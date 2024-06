Con ESET AI Advisor gli asset digitali aziendali sono al sicuro

Il panorama della cybersecurity diventa sempre più pericoloso. Le minacce si evolvono anche a causa dell’avvento dell’Intelligenza Artificiale (AI). Ma l’AI diventa arma di difesa con ESET , leader europeo globale nel mercato della cybersecurity, che presenta ESET AI Advisor, un innovativo assistente GenAI per la cybersecurity che trasforma la risposta agli incidenti e l’analisi interattiva dei rischi. Presentata per la prima volta alla RSA Conference 2024, la nuova soluzione è ora disponibile come parte del livello di abbonamento ESET PROTECT MDR Ultimate e di ESET Threat Intelligence.

ESET AI Advisor: l’assistente di cybersecurity intelligente

A differenza delle offerte di altri vendor e dei tipici assistenti GenAI che si concentrano su funzionalità soft come l’amministrazione o la gestione dei dispositivi, ESET AI Advisor si integra perfettamente nelle operazioni quotidiane degli analisti della sicurezza, conducendo analisi approfondite. Basandosi su oltre due decenni di esperienza nella protezione degli endpoint basata sull’intelligenza artificiale, l’offerta ESET fornisce dati dettagliati sugli incidenti e offre consulenza a livello di team SOC. Si tratta di una svolta per le aziende con risorse IT limitate che desiderano utilizzare i vantaggi delle soluzioni avanzate di Extended Detection and Response (XDR) e dei feed di threat intelligence.

I vantaggi della nuova soluzione di ESET

Uno dei principali vantaggi di questa nuova soluzione è quello di colmare il divario di competenze in materia di cybersecurity. Gli analisti della sicurezza di tutti i livelli di competenza possono utilizzare ESET AI Advisor per l’identificazione interattiva dei rischi e per l’analisi e le azioni di risposta, che vengono fornite in un formato facilmente comprensibile. L’interfaccia user-friendly rende i dati complessi relativi alle minacce fruibili anche dai professionisti IT e della sicurezza meno esperti.

ESET AI Advisor eccelle anche nel facilitare un processo decisionale più rapido in caso di incidenti critici. Gli analisti della sicurezza possono semplicemente consultare ESET AI Advisor per comprendere le minacce specifiche che il loro ambiente deve affrontare. Sfruttando l’ampia gamma di dati raccolti da XDR, ESET AI Advisor identifica e analizza le potenziali minacce malware, fornendo insight intuitivi sul loro comportamento e impatto. Aiuta a riconoscere i tentativi di phishing e fornisce agli utenti suggerimenti su come evitare di cadere vittime di e-mail o siti web fraudolenti. Monitorando il traffico di rete, ESET AI Advisor è in grado di segnalare comportamenti insoliti o sospetti, aiutando i team di sicurezza a intraprendere azioni appropriate. La capacità di automatizzare le attività ripetitive è un ulteriore vantaggio. Gestendo i processi di routine come la raccolta e l’estrazione dei dati e il rilevamento delle minacce di base, consente ai team di sicurezza di concentrarsi su attività più strategiche.

In ESET Threat Intelligence, il nuovo modulo aiuterà i ricercatori ad analizzare grandi quantità di report esclusivi sulle minacce APT (Advanced Persistent Threats) e a comprendere gli ultimi sviluppi nel mondo delle minacce informatiche. Grazie ai suggerimenti conversazionali e al dialogo interattivo, ESET AI Advisor consente alle organizzazioni di analizzare e mitigare le minacce senza sforzo e di rafforzare la propria postura di sicurezza informatica.

Dichiarazioni

“Con l’aumento delle minacce alla sicurezza informatica, ESET si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia che consentano alle aziende di affrontare queste sfide. Il modulo ESET AI Advisor rappresenta un significativo passo avanti nella nostra missione orientata a colmare il divario di competenze in materia di cybersecurity e a mettere le organizzazioni in condizione di salvaguardare efficacemente i propri asset digitali”, ha dichiarato Juraj Malcho, Chief Technology Officer di ESET.