelte da Pinalli per la crescita omnicanale

Pinalli ha deciso di affidarsi alle soluzioni Cegid per ottimizzare le proprie operazioni retail e migliorare la customer experience.

Pinalli ha adottato con successo Y2 Cegid Retail e Store Performance (BI), soluzioni che hanno permesso all’azienda di gestire in modo efficiente l’integrazione tra negozi fisici e online, migliorando la performance dei punti vendita e offrendo ai clienti un’esperienza di acquisto senza soluzione di continuità. Queste soluzioni utili e innovative consentono a Pinalli di monitorare e ottimizzare i principali KPI di vendita, garantendo flessibilità e reattività alle esigenze dei clienti.

Dichiarazioni

“La partnership con Cegid è stata determinante per la nostra crescita e per la gestione della complessità del nostro business omnicanale”, dichiara Letizia Elefanti, Responsabile IT di Pinalli. “Grazie a Cegid, possiamo ottimizzare l’efficienza operativa e garantire un’esperienza d’acquisto personalizzata e integrata ai nostri clienti, sia online che in negozio”.

Mario Davalli, Country Manager Southern & Eastern Europe di Cegid, afferma: “Siamo lieti di accompagnare Pinalli nel suo percorso di crescita e trasformazione digitale. Le nostre soluzioni sono progettate per rispondere alle sfide del retail moderno, permettendo a Pinalli di migliorare l’efficienza operativa e offrire un’esperienza di acquisto omnicanale innovativa e senza precedenti ai suoi clienti“.