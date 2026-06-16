Piscine Castiglione scommette sul futuro digitale insieme a IUNGO

Piscine Castiglione, eccellenza nel settore delle piscine private e fornitore di 6 edizioni dei Giochi Olimpici e innumerevoli piscine comunali o di grandi catene alberghiere con il marchio internazionale Myrtha Pools, si distingue per la capacità di unire progettazione ingegnerizzata, innovazione e forte personalizzazione dando vita a progetti unici. Una visione industriale che si traduce in un impegno costante verso qualità, sostenibilità e trasformazione digitale.

La forte personalizzazione dei progetti in carico all’azienda comporta il coinvolgimento di numerosi fornitori e richiede una logistica evoluta, strutturata e altamente performante. In questo scenario per Piscine Castiglione il procurement non è solo funzione operativa ma diventa un presidio chiave per garantire qualità e continuità lungo l’intera supply chain e leva strategica che integra visione e gestione quotidiana, al centro di un percorso di trasformazione volto a rafforzarne integrazione, efficienza e qualità.

In precedenza, la gestione degli acquisti era fortemente frammentata e basata su attività manuali: conferme d’ordine disomogenee, solleciti poco strutturati e informazioni sui materiali gestite fuori sistema, con aggiornamenti lenti e disallineamenti tra acquisti, produzione e commerciale. Anche la gestione delle eccezioni risultava poco tracciabile, mentre dati non sempre aggiornati su prezzi e quantità compromettevano l’affidabilità delle informazioni e la misurazione puntuale delle performance dei fornitori, in particolare sulla puntualità delle consegne.

La prima trasformazione ha visto in primo luogo la ridefinizione della struttura dell’ufficio acquisti verso un modello integrato che connette strategia, pianificazione ed esecuzione in un unico flusso coerente, fondato su tre pilastri: il Category Management, che presidia qualità e innovazione della supply chain; la Programmazione, che bilancia domanda e approvvigionamenti ottimizzando il capitale immobilizzato; e il Buyer, che garantisce puntualità, correttezza amministrativa e continuità operativa. Il risultato è un processo d’acquisto sincronizzato con la produzione, capace di sostenere standard elevati e rafforzare la competitività aziendale.

Nel 2016, questo percorso ha trovato un acceleratore decisivo nell’adozione della piattaforma IUNGO, introducendo inizialmente il modulo per la gestione degli ordini di acquisto e del conto lavoro, con l’obiettivo di strutturare e automatizzare lo scambio informativo con i fornitori, garantendo così maggiore tracciabilità, coerenza e aggiornamento in tempo reale dei dati lungo tutto il ciclo dell’ordine. A questo è stato affiancato un modulo di reporting integrato, collegato alla business intelligence aziendale, per abilitare un monitoraggio più puntuale delle performance e una lettura strutturata dei dati di processo.

Questa prima implementazione è stata completata in circa sei mesi, mentre l’onboarding di tutti i fornitori diretti continuativi è stato realizzato in tre mesi, assicurando una rapida messa a regime della soluzione sull’intera rete supply chain e la completa operatività della piattaforma sull’intero ecosistema dei partner.

A oggi, la trasformazione ha prodotto risultati concreti e misurabili. Il procurement è passato da un modello manuale e frammentato a un flusso digitale integrato, strutturato, tracciabile e altamente reattivo, più rapido e governabile, con un miglioramento significativo e misurabile dell’efficienza operativa: -25% del lead time di gestione degli ordini e -30% delle attività di expediting.

La standardizzazione dei processi ha reso più efficace la gestione delle eccezioni attraverso un portale dedicato, mentre la condivisione in tempo reale delle informazioni ha migliorato l’allineamento tra acquisti, produzione e commerciale. Parallelamente, la disponibilità di KPI strutturati ha reso misurabili le performance dei fornitori, abilitando decisioni data-driven.

Nel 2026, l’introduzione del modulo prebolle-ASN ha esteso ulteriormente la digitalizzazione della supply chain, rafforzando tracciabilità e controllo nella fase logistica attraverso la standardizzazione e l’anticipo delle informazioni di spedizione, con benefici in termini di pianificazione dei flussi in ingresso, allineamento con i fornitori, efficienza e affidabilità del processo.

“Per noi il procurement è una funzione strategica, fondamentale per garantire elevati standard qualitativi e di servizio. L’adozione di IUNGO rappresenta un passo chiave nel nostro percorso di trasformazione digitale e nel rafforzamento della funzione acquisti,” dichiara Maurizio Ghilardi, Responsabile Area Acquisti di Piscine Castiglione e Myrtha Pools. “Con la IUNGOmail abbiamo semplificato e velocizzato la gestione degli ordini, eliminando la complessità per i fornitori e migliorando la qualità e la tempestività delle comunicazioni. Questo ha ridotto inefficienze ed errori, favorendo un coinvolgimento immediato e uniforme dell’intera rete fornitori. Il risultato è maggiore controllo, trasparenza e affidabilità lungo tutto il processo, con un impatto diretto sull’efficienza dell’ufficio acquisti e sulla competitività dell’azienda.”

Oggi il modello è pienamente digitalizzato e scalabile. L’adozione di IUNGO ha esteso la gestione digitale all’89% del fatturato d’acquisto, coinvolgendo 128 fornitori continuativi, che rappresentano circa l’83% del valore complessivo. Il sistema ha inoltre contribuito a gestire una crescita significativa dei volumi, con un +115% del fatturato d’acquisto e un +28% delle righe d’ordine elaborate.

Il livello di maturità raggiunto si riflette anche nelle performance di supply chain: 91,1% di affidabilità fornitori (+25%) e 90,3% di affidabilità delle date di consegna, a supporto di una pianificazione più solida e prevedibile.

Guardando al futuro, il gruppo Piscine Castiglione prosegue il proprio percorso evolutivo con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il governo della supply chain attraverso strumenti avanzati di vendor rating, gestione del rischio e tracciabilità logistica, in coerenza con una strategia sempre più orientata alla sostenibilità e ai principi ESG.