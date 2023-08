Kyndryl e Cisco ampliano la partnership per la Cyber Resilience

Kyndryl e Cisco collaborano per la fornitura di servizi incentrati sulla cyber resilience. Grazie a questa collaborazione, Kyndryl beneficerà del portafoglio completo di software, hardware e strumenti di Cisco in unione al framework di resilienza informatica di Kyndryl aiutando i propri clienti ad affrontare e rispondere agli incidenti informatici in modo proattivo.

La piattaforma aperta di Cisco (Cisco Security Cloud) consentirà a Kyndryl di integrare soluzioni multi-vendor e fornire un’offerta più coesa e integrata, mentre gli esperti di Kyndryl Consult, insieme ai servizi gestiti per la resilienza informatica, aiuteranno i clienti a velocizzarne l’adozione e a ridurre i tempi di implementazione.

“I nostri partner svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di business e a fornire risultati resilienti”, ha dichiarato Brian Feeney, Vice President, Global Security Partner Sales di Cisco. “Grazie alla partnership tra Kyndryl e Cisco, i clienti hanno accesso a soluzioni di sicurezza più efficienti e integrate per massimizzare il rendimento dei loro investimenti in termini di security. Questo si lega perfettamente al nostro continuo impegno di allineamento al mercato e nel supportare le competenze nei servizi gestiti dei nostri partner”.

“Con l’aumento del consumo di applicazioni basate su cloud da parte dei clienti, è più che mai importante disporre degli strumenti giusti per integrare un quadro di cyber resilience all’interno della loro strategia IT e nelle operation aziendali”, ha commentato Michelle Weston, Kyndryl Vice President of Global Offerings for Security and Resiliency. “La collaborazione tra Kyndryl e Cisco ci consentirà di supportare i percorsi Zero Trust dei nostri clienti grazie a soluzioni dinamiche e personalizzate, integrando al contempo i controlli di sicurezza esistenti”.

Insieme a partner come Cisco, Kyndryl investe in maniera congiunta e collabora a un processo di sviluppo per offrire soluzioni scalabili nell’ottica di supportare i propri clienti a soddisfare le loro esigenze aziendali relativamente alla modernizzazione delle applicazioni, dell’infrastruttura sicura con rete Zero Trust e del lavoro ibrido.

Kyndryl offre alle aziende flessibilità, grazie a funzionalità di sicurezza e resilienza fornite attraverso i network operations center (NOC) e i security operations center (SOC) globali.