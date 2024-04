Kaspersky Thin Client: arriva la versione 2.0

Kaspersky, azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy, lancia la nuova versione del sistema operativo per thin client che offre una connettività migliorata, una maggiore velocità di distribuzione delle applicazioni, un total cost of ownership inferiore, un’interfaccia grafica user-friendly e un’implementazione più rapida. Kaspersky Thin Client (KTC) 2.0 è il principale componente della soluzione Cyber Immune per la realizzazione di infrastrutture thin client in numerosi settori, tra cui sanità, finanza, istruzione e produzione.

Il thin client è un endpoint compatto che fornisce agli utenti l’accesso a un remote desktop e sostituisce una workstation locale. Secondo Verified Market Research, il mercato dei thin client è stato valutato 1,18 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che raggiungerà 1,36 miliardi di dollari entro il 2028. Per rispondere a questa domanda, Kaspersky ha sviluppato una propria infrastruttura thin client basata su KasperskyOS per garantire una connessione sicura ai remote desktop. Kaspersky presenta la nuova versione 2 con funzionalità aggiornate.

Kaspersky Thin Client 2.0: ecco le novità

Kaspersky Thin Client 2.0 è stato sviluppato in base all’approccio Cyber Immune, che lo rende sicuro sin dalla fase di progettazione. Anche in ambienti critici, KTC 2.0 svolge le sue funzionalità essenziali, grazie a KasperskyOS che impedisce la compromissione del dispositivo. Grazie all’architettura Cyber Immune, non sono necessari software di sicurezza aggiuntivi o strumenti di gestione della protezione, il che si traduce in un minor total cost of ownership del prodotto.

Preinstallato sulla piattaforma hardware Centerm F620, KTC 2.0 è disponibile come dispositivo endpoint pronto all’uso, risultato del contratto OEM firmato da Kaspersky e Centerm, specialista mondiale nella produzione di thin client.

Le funzionalità di connettività, le prestazioni e l’usabilità di KTC 2.0 sono state aggiornate in modo significativo.

Connettività migliorata

Kaspersky Thin Client 2.0 offre nuovi metodi di connessione remota. L’applicazione Web Access consente agli utenti di connettersi ad ambienti remoti su piattaforma Citrix Workspace e VMware Horizon grazie alla tecnologia HTML5. Inoltre, KTC 2.0 supporta la connessione a specifiche applicazioni aziendali distribuite sull’infrastruttura Microsoft Remote Desktop Services, Windows Server e terminal server su Windows 10/11.

Performance migliorate

Maggiore velocità di distribuzione delle applicazioni al remote desktop, tempi di avvio più brevi e aggiornamenti più rapidi grazie alle dimensioni compatte dell’immagine del sistema operativo sono i principali miglioramenti in termini di prestazioni. Il tempo di distribuzione di KTC 2.0 con la connessione automatica è di circa due minuti.

Usabilità e design

Kaspersky Thin Client 2.0 ha migliorato l’usabilità e si è arricchito di nuove funzionalità, come il supporto delle audio conferenze e la stampa di documenti da un sistema operativo guest.

Se la connessione si interrompe inaspettatamente, KTC 2.0 si ricollega automaticamente al desktop remoto senza richiedere ulteriori azioni da parte degli utenti. Allo stesso tempo, il sistema di notifica viene aggiornato e i messaggi di errore forniscono informazioni utili con suggerimenti per la risoluzione dei problemi. Inoltre, il pannello di connessione nel remote environment è stato riprogettato, con l’aggiunta di nuovi elementi animati in vari scenari e la possibilità di personalizzare l’interfaccia.

Kaspersky Thin Client 2.0 è stato progettato per proteggere efficacemente le aziende con un’ampia rete di filiali e numerose sedi distribuite sul territorio. In particolare, è adatto a organizzazioni finanziarie e sanitarie, istituti scolastici e governativi, società di trasporto e industrie, infrastrutture per smart city, automazione industriale.

Dichiarazioni su Kaspersky Thin Client 2.0

“KTC è un dispositivo sicuro, facile da gestire e accessibile, progettato per i settori che richiedono una cyber resilienza avanzata. Ora offre ai clienti una protezione ancora più veloce, efficace e semplice. Grazie alla piattaforma hardware Centerm F620, Kaspersky offre il Thin Client migliorato e pronto all’uso come dispositivo endpoint, garantendo una nuova integrazione con le moderne infrastrutture di virtual desktop. Introducendo la Cyber Immunity nel mondo del lavoro, rafforziamo il portfolio di prodotti Kaspersky e facciamo un altro passo verso la Cyber Immunity”, ha dichiarato Andrey Suvorov, Head of KasperskyOS.