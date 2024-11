AIPSI presenta due webinar per il 20 e il 21 novembre

“Come Creare Malware di Successo e Proteggersi con lo Zero Trust” è il titolo del primo dei due webinar organizzato da AIPSI con ThreatLocker per il 20 novembre 2024 alle ore 17.30.

Un tema cruciale e attuale della cybersicurezza è la (relativa) facilità per un malware di superare i controlli reattivi a livello endpoint forniti dai tradizionali sistemi di sicurezza, quali gli antivirus e gli EDR (Endpoint Detection & Response), grazie a tecniche di stealth che nascondono le caratteristiche ed il ruolo di minaccia di un malware.

Per superare questo genere di bypass e potenziare effettivamente la cybersicurezza bisogna passare dalle attuali logiche reattive a quelle proattive e predittive. Una concreta soluzione è data dall’adozione di un modello di sicurezza zero trust: autorizzare solo ciò che è consentito, bloccando automaticamente tutto il resto.

Questo LABWebinar di AIPSI mostra concretamente come sia da un lato facile nascondere malware agli strumenti di sicurezza endpoint tradizionali, e quindi superare i loro controlli; e dall’altro come l’adozione di soluzioni zero trust permetta di aumentare significativamente il livello di sicurezza, bloccando malware che altrimenti, pur con sistemi di sicurezza reattivi in atto, passerebbero i controlli e attuerebbero l’attacco sull’obiettivo.

Agenda del webinar

17.30 -17.50 – Introduzione del webinar e bereve presentazione di AIPSI (Alessandro Ghionna, Consigliere AIPSI)

17.50 -18.40 – Descrizione con esempi dell’utilizzo di tecniche stealth per non essere individuati come una minaccia, e illustrazione dell’uso di soluzioni basete sul modello Zero Trust per bloccare effetivamente e proattivamente queste minacce (Cristiano Guerrieri, Solution Engineer di ThreatLocker)

18.40-19.00 – Domande e risposte con i partecipanti al webinar

19.00 – Chiusura del webinar

La partecipazione a questo LABWebinar è gratuita ed aperta a tutti gli interessati (anche non Soci AIPSI) ma richiede la registrazione al seguente link.

Il Webinar AIPSI e AICA

“Insicurezza digitale sistemica: cosa emerge dal Rapporto OAD 2024” è il titolo del secondo appuntamento con AIPSI, la quale ha pubblicato il Rapporto OAD 2024 sull’indagine anonima via web sugli attacchi digitali e sulle misure di sicurezza dei Sistemi Informativi in Italia delle aziende/enti rispondenti.

Dal Rapporto OAD 2024 emerge il permanere di una larga e grave diffusione di attacchi digitali ai sistemi informativi delle aziende ed enti rispondenti, con forti impatti in termini sia di gravi disservizi informatici sia di costi, nonostante le misure di sicurezza implementate. OAD evidenzia la urgente necessità di gestire l’ormai consolidata insicurezza digitale “sistemica”.

Sull’approfondimento di questa grave criticità si focalizza il webinar di AIPSI e AICA, articolato in due fasi:

i principali elementi sulla “insicurezza” emersi dal Rapporto OAD 2024, inquadrati nei trend mondiali, europee ed italiani;

una tavola rotonda per discutere e approfondire il tema con alcuni dei principali esperti e decisori di informatica e di sicurezza digitale in Italia.

17.00-17.20 Apertura dei lavori ( Marco R. A. Bozzetti , Presidente AIPSI, Antonio Piva, Presidente AICA)

, Presidente AIPSI, Presidente AICA) 17,20- 17.50: I dati più significativi emersi dall’indagine OAD 2024 ( Marco R. A. Bozzetti )

) 17.50-18.50: Tavola Rotonda coordinata da Marco R. A. Bozzetti, p artecipano (in ordine alfabetico): Angelo Amaglio , Presidente Qintesi Eleonora Faina , Direttrice Generale Anitec-Assinform Ivano Gabrielli , Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica (si attende la conferma) Alessandro Musumeci , Coordinatore tecnico del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Antonio Piva , Presidente AICA Stefano Zanero , Politecnico di Milano e fondatore AIPSI.

artecipano (in ordine alfabetico):

La partecipazione al webinar è gratuita per tutti gli interessati, ma è necessario registrarsi al seguente link