Arriva la Cloud Data Security firmata SentinelOne

SentinelOne ha presentato la propria linea di prodotti Cloud Data Security e annunciato la disponibilità dei primi due prodotti sul mercato: Threat Detection for Amazon S3 e Threat Detection for NetApp. Entrambi sono progettati per aiutare le aziende che utilizzano l’object storage di Amazon S3 e il file storage di NetApp a rilevare e prevenire la diffusione di malware nei loro ambienti cloud e nelle reti aziendali.

Le due soluzioni sono parte della famiglia di prodotti Singularity Cloud e completano l’attuale linea di prodotti di SentinelOne dedicata alla Cloud Workload Security, che consente ai clienti di rilevare, analizzare e correggere automaticamente le minacce sui propri server e container in ambienti di cloud pubblico, privato e ibrido.

Un approccio moderno per minacce moderne

Sia l’object storage che i dispositivi di storage collegati alla rete contengono volumi di dati di importanza vitale per le aziende. Tuttavia, con il numero di file e oggetti spesso nell’ordine di milioni o miliardi, i rigidi requisiti di latenza e prestazioni sullo storage associati ai workload e i malware in continua evoluzione, le attività risultano particolarmente difficili da gestire.

“I file possono provenire da qualsiasi fonte, compresi dipendenti, clienti, partner e fornitori. E i moderni attacchi informatici eludono facilmente le soluzioni tradizionali di protezione“, ha dichiarato Ely Kahn, Vice President of Product Management, Cloud Security and AI/ML di SentinelOne. “Le nostre più recenti soluzioni adottano un approccio altrettanto moderno. Questo per garantire che il cloud storage e i workload non vengano attaccati da malware”.

La sicurezza del cloud viene semplificata

Sfruttando la tecnologia di threat detection di SentinelOne, Threat Detection for NetApp e Amazon S3 esegue automaticamente la scansione di ogni file aggiunto allo storage NetApp e di ogni object su Amazon S3 alla ricerca di malware zero-day e basati su file. Se viene rilevato un file dannoso, SentinelOne lo isola immediatamente, mantenendo i bucket puliti e gli utenti al sicuro.

“Mentre la nostra organizzazione continua ad adottare soluzioni di storage basate sul cloud, mantenere la sicurezza dei dati archiviati nei bucket di Amazon S3 è diventata una delle nostre principali preoccupazioni“, ha dichiarato Deno Morgan, Senior Director of Information Security di JobTarget. “Combinando tecnologia all’avanguardia, automazione e scansione delle minacce informatiche in tempo reale con la scansione AWS S3 di SentinelOne, i nostri team IT e aziendali possono dedicare più tempo alle attività strategiche. Rafforzando al contempo la sicurezza dei nostri sistemi.”

Cloud Data Security SentinelOne: le principali caratteristiche

Tra le caratteristiche dei prodotti Threat Detection for NetApp e Amazon S3 si evidenziano:

Nessun file o oggetto lascia l’ambiente del cliente; la scansione viene effettuata localmente

I motori avanzati di Machine Learning di SentinelOne rilevano sia malware noti che sconosciuti.

Configurazione della copertura basata su policy e automazione della risposta.

Un’unica console per la gestione di endpoint, cloud workload, identità e prodotti per la sicurezza dei dati in-the-cloud.

Sviluppati per le prestazioni, si ridimensiona in automatico per supportare gli ambienti più impegnativi.

Disponibilità di metadati relativi alle minacce, compresa l’origine del malware.

Recupero file di minacce in quarantena e crittografate.

Quarantena/Annullamento della quarantena dei file.

Esclusioni di file ed elenco di utenti bloccati.

Revisionati e certificati da NetApp e Amazon Web Services (AWS).

“Le minacce che i nostri clienti devono affrontare sono in continua evoluzione. E poiché continuano a utilizzare Amazon S3 per accelerare le loro attività, sono alla ricerca di soluzioni di sicurezza cloud-native e scalabili per sconfiggere tali minacce“, ha dichiarato Chris Grusz, Managing Director, Technology Partnerships di AWS. “Partner di sicurezza innovativi come SentinelOne sono fondamentali per aiutare i nostri clienti a soddisfare ogni esigenza di sicurezza e conformità. Nonché i loro obiettivi di innovazione e di business. Insieme continuiamo a fornire soluzioni che superano il panorama della sicurezza del cloud in continua evoluzione“.