Da SAP imperdibili novità per i retailer

In questi ultimi anni il retail sta subendo un’importantissima trasformazione, dettata dall’evoluzione delle esperienze dei consumatori. Questi ultimi richiedono più personalizzazione e, per accontentarli e fidelizzarli, i brand necessitano degli strumenti giusti. Per rispondere a queste esigenze, SAP lancia una serie di nuove soluzioni e funzionalità per il settore retail al Retail’s Big Show, l’importante evento di settore organizzato dalla National Retail Federation.

Le principali novità di SAP sono la disponibilità della soluzione SAP S/4HANA Cloud Public Edition, retail, fashion, and vertical business. Si tratta di un ERP (Enterprise Resource Planning) pensato specificamente per le aziende retailer e segna un importante traguardo nel portare funzionalità ERP su misura ai retailer di tutte le dimensioni in tutto il mondo.

Per offrire esperienze personalizzate i retailer hanno bisogno di un sistema ERP con processi e funzionalità specifici per il loro settore e fatti su misura in base alle complessità del merchandising, delle operazioni dei punti vendita e delle supply chain. Inoltre, osserva che i sistemi ERP generici mancano di questi processi di vendita al dettaglio end-to-end e non sono sufficientemente flessibili per il moderno consumatore digitale.

L’ultima offerta di SAP affronta queste sfide attraverso una soluzione che sfrutta la flessibilità dell’architettura del public cloud, unifica processi, dati e AI specifici di settore, e offre integrazioni pronte all’uso. La nuova soluzione fornisce inoltre una suite completa di funzionalità progettate per snellire i processi, migliorare la customer experience e promuovere una crescita sostenibile. La nuova piattaforma offre infine una gestione integrata dei processi finance, approvvigionamento e merchandising, con dati operativi unificati e AI pronta all’uso.

La nuova soluzione di fidelizzazione di SAP garantisce una personalizzazione fondata sui dati

SAP ha inoltre annunciato una nuova soluzione per aziende retailer e di consumer packaged goods volta a gestire la fidelizzazione, il cui rilascio è previsto per la seconda metà del 2025.

Secondo una nuova ricerca di SAP Emarsys, quattro consumatori su cinque (83%) si sentono sottovalutati dai brand di cui sono fedeli clienti, e molti mettono in discussione proprio la fedeltà. Questa nuova soluzione ha lo scopo di fornire alle organizzazioni percorsi esperienziali e offerte personalizzate in tempo reale per aumentare la fidelizzazione dei clienti attraverso l’integrazione con le soluzioni SAP Commerce Cloud, SAP Service Cloud, SAP Emarsys e SAP S/4HANA Cloud Public Edition, retail, fashion, and vertical business.

Caratteristiche principali della nuova soluzione SAP

Profili fedeltà che collegano ogni acquirente a un portafoglio fedeltà basato sul cloud, che facilita lo sviluppo di offerte mirate e personalizzate, e analisi dei panieri in tempo reale.

Gestione della fidelizzazione multi-brand, nonché programmi di fidelizzazione condivisi con partner che centralizzano i programmi fedeltà in tutte le regioni e i mercati, consentendo attività combinate di brand per ottenere nuove quote di mercato.

Un unico sistema per la pianificazione delle promozioni omnicanale con riscatto in tempo reale per proporre qualsiasi tipo di offerta, pagamento digitale e omaggio ai clienti su qualsiasi canale.

Pianificazione del percorso di fidelizzazione per offrire percorsi esperienziali omnicanale su misura per le esigenze dei clienti attraverso interazioni personalizzate di e-commerce, marketing, assistenza e retail.

Metriche quantificabili che controllano i risultati delle promozioni e le passività legate alla fedeltà, collegandosi ai sistemi finanziari per misurare il ROI e consentire accordi con i marchi membri e partner.

Intelligenza artificiale per uno shopping online più facile che mai

SAP ha inoltre annunciato la disponibilità generale di un assistente AI per lo shopping nella prima metà del 2025. Questo assistente intelligente, fornito con il toolkit SAP CX AI, amplia le funzionalità di AI esistenti di SAP Commerce Cloud, trasformando l’esperienza di acquisto online grazie a conversazioni in linguaggio naturale che aiutano i clienti a trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno.

Dichiarazioni

“L’annuncio da parte di SAP di una piattaforma all-in-one su misura per il retail rappresenta un elemento di differenziazione significativo sul mercato“, ha dichiarato Leslie Hand, Group Vice President di IDC Retail Insights. “I retailer spesso hanno difficoltà trovando soluzioni frammentarie che eccellono in alcune aree, ma che non riescono a fornire l’integrazione end-to-end necessaria per operazioni di vendita al dettaglio perfettamente integrate“.

“Con SAP S/4HANA Cloud Public Edition, retail, fashion, and vertical business, SAP offre le stesse funzionalità leader di mercato e riconosciute in tutto il mondo, ora su misura per soddisfare le esigenze di scalabilità, il prezzo e il time-to-value richiesti dalle organizzazioni che vogliono crescere rapidamente”, ha dichiarato Balaji Balasubramanian, Senior Vice President e Global Head, Commerce and Consumer Industries di SAP.