La sicurezza è un imperativo dell’era dell’Intelligenza Artificiale Generativa

Nell’articolo di Antonio d’Ortenzio, Manager Solutions Architecture di AWS, viene affrontato l’argomento della sicurezza aziendale, un tema di fondamentale importanza per quelle realtà che stanno adottando l’Intelligenza Artificiale generativa.

Il testo analizza come l’uso crescente dell’IA generativa stia cambiando il panorama dell’innovazione aziendale, sottolineando l’importanza di una solida cultura della security come acceleratore dello sviluppo tecnologico. Antonio D’Ortenzio spiega il ruolo di AWS nel garantire un’infrastruttura sicura, con tecnologie come il sistema AWS Nitro, focalizzandosi su crittografia e gestione dei dati.

La cultura della sicurezza è fondamentale nell’era dell’intelligenza artificiale generativa

Grazie ai continui progressi dell’intelligenza artificiale (IA) generativa, che oggi offre funzionalità difficilmente immaginabili fino a pochi anni fa, le aziende stanno rapidamente implementando nuovi modi per soddisfare i clienti e conquistare nuove quote di mercato. L’elaborazione del linguaggio naturale, unita all’analisi di grandi quantità di dati, stanno consentendo un’innovazione senza precedenti per gli sviluppatori. Per questo motivo, in questo momento è importante garantire che la sicurezza sia alla base dell’IA e di altre nuove tecnologie in rapida evoluzione.

Una forte cultura della sicurezza favorisce un’innovazione più rapida e sicura

In ogni organizzazione, la sicurezza non dovrebbe essere considerata come un ostacolo, bensì un fattore che favorisca il business, aiuti a ridurre i rischi e a rafforzare la resilienza. Misure di sicurezza solide consentono alle aziende di innovare più rapidamente e con maggiore fiducia. Per questo, i team di security e i responsabili aziendali devono collaborare per comprendere al meglio le proprie esigenze, mettendo in atto le misure necessarie per consentire la crescita aziendale. Questo cambio di prospettiva è fondamentale per sbloccare i vantaggi di tecnologie trasformative come l’IA generativa.

Quando si adotta l’IA generativa, l’implementazione di forti misure di crittografia e il controllo dei dati da parte degli utenti può risolvere i problemi di privacy associati all’uso di tale tecnologia. Il sistema AWS Nitro è progettato affinché nessuno (compresi i dipendenti di AWS) possa accedere ai dati, ai carichi di lavoro o all’infrastruttura sottostante in esecuzione sui server Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) dei clienti. Le aziende dovrebbero cercare infrastrutture e servizi IA con funzioni di sicurezza integrate che offrano questo livello di controllo.

L’IA generativa può anche rendere l’esperienza dell’utente più semplice ed efficiente pur considerano la sicurezza una priorità. Gli strumenti basati sull’IA possono aiutare gli amministratori IT e della sicurezza a identificare e risolvere i problemi in modo più efficiente. Ad esempio, la possibilità di porre domande in linguaggio naturale può semplificare l’analisi dei security log e degli eventi di attività. Una nuova funzionalità, aggiunta di recente ad AWS CloudTrail Lake, consente agli amministratori della sicurezza di porre domande come “cosa ha causato questo errore?”. Altre innovazioni, come un nuovo framework per AWS Audit Manager, permettono di ottenere informazioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, tra cui la segnalazione di dati sensibili e il monitoraggio dell’utilizzo e delle autorizzazioni dei modelli di intelligenza artificiale.

“Per rendere queste tecnologie trasformative, dobbiamo pensare alla sicurezza in tutti e tre i livelli relativi alla IA generativa, lo stack GenAI: il livello inferiore fornisce gli strumenti per la costruzione e l’addestramento dei large language models (LLM) e dei foundational models (FM), il livello intermedio fornisce l’accesso a tutti i modelli e agli strumenti necessari per costruire e scalare le applicazioni di AI generativa, e il livello superiore comprende le applicazioni che utilizzano gli LLM e altri FM per rendere il loro lavoro meno stressante scrivendo e debuggando il codice, generando contenuti e condividendo le intuizioni“, afferma Orlando Scott-Cowley, EMEA Public Sector tech and business development manager di AWS. “Alzare l’asticella della sicurezza in ogni livello dello stack è la nostra massima priorità“.

Una sicurezza efficace è proattiva e collaborativa

Per promuovere una solida cultura della security, le aziende devono distribuire le responsabilità all’interno della propria organizzazione. Dall’amministratore delegato agli sviluppatori, ogni dipendente ha un ruolo nel mantenimento della sicurezza aziendale. Con questo approccio, è possibile garantire che le considerazioni sulla sicurezza siano integrate in tutte le attività, dallo sviluppo del prodotto alle riunioni quotidiane. Una visione proattiva della sicurezza è essenziale per rispondere alle minacce, così come lo è il rispetto delle regole di base della sicurezza.

Le pratiche di sicurezza fondamentali includono l’autenticazione a più fattori, ad esempio, che rimane una misura di sicurezza critica ma sottoutilizzata. Recentemente, AWS Identity and Access Management (uno strumento utilizzato per gestire le identità e gli accessi quando si utilizzano i servizi AWS) supporta le passkey come secondo metodo di autenticazione, che sono molto più sicure della sola password.

La sicurezza è un imperativo aziendale

Infine, le aziende devono impegnarsi a innovare continuamente la propria infrastruttura di sicurezza. Il panorama della sicurezza informatica è in continua evoluzione e le aziende devono essere all’avanguardia rispetto alle minacce emergenti. Ciò richiede investimenti continui nelle tecnologie di sicurezza e una cultura che dia priorità a questo aspetto a tutti i livelli dell’organizzazione. Adottando questi principi, le aziende possono creare una cultura che non solo le protegga dalle minacce attuali, ma che le metta in grado di affrontare con sicurezza le sfide delle tecnologie emergenti. In un panorama digitale in rapida evoluzione, una solida base di sicurezza non è solo una salvaguardia, ma un vantaggio competitivo.

