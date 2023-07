Tisséo connette gli autobus di Tolosa con Cradlepoint

Cradlepoint, specialista mondiale nelle soluzioni di connettività wireless edge 5G e LTE gestite dal cloud, è stata scelta da Tisséo Collectivités, l’Azienda dei Trasporti dell’area metropolitana di Tolosa, e da Tisséo Voyageurs, l’operatore della rete urbana dell’area. Cradlepoint equipaggerà 220 autobus con tecnologie e dispositivi innovativi, con l’’obiettivo di migliorare i servizi offerti a bordo degli autobus ai passeggeri, che potranno così beneficiare di informazioni in tempo reale durante tutto il viaggio. La soluzione Cradlepoint si sta rivelando anche un vero e proprio strumento di supporto operativo. Gli autobus saranno permanentemente collegati alla centrale operativa tramite connessioni 4G/5G, che consentiranno di localizzarli a distanza e di effettuare la diagnostica da remoto dei veicoli e delle apparecchiature di bordo. Ciò offre una visibilità in tempo reale dei guasti e migliora le operazioni di manutenzione, consentendo di programmare le riparazioni in modo più efficace.

La rete dell’area metropolitana di Tolosa è la quarta in ordine di grandezza in Francia. Dispone di 148 linee di autobus, 2 linee di metropolitana automatica e 2 linee di tram, per un totale di 103 milioni di passeggeri. Inoltre, la rete comprende anche il funzionamento del sistema di noleggio biciclette self-service VelÔToulouse e la gestione di diversi parcheggi. Si tratta quindi di una rete multimodale che richiede connettività sia per i siti fissi che per i mezzi di trasporto.

“Da oltre 10 anni stiamo modernizzando la nostra flotta per renderla un sistema connesso, per ottimizzarne il funzionamento e la manutenzione e per offrire sempre più servizi ai nostri clienti. Abbiamo sperimentato diverse soluzioni, alcune delle quali sono già state implementate. Le prove effettuate su un numero limitato di veicoli con le soluzioni Cradlepoint ci hanno convinto del loro valore. Inoltre, il supporto fornito dai team di Cradlepoint è stato molto efficace e disponiamo ora di un contratto supporto di 6 anni.”, spiega Nicolas Boutté, Project Manager di Tisséo Voyageurs.

Tisséo ha scelto i router IBR900 installati sui veicoli e collegati ai server tramite una connettività 4G sicura. Tutti i dispositivi e le applicazioni sono gestiti da remoto tramite la piattaforma NetCloud Manager. La facilità di installazione e configurazione dei router, unita alla robustezza, all’affidabilità e alle prestazioni della soluzione, da cui una migliore connettività, sono stati fattori decisivi nella scelta di Tisséo. I nuovi mezzi, ordinati da Iveco, saranno allestiti come primo equipaggiamento dal produttore.

“Abbiamo iniziato con 3 veicoli durante il periodo di test e oggi 170 veicoli dispongono della soluzione Cradlepoint. I dati raccolti sui due indicatori chiave – il numero di guasti alle apparecchiature e il numero di disconnessioni del router 4G – sono molto soddisfacenti. Entro giugno 2023 la soluzione sarà estesa a 220 veicoli della flotta,” ha dichiarato Nicolas Boutté.

La soluzione Cradlepoint consente di vedere in tempo reale ciò che viene visualizzato sugli schermi degli autobus.

“Un altro vantaggio della soluzione Cradlepoint è che viene gestita in cloud, consentendoci di aggiornare le configurazioni in modo semplice e centralizzato per tutti i veicoli equipaggiati, con un enorme risparmio in termini di tempo per i nostri team tecnici”, ha aggiunto Nicolas Boutté.

“Cradlepoint ha sviluppato una gamma completa di router che ci permette di offrire ai nostri clienti una connettività senza interruzioni in ogni tipo di ambiente mobile”, ha commentato Christian Hoareau, area director di Cradlepoint Francia. “Oggi, dagli autobus pubblici alle macchine dei cantieri, migliaia di veicoli sono dotati di soluzioni Cradlepoint. E siamo particolarmente orgogliosi di essere stati scelti anche da Tisséo”.