Commvault si allea con altri leader nella cybersecurity

Commvault, fornitore di soluzioni per la resilienza informatica e la protezione dei dati per aziende cloud ibride, ha annunciato di aver unito le proprie tecnologie moderne di resilienza informatica con la sicurezza avanzata e la data intelligence di alcuni tra i principali leader in tema di cybersecurity, intelligenza artificiale e cloud.

In queste aree, i leader di mercato si stanno integrando con la piattaforma Commvault Cloud, appena annunciata, per offrire ai clienti più modalità di rilevazione, protezione e rapida risposta a potenziali minacce e attacchi, migliorando al contempo visibilità e governance dei dati. Commvault sta collaborando con partner che coprono l’intera toolchain di sicurezza, tra cui gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM), orchestrazione, automazione e risposta della sicurezza (SOAR), network detection e response, rilevamento e valutazione di vulnerabilità e minacce e governance e privacy dei dati.

Si tratta del momento ideale per queste integrazioni tra sicurezza e intelligenza artificiale, perché le aziende si trovano ad affrontare un volume di minacce senza precedenti e sono particolarmente preoccupate di ciò che i malintenzionati possono fare in termini di interruzione dell’attività e di reputazione. Secondo un recente studio IDC commissionato da Commvault, il 61% degli intervistati ritiene “probabile” o “molto probabile” la perdita di dati nei prossimi 12 mesi a causa di accessi sempre più sofisticati1.

Per far fronte a questo preoccupante scenario, Commvault ritiene che la collaborazione sia fondamentale. A inizio anno l’azienda ha annunciato integrazioni con Microsoft Sentinel e Palo Alto Networks. Oggi la gamma completa di partner per sicurezza e intelligenza artificiale che hanno scelto di integrarsi con Commvault Cloud comprende:

· Avira (parte di Gen): ha l’obiettivo di proteggere il mondo online, fornendo prodotti e servizi di sicurezza IT, direttamente agli utenti e tramite API per numerose e note aziende di cybersecurity.

· Darktrace: utilizzando l’intelligenza artificiale che apprende in tempo reale dai dati unici di ogni azienda, i prodotti Cyber AI di Darktrace sono progettati per aiutare imprese di ogni dimensione a prevenire, rilevare, rispondere e ripristinare dalle interruzioni informatiche.

· Databricks: combina il meglio di data warehouse e data lake per offrire una piattaforma aperta e unificata per dati e AI.

· Entrust: fornitore globale di soluzioni per sicurezza di dati e identità, specializzato nella crittografia post-quantistica e nella data encryption per proteggere i dati da minacce attuali e future, migliorando la resilienza informatica.

· Netskope: attivo a livello worldwide nella cybersecurity SASE che aiuta le aziende ad applicare i principi di zero trust e le innovazioni AI/ML per proteggere i dati e difendersi dalle minacce cyber.

· Palo Alto Networks: Sfruttando XSOAR, accelera i tempi di risposta agli incidenti per superare le minacce informatiche, in modo che le imprese possano adottare la tecnologia con fiducia.

· Trellix: la sandbox Intelligent Virtual Execution (IVX) di Trellix consente alle aziende di analizzare e ispezionare in modo sicuro malware in un ambiente isolato, abilitando una migliore comprensione dei modelli di minacce zero-day sia nei dati di backup che nelle reti di produzione.

“Per essere efficaci in ottica di resilienza informatica, le soluzioni di data security devono integrarsi con i prodotti dell’ecosistema di cyber-recovery,” spiega Christophe Bertrand, Practice Director di ESG. “La nostra recente ricerca sullo stato di preparazione al ransomware mostra che le aziende di tutto il mondo desiderano che i propri vendor di data protection lavorino direttamente con i principali tool di sicurezza e service provider. Queste integrazioni tra i partner dell’ecosistema di sicurezza e intelligenza artificiale e Commvault Cloud possono svolgere un ruolo chiave nel supportare le aziende a migliorare la loro postura di sicurezza, ottimizzando al contempo la governance dei dati.”

“Integrandoci con un ampio ecosistema di nuovi partner per la sicurezza e l’intelligenza artificiale, attraverso la nostra piattaforma Commvault Cloud, non solo rispondiamo alle esigenze dei clienti in questo momento critico, ma possiamo fornire insieme insight di sicurezza più veloci, intelligenti e connessi alle organizzazioni di tutto il mondo,” aggiunge Rajiv Kottomtharayil, Chief Product Officer di Commvault.