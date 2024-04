Sirman migra su AWS con Kyndryl

Sirman, azienda specializzata nel comparto dei prodotti di alta gamma e delle attrezzature professionali da cucina, si è affidata a Kyndryl, il più grande fornitore di servizi di infrastruttura IT al mondo, per portare i carichi di lavoro SAP S4Hana in un nuovo ambiente, ospitato sul cloud di AWS, e dare ulteriore impulso al percorso di digitalizzazione del proprio business.

Le esigenze di Sirman

Sirman aveva la necessità di disporre di una nuova soluzione, aggiornata alle più avanzate esigenze operative e con costi di gestione ridotti, per poter gestire le potenzialità offerte dal panorama SAP ed estendere il proprio footprint con i servizi innovativi offerti dall’hyperscaler. Kyndryl ha contribuito a definire la giusta architettura sulla piattaforma AWS provvedendo a eseguire la migrazione dal precedente cloud provider.

Dichiarazioni

“Quando siamo passati a SAP, privi delle competenze necessarie”, dichiara Florica Stan, CIO di Sirman, “ci siamo ritrovati con una sfida non da poco: abbattere la complessità, incrementare la resilienza del sistema mantenendo i nostri SLA, ridurre i rischi e i costi derivanti da interruzioni non pianificate, rendere la compliance semplice ed efficace, mantenere i dati critici al sicuro con i migliori servizi di sicurezza, conservare la coerenza del servizio in tutto il mondo senza inventare monitoraggio a turni e perché no, essere sostenibili per l’ambiente. Il modello IaaS di Kyndryl, con le sue soluzioni scalabili, resilienti, sicure e conformi, si è dimostrato come migliore soluzione per la flessibilità IT richiesta da Sirman”.

“Lavorare al fianco di Sirman”, aggiunge Ernesto De Ruggiero, Vice President Customer Unit North di Kyndryl Italia, “ci ha permesso di contribuire all’evoluzione digitale di un brand del Made in Italy che è punto di riferimento di un settore di eccellenza della nostra economia. Il viaggio nel cloud, con i suoi sviluppi futuri, offrirà ora all’azienda quell’adattabilità che consente di governare le mutevoli esigenze di business. E noi resteremo al loro fianco”.