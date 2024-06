AI Data Protection Platform: Zscaler introduce nuove funzionalità

I dati sono il bene più prezioso per un’azienda e perderli a seguito di un incidente informatico potrebbe avere conseguenze disastrose. Zscaler, specialista della cloud security, ha annunciato diverse innovazioni alla sua piattaforma AI Data Protection che sfruttano il più grande Cloud di sicurezza al mondo e la potenza dell’Intelligenza Artificiale. Queste innovazioni rendono la piattaforma AI Data Protection di Zscaler la soluzione di protezione dei dati più completa del settore per impedire la perdita di:

Dati strutturati e non strutturati in-motion, at-rest e in-use

Dati su tutti i canali inline, inclusi Web, SaaS, email, BYOD e applicazioni private in data center e Cloud pubblico

Dati in ambienti SaaS, IaaS/PaaS, endpoint e condivisioni di rete on-premise

La protezione dei dati è una priorità assoluta per tutte le aziende che devono proteggere la proprietà intellettuale e i dati dei clienti da utenti interni malintenzionati, perdite di dati accidentali e criminali informatici. Il problema è aggravato dalla crescente minaccia della “shadow AI”, del ransomware e dall’aumento dell’utilizzo del Cloud. Secondo il report ThreatLabz AI 2024, le transazioni AI/ML aziendali sono aumentate di quasi il 600% da aprile 2023 a gennaio 2024, nonostante i crescenti rischi per la sicurezza.

Gli aggiornamenti introdotti nella piattaforma AI Data Protection

Zscaler analizza e sfrutta le informazioni provenienti da oltre 500.000 miliardi di dati al giorno tra utenti, dispositivi, reti e applicazioni. La potenza dell’intelligenza artificiale e dell’automazione migliora la visibilità dei dati sensibili ovunque, fornisce un contesto approfondito e offre un’automazione del flusso di lavoro. I miglioramenti apportati alla piattaforma AI Data Protection di Zscaler includono:

Funzionalità DSPM integrate in modo nativo, progettate come parte centrale della piattaforma di protezione dei dati di Zscaler per rilevare, classificare e proteggere i dati sensibili nei cloud pubblici come AWS e Microsoft Azure.

integrate in modo nativo, progettate come parte centrale della piattaforma di protezione dei dati di Zscaler per rilevare, classificare e proteggere i dati sensibili nei cloud pubblici come AWS e Microsoft Azure. Sicurezza delle app GenAI basate sul contesto con correlazione degli utenti e dei rischi che fornisce informazioni sui prompt pericolosi, sull’utilizzo delle app di Intelligenza Artificiale e sui controlli granulari delle policy.

basate sul contesto con correlazione degli utenti e dei rischi che fornisce informazioni sui prompt pericolosi, sull’utilizzo delle app di Intelligenza Artificiale e sui controlli granulari delle policy. Nuove funzionalità DLP per l’email in tempo reale per proteggere i dati sensibili nella posta elettronica aziendale, compresi Microsoft 365 e Google Gmail, uno dei vettori più problematici per le minacce interne.

in tempo reale per proteggere i dati sensibili nella posta elettronica aziendale, compresi Microsoft 365 e Google Gmail, uno dei vettori più problematici per le minacce interne. Ulteriori miglioramenti della piattaforma, tra cui:

Sicurezza SaaS unificata consolidata, che integra tecnologie tradizionalmente stand-alone come SSPM, SaaS Supply Chain Security, Out-of-Band API CASB Security e l’analisi delle attività degli utenti, per fornire un motore di correlazione estremamente preciso. Questo motore fornisce informazioni approfondite e fruibili sui dati SaaS, per gestire e mitigare proattivamente i rischi. Funzionalità di AI Auto Data Discovery ampliate per includere tutte le sedi dei dati a riposo, compresi endpoint, SaaS e infrastrutture di cloud pubblico. Questa espansione ottimizza i programmi di protezione dei dati legacy riducendo la complessità e migliorando l’efficienza.

Dichiarazioni

“È necessario adottare quanto prima un approccio consolidato alla protezione dei dati in grado di proteggere tutti i tipi di dati, in tutte le sedi, semplificando al contempo le operazioni di sicurezza”, ha dichiarato Moinul Khan, Vice President e General Manager, Data Protection di Zscaler. “La protezione dei dati inizia con una visibilità completa. I prodotti studiati per risolvere un unico problema creano complessità e lacune nella sicurezza e non forniscono una visione completa a 360°dei dati aziendali. Con il lancio della piattaforma Zscaler AI Data Protection confermiamo il nostro impegno nell’aiutare i clienti a vedere tutti i loro dati e a scalare la protezione della sicurezza per prevenire perdite di dati. Grazie alla nostra piattaforma completa di protezione dei dati, che garantisce la sicurezza dei dati strutturati e non strutturati e di tutti i canali, le aziende possono sostituire i molteplici prodotti legacy per ridurre i costi e la complessità”.

“Oggi le aziende hanno il compito di gestire i dati su un numero di piattaforme più elevato che mai, tra cui dispositivi, cloud, applicazioni e server. Proteggere questi dati da perdite e dall’aumento esponenziale di minacce come il ransomware è un compito imponente, ancor più impegnativo quando i team hanno una visibilità limitata sui dati at-rest e in-motion“, ha dichiarato Elad Horn, GVP, Product, Cohesity. “Insieme, Cohesity e Zscaler aiutano queste aziende a rafforzare la sicurezza e la postura dei dati, offrendo una totale visibilità sui dati sensibili e consentendo di difendere meglio i dati dalle minacce e di accelerare i tempi di ripristino in caso di incidenti”.