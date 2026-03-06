Commvault estende la propria Identity Resilience a Okta in risposta all’esplosione del rischio cyber legato alle identità

Commvault, specialista nella resilienza unificata su scala enterprise, ha annunciato oggi l’espansione del proprio portfolio Identity Resilience con l’introduzione del supporto per Okta. Rafforzando la protezione già consolidata per i sistemi di identità, la nuova funzionalità consente alle organizzazioni di ripristinare rapidamente i propri ambienti Okta a seguito di errori di configurazione, interruzioni operative e attacchi informatici incentrati sulle identità.

L’esposizione delle identità e il furto di credenziali stanno accelerando a un ritmo senza precedenti, con la proliferazione e la moltiplicazione di identità non umane, agentiche e basate su API. Nel solo 2024, sono stati esposti a livello globale 107 miliardi di identity record1 e, lo scorso anno, il 57% degli attacchi informatici è iniziato con un’identità compromessa2. Con l’adozione di architetture cloud ibride, applicazioni SaaS e automazione basata sull’intelligenza artificiale, i sistemi di identità sono diventati il piano di controllo dell’impresa, rendendo la loro resilienza una priorità assoluta.

Sebbene la piattaforma Okta sia progettata per essere resiliente e contribuire a mitigare i potenziali attacchi basati sulle identità, quando un identity provider viene compromesso – a causa di un errore umano o di un’attività malevola – gli utenti vengono bloccati, le applicazioni non riescono ad autenticarsi e le operazioni rischiano di fermarsi. L’impatto economico, la perdita di produttività e i disservizi per i clienti possono manifestarsi nel giro di pochi minuti. Molte organizzazioni si affidano ancora a script manuali e processi improvvisati per ripristinare gli ambienti di identità, con conseguente aumento dei tempi di inattività e del rischio operativo.

Le funzionalità di Identity Resilience di Commvault colmano questa lacuna attraverso una protezione automatizzata e un ripristino granulare e point-in-time degli oggetti e delle configurazioni critiche di Okta. Combinando uno storage sicuro e immutabile con precise capacità di ripristino, le organizzazioni possono ridurre le interruzioni e recuperare l’accesso rapidamente.

“L’identità è il nuovo campo di battaglia informatico, perché la maggior parte degli attacchi moderni ne prende di mira i sistemi,” commenta Pranay Ahlawat, Chief Technology and AI Officer di Commvault. ”Estendendo le nostre funzionalità di Identity Resilience a Okta, aiutiamo i clienti a proteggere uno dei loro piani di controllo più critici, consentendo loro di ripristinare rapidamente l’accesso e mantenere la continuità operativa anche in caso di interruzione.”

“Con l’escalation continua degli attacchi basati sulle identità, l’integrazione delle funzionalità di Identity Resilience di Commvault con Okta ci offrirà una fiducia ancora maggiore: se la nostra piattaforma di identità dovesse essere compromessa o mal configurata, potremo eseguire un ripristino rapido e preciso senza dover ricostruire l’intero ambiente,” afferma Phil Winder, Chief of Information Technology presso il Delaware Department of Correction.

Le funzionalità principali includono:

· Ripristino accelerato dalle interruzioni di identità: la protezione automatizzata e guidata da policy degli oggetti critici di Okta — inclusi utenti, gruppi, applicazioni e policy — consente alle organizzazioni di ripristinare rapidamente l’accesso dopo interruzioni, errori operativi o incidenti informatici.

· Ripristino granulare e point-in-time: permette il ripristino preciso dei soli oggetti e impostazioni eliminati, mal configurati o compromessi, riducendo i tempi di inattività ed eliminando la necessità di ricostruzioni rischiose dell’intero ambiente.

· Protezione resistente al ransomware: i dati di backup sono conservati in uno storage immutabile e air-gapped gestito da Commvault, isolato dagli ambienti di produzione, contribuendo a proteggere i dati di identità da ransomware e modifiche non autorizzate.

· Ripristino semplificato: consente di ripristinare dati e configurazioni in sistemi di identità complessi, interconnessi e interdipendenti attraverso un unico workflow integrato, risparmiando tempo e risorse.

· Piattaforma unificata di identity resilience: estende l’approccio single-platform di Commvault per proteggere Okta e altri sistemi di identità, semplificando le operazioni negli ambienti di identità ibridi e garantendo coerenza nell’applicazione delle policy, nella governance e nel ripristino tra i diversi provider.

“La resilienza delle identità è fondamentale per raggiungere livelli più elevati di resilienza operativa,”aggiunge Dave Gruber, Principal Analyst di Omdia. ”Sebbene la gestione e la sicurezza delle identità siano sempre state elementi critici dei programmi di sicurezza, l’era dell’AI, e in particolare l’utilizzo di soluzioni AI basate su agenti, sta elevando ulteriormente l’importanza della resilienza sia delle identità che dei dati. Le soluzioni che combinano protezione, immutabilità e ripristino granulare su più identity provider possono contribuire a ridurre il rischio operativo e i tempi di ripristino.”

Disponibilità

Il supporto di Commvault per l’identity resilience di Okta sarà disponibile in Early Access pubblico nella primavera del 2026, con disponibilità generale prevista per l’estate 2026. La soluzione sarà offerta a livello globale come parte della suite Commvault Cloud Identity Resilience, con un modello di pricing per utente. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web, leggere il blog dedicato e partecipare al prossimo webinar — Identity Under Attack: Take Back Control with Commvault Identity Resilience, Now Supporting Okta.

Note

1 Hamasaki, R. (2025, July 8). 2025 Identity Breach Report: What 107 Billion Exposed Records Reveal About Cyber Risk. Constella Intelligence. https://constella.ai/2025-identity-breach-report-what-107-billion-exposed-records-reveal-about-cyber-risk/

2 Necoechea, N. (2024, December 13). Research Reveals 57% of Cyberattacks Start with Compromised Identity. Varonis. https://www.varonis.com/blog/the-identity-crisis-research-report