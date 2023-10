M-Cube investe per tenere al sicuro i dati dei clienti

M-Cube si sta specializzando sempre di più nella cybersecurity. Lo specialista europeo nella digitalizzazione del punto vendita ha, infatti, aperto una divisione dedicata alla sicurezza IT dei propri clienti, presieduta da un responsabile per l’intero gruppo della sicurezza delle informazioni. Quest’ultimo, in qualità di CISO, riporta direttamente al Presidente Manlio Romanelli.

M-Cube sta lavorando allo sviluppo di un sistema di gestione della sicurezza informatica certificato. Si tratta di un progetto pluriennale e molto dispendioso in termini sia economici che di tempo, data la complessità dell’architettura IT dei sistemi di Digital Signage. Ma anche dal fatto che M-Cube storicamente gestisce un panorama di sistemi con diversi CMS, sistemi operativi e piattaforme hardware.

M-Cube, il digital signage e la sicurezza dei clienti

Per Manlio Romanelli, Presidente del Gruppo M-Cube, “la sicurezza informatica rappresenta oggi una delle maggiori sfide per i fornitori di digital signage. Da circa dieci anni M-Cube studia la gestione della qualità, la sicurezza dei dati e la sicurezza IT. Solo da qualche anno, però, i clienti chiedono più attenzione e le aziende più piccole difficilmente riescono a soddisfare le costose certificazioni e requisiti che richiedono. Stiamo attivando diverse contromisure nei confronti di possibili attacchi, tra cui per esempio la sostituzione dei piccoli integratori di digital signage. Soprattutto nel settore del lusso, dove non possono soddisfare i nuovi requisiti di sicurezza informatica, e la sostituzione di alcuni vecchi sistemi Windows con nuovi lettori Linux standardizzati”, conclude.

Manlio Romanelli si aspetta che entro due o tre anni i fornitori senza una gestione della sicurezza IT moderna e certificata non saranno più competitivi.

“Più complessi diventano gli ambienti digitali – afferma –, più i retailer si espongono al rischio. È, dunque, fondamentale chiedere supporto a un’azienda specializzata, come M-Cube, che metta a disposizione le proprie competenze per aumentare il livello di sicurezza informatica. E lo fa operando direttamente nei negozi e con gli addetti sicurezza dei vari brand. Abbiamo investito molto su questo aspetto e continueremo a farlo, perché questo tipo di investimento, sono sicuro, ci ripagherà velocemente.”

Quella della cybersecurity, infatti, è diventata una priorità per tutto il mondo del retail. Negli ultimi anni i sistemi di digital signage hanno cambiato il modo di gestire i dati, rendendoli totalmente interconnessi in rete con sistemi back end in cloud. Questo ha finito per renderli un potenziale gateway per gli hacker. I dati sensibili che si spostano in rete sono diventati quindi sempre di più e vanno protetti.