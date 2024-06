Advantage potenzia l’MDR con SentinelOne

L’Intelligenza Artificiale contribuisce ad aumentare le difese dei sistemi IT. Il futuro delle attività di managed detection e response sarà guidato proprio dall’intelligenza artificiale generativa e SentinelOne , leader a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, insieme ad Advantage, provider neozelandese di servizi gestiti, networking e sicurezza, uniscono le rispettive competenze per offrire il nuovo servizio alle aziende. I due partner di lunga data hanno annunciato che Advantage integrerà PurpleAI di SentinelOne, l’analista di sicurezza AI leader del settore, nel proprio servizio di rilevamento e risposta gestita (MDR) all’avanguardia, consentendo alle imprese di ogni dimensione di difendersi dagli attacchi basati sull’intelligenza artificiale con soluzioni potenziate dall’intelligenza artificiale.

Con SentinelOne, Advantage aumenta le competenze del team di security

Il servizio Advantage Protect MDR, basato sulla tecnologia SentinelOne, fornisce alle imprese una protezione di livello enterprise su endpoint, server e ambienti cloud. Con l’integrazione di Purple AI, Advantage può aumentare le competenze del proprio team di sicurezza e potenziarne gli impegni grazie a una soluzione di sicurezza AI evoluta che non solo crea complesse query di dati a partire dal linguaggio naturale, ma anticipa ciò che gli analisti di sicurezza devono fare e suggerisce i passi successivi.

Advantage è partner di SentinelOne da quattro anni e ha ricevuto l’award di Partner dell’anno per la regione Asia-Pacifico e Giappone nel 2023. È l’unico provider di servizi in Nuova Zelanda in grado di fornire informazioni sulle minacce di NCSC Malware Free Networks (e altre tipologie di intelligence) tramite SentinelOne. Advantage detiene inoltre la più rigorosa certificazione SIREN di SentinelOne per la risposta e il contenimento degli incidenti informatici, disponibile per i partner SentinelOne.

Dichiarazioni

“Molti vendor parlano di AI generativa, ma SentinelOne la sta concretamente offrendo con una tecnologia capace di trasformare il modo in cui vengono gestite le attività di security”, ha dichiarato Brad Pearpoint, Managing Director di Advantage. “Insieme, grazie alle nostre soluzioni di servizi gestiti, possiamo rendere i Security Operations Center (SOC) di alto profilo una realtà per ogni azienda. Con SentinelOne, possiamo sfruttare efficacemente la potenza dei sistemi di machine learning e dell’analisi comportamentale per accelerare drasticamente il ‘mean time to investigation’ (MTTI) e il ‘mean time to remediation’ (MTTR) e identificare e neutralizzare gli attacchi per i nostri clienti in tempo reale”.

“Advantage è uno dei nostri più importanti partner in Nuova Zelanda e nell’area APJ e siamo orgogliosi di collaborare con loro per offrire una sicurezza completa senza compromessi ai clienti di tutta la regione”, ha concluso Jim Cook, NZ Sales Director di SentinelOne. “SentinelOne è stata la prima a introdurre la sicurezza basata sull’intelligenza artificiale e continueremo a innovare per trasformare il modo in cui i team di sicurezza gestiscono la complessità dei propri ambienti e si difendono dalle minacce”.