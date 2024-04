BT offre ai clienti la cybersecurity Zero Trust di Zscaler

L’Intelligenza Artificiale porta enormi benefici al settore della sicurezza informatica e da oggi i clienti privati e pubblici di BT Gruop potranno sfruttarne tutte le potenzialità.

Zscaler e BT hanno infatti annunciato un ampliamento della loro collaborazione che consentirà a BT di posizionarsi come il primo service provider globale a offrire una suite completa di servizi di sicurezza gestiti basati sulla piattaforma di sicurezza cloud Zero Trust Exchange basata sull’intelligenza artificiale di Zscaler. BT offrirà ai suoi clienti una gamma di nuove soluzioni che ridurranno la complessità dell’infrastruttura IT nonché la loro superficie vulnerabile agli attacchi informatici, permettendo alle aziende di migliorare agilità, efficienza, resilienza e sicurezza.

Come parte di questa partnership, Zscaler fornirà a BT Group anche soluzioni di sicurezza per proteggere le proprie operazioni. Ciò migliorerà ulteriormente l’esperienza diretta di BT nel supportare i clienti che desiderano adottare e implementare le soluzioni Zscaler.

I servizi Zscaler per i clienti di BT

I servizi gestiti Zscaler offerti da BT sono progettati per supportare le iniziative di riorganizzazione della connettività, della rete e della sicurezza per le aziende digitali. Favoriscono una maggior agilità, una ridotta complessità infrastrutturale e proteggono i clienti dagli attacchi informatici e dalle perdite di dati collegando in modo sicuro utenti, dispositivi e applicazioni, ovunque.

Le soluzioni includono Zscaler for Users basato su Zscaler Zero Trust Exchange, che include le seguenti funzionalità:

Accesso a Internet : un gateway web sicuro (SWG) avanzato che offre protezione basata sull’IA, cloud-native, contro le minacce informatiche e accesso Zero Trust a Internet e applicazioni SaaS.

: un gateway web sicuro (SWG) avanzato che offre protezione basata sull’IA, cloud-native, contro le minacce informatiche e accesso Zero Trust a Internet e applicazioni SaaS. Accesso privato : un servizio cloud-native che offre agli utenti clienti di BT un accesso veloce e sicuro alle applicazioni private e ai dispositivi OT, facilitando la connettività Zero Trust per i workload, sostituendo strumenti di accesso remoto di vecchia generazione come VPN e VDI.

: un servizio cloud-native che offre agli utenti clienti di BT un accesso veloce e sicuro alle applicazioni private e ai dispositivi OT, facilitando la connettività Zero Trust per i workload, sostituendo strumenti di accesso remoto di vecchia generazione come VPN e VDI. Esperienza digitale: offre visibilità sull’intero percorso tra l’utente e le applicazioni per individuare i problemi legati alle prestazioni. Come parte della soluzione completa Zscaler Zero Trust Exchange, ZDX assicura connessioni veloci e sicure da qualsiasi luogo.

La piattaforma Zscaler Zero Trust Exchange analizza oltre 400 miliardi di transazioni quotidiane, estraendo oltre 500 trilioni di segnali. Offre visibilità, controllo degli accessi e sicurezza dei dati per i dati aziendali su larga scala e utilizza informazioni basate sull’IA per ottimizzare l’esperienza digitale, ridurre i rischi e favorire un miglior processo decisionale.

Dichiarazioni

Tris Morgan, Managing Director Security di BT ha commentato: “Le innovazioni digitali modificano costantemente il modo in cui le aziende operano, mentre il panorama delle minacce continua ad ampliarsi. Siamo lieti di estendere la nostra relazione commerciale e di arricchire la nostra offerta di servizi gestiti con Zscaler; questa partnership ci consentirà di offrire nuove soluzioni di cybersecurity Zero Trust ai clienti, assicurandoci di essere al loro fianco durante il loro percorso di trasformazione digitale”.

“Zscaler è onorata di confermare la partnership con BT come fornitore di servizi di sicurezza. La nostra collaborazione conferma la fiducia del team BT nella potenza della piattaforma di sicurezza cloud Zscaler Zero Trust Exchange”, ha affermato Mike Rich, CRO e President of Global Sales di Zscaler. “La sicurezza Zero Trust non solo modernizzerà l’infrastruttura di sicurezza per neutralizzare meglio gli attacchi su larga scala e diminuire la superficie d’attacco, ma ridurrà anche il carico amministrativo per accelerare le iniziative di trasformazione dell’infrastruttura e della sicurezza dei clienti di BT. Supportiamo BT con le nostre soluzioni di sicurezza cloud sempre più avanzate per incoraggiare le prossime innovazioni guidate dall’intelligenza artificiale”.