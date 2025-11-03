Il Cybersecurity Summit a Roma il 19 novembre

Close Menu
    Organizzato da The Innovation Group, il Cybersecurity Summit riunisce ogni anno CISO, esperti, istituzioni, imprese e accademia per confrontarsi su minacce emergenti, innovazione tecnologica e strategie di difesa

    Torna anche nel 2025 il Cybersecurity Summit, l’evento di riferimento per la sicurezza informatica in Italia, in un contesto sempre più interconnesso, ibrido e ad alto rischio.
    Organizzato da The Innovation Group, il Cybersecurity Summit riunisce ogni anno CISO, esperti, istituzioni, imprese e accademia per confrontarsi su minacce emergenti, innovazione tecnologica e strategie di difesa.

    Il tema di questa edizione del Cybersecurity Summer èSicurezza unificata contro minacce multi-dominio e interconnesse”: con l’evoluzione delle minacce digitali e fisiche, la convergenza tra cybersecurity, sicurezza fisica e threat intelligence è oggi una priorità per PA, infrastrutture critiche e imprese.

    L’evento fa parte del Programma Cyber di TIG e segue l’edizione milanese svoltasi lo scorso 19-20 marzo 2025.

    In programma:

     Keynote speech, panel con esperti e workshop pratici
     Focus su AI & Cybersecurity, attacchi ibridi, compliance, IoT e OT
     Strategie di cyber-physical security e supply chain resilience
     Networking con la community nazionale della sicurezza

    Un’occasione unica per condividere esperienze, rafforzare la collaborazione e costruire un approccio integrato alla protezione di dati, infrastrutture e servizi essenziali!

     

