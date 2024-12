MDR: è SentinelOne la più scelta dagli utenti nel 2024

Da sempre impegnata a proteggere i sistemi informatici dei propri clienti da minacce informatiche sempre più evolute, SentinelOne, leader a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, è stata nominata Customers’ Choice nel recente report di Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Managed Detection and Response Services”. Oltre 210 utenti hanno fornito recensioni sui servizi di rilevamento e risposta gestiti (MDR) di SentinelOne e il 95% ha espresso la volontà di raccomandarli.

La base per una difesa informatica di livello mondiale

Realizzate sulla piattaforma Singularity alimentata dall’AI di SentinelOne, scelta dai clienti di Gartner Peer-Insights per le piattaforme di protezione degli endpoint, SentinelOne Vigilance MDR e Singularity MDR sfruttano la potenza degli esperti di minacce e intelligence di SentinelOne, riconosciuti dal settore, per fornire una maggiore copertura di rilevamento e risposta, consentendo ai team di sicurezza di ampliare e rafforzare la difesa informatica.

Secondo un IT Security and Risk Management Associate di una società di servizi IT, SentinelOne fornisce “un servizio proattivo e potente pensato per migliorare la sicurezza informatica dell’impresa attraverso il monitoraggio continuo, il threat hunting e la risposta agli incidenti. Le prestazioni sono uniche perché combina una tecnologia avanzata con la supervisione di esperti e garantisce una solida protezione contro le minacce informatiche”.

E come descritto dal responsabile IT di un’azienda di beni di consumo, “SentinelOne è il miglior MDR che conosca, questa soluzione ha molte caratteristiche tra cui un tempo medio di risposta (MTTR) più breve, una soluzione completa, supportata dall’AI, una copertura 24x7x365 e molto altro ancora”. L’approccio proattivo alla risposta, al rilevamento e alla protezione è una delle caratteristiche principali che rende questo prodotto il migliore in assoluto. L’analisi approfondita, gli approfondimenti sulle minacce e il processo di mitigazione sono tra i più validi nel loro genere. Mi è piaciuta anche la dashboard di reporting dove ricevo un report completo degli incidenti con l’analisi delle minacce”.

I servizi MDR di SentinelOne combinano AI ed esperienza di professionisti esperti

Il riconoscimento Gartner Peer Insights Customers’ Choice arriva dopo che SentinelOne è stata inserita come leader nel Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms 2024 per il secondo anno consecutivo e ha ottenuto un punteggio assoluto nella MITRE ATT&CK Evaluations 2024: Enterprise. SentinelOne è stata anche nominata prodotto dell’anno da CRN 2024.

“Il contesto delle minacce è in rapida evoluzione e, per essere a prova di futuro, le organizzazioni necessitano di una copertura 24 ore su 24, adattata al proprio ambiente, per tenere al sicuro le operazioni”, ha dichiarato Warwick Webb, VP, Managed Detection and Response di SentinelOne, “I nostri servizi MDR combinano la tecnologia AI-powered con l’esperienza di professionisti esperti, offrendo una protezione efficace e una reale sicurezza”.