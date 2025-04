Cyber Immunity: cosa è per gli esperti europei?

In occasione del GITEX Asia 2025, Kaspersky, realtà specializzata nel settore della sicurezza informatica, ha presentato i risultati della sua ultima ricerca, da cui emerge che in Europa il 68% dei professionisti di cybersecurity considera la Cyber Immunity una strategia efficace per ridurre al minimo le possibilità che i cybercriminali accedano alle reti e compromettano i sistemi. Dai dati si evidenzia una crescente domanda di sviluppo di sistemi secure by design, piuttosto che affidarsi esclusivamente a soluzioni di cybersecurity aggiuntive.

La ricerca, condotta da Kaspersky, ha l’obiettivo di comprendere come le aziende si stiano preparando ad affrontare un ambiente sempre più imprevedibile e quali temi emergenti stiano plasmando il futuro della sicurezza informatica. La ricerca ha coinvolto 850 professionisti della sicurezza IT provenienti da Asia-Pacifico, Medio Oriente, Turchia e Africa, Europa, Americhe e Russia.

La “Cyber Immunity” secondo i professionisti cyber europei

Uno dei punti centrali dello studio è stata la familiarità degli intervistati con il termine “Cyber Immunity” e come ne valutino l’efficacia nel fornire una protezione affidabile contro le minacce informatiche. La Cyber Immunity è stata inizialmente introdotta da Kaspersky come approccio ai sistemi IT e OT “secure by design”, grazie a una specifica metodologia di sviluppo e requisiti architettonici. Questi sistemi hanno una resilienza intrinseca contro i cyberattacchi riducendo significativamente i costi associati all’adozione di soluzioni di cybersecurity esterne. Dalla ricerca risulta che ben l’81% degli intervistati in Europa ha familiarità con il termine e ne comprende il significato corretto.

In Europa, tra coloro che conoscono in termine, il 68% considera la Cyber Immunity una strategia altamente efficace per limitare le capacità dei criminali informatici di penetrare nelle reti e compromettere i sistemi. In Europa, alla domanda relativa ai vantaggi specifici offerti dalla Cyber Immunity in termini di sicurezza informatica, circa un terzo (28%) ha affermato che potrebbe ridurre significativamente la frequenza degli attacchi informatici, mentre per il 37% degli intervistati è possibile attenuarne al minimo le conseguenze negative. In particolare, il 34% degli intervistati è convinto che la Cyber Immunity possa raggiungere entrambi i risultati contemporaneamente. Questi dati confermano la crescente esigenza delle aziende di passare da soluzioni di cybersecurity per i sistemi tradizionali vulnerabili ai più efficaci sistemi secure by design.

La proposta di Kaspersky

Per rispondere a questa esigenza, Kaspersky ha presentato il suo sistema operativo KasperskyOS, che si sta espandendo da una piattaforma embedded a una piattaforma general-purpose. Originariamente progettato per soluzioni cyber-immuni per settori specifici che richiedono una protezione completa, KasperskyOS è oggi utilizzato in modo più ampio, in tutti i settori che impiegano sistemi IT moderni. Il sistema operativo di Kaspersky affronta non solo le sfide della cybersecurity, ma migliora anche la resilienza delle infrastrutture. Consentendo ai clienti di sviluppare soluzioni direttamente su una piattaforma sicura, Kaspersky propone un’evoluzione della cybersecurity, abbandonando l’idea di limitarsi a correggere le vulnerabilità dopo che si sono manifestate e a mitigarle solo con soluzioni di cybersecurity esterne.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di condividere questi dati con i leader IT globali al GITEX Asia 2025. I risultati confermano un cambiamento che prevedevamo da tempo: le aziende stanno superando gli strumenti reattivi e chiedono sistemi secure by design. Con il nostro approccio alla Cyber Immunity per la creazione di sistemi sicuri dal punto di vista della progettazione, proponiamo un passo successivo: non solo rilevare le minacce, ma prevenirle strutturalmente. Con l’espansione di KasperskyOS da piattaforma embedded a sistema operativo general-purpose, aiutiamo i clienti a creare ambienti digitali resilienti, più facili da gestire, più sicuri e pronti ad affrontare le sfide di domani”, ha commentato Dmitry Lukiyan, Head of KasperskyOS Business Unit.