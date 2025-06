Multi-cloud: come proteggerlo in modo adeguato?

Nell’articolo che condividiamo di seguito Massimo Carlotti, Sales Engineering Manager di CyberArk parla della protezione del multi-cloud. Per sfruttare tutti i vantaggi di tali ambienti è necessario adottare una strategia di sicurezza strutturata.

Scopriamo le migliori pratiche di sicurezza degli ambienti ibridi e multi-cloud.

Buona lettura!

Proteggere il multi-cloud: come evitare l’accumulo di privilegi

Sono sempre più numerose le aziende che adottano una strategia multi-cloud per evitare il vendor lock-in, ottimizzare i costi e sfruttare i migliori servizi di ogni provider. Tuttavia, questa flessibilità introduce anche nuove sfide per la sicurezza, creando un ambiente complesso e potenzialmente vulnerabile. La promessa di agilità e innovazione del multi-cloud può essere vanificata se la sicurezza non è affrontata in modo adeguato, trasformando un vantaggio competitivo in un punto debole sfruttabile dagli attaccanti. La sicurezza multi-cloud non è solo una questione tecnica, ma una sfida strategica che richiede un approccio olistico e una visione a lungo termine.

Gestire la sicurezza in ambienti ibridi e multi-cloud è intrinsecamente complesso a causa della varietà di strumenti, policy e paradigmi di identità. I provider cloud hanno diverse modalità di gestire accessi, autorizzazioni e configurazione delle risorse, cosa che rende difficile applicare policy di protezione coerenti e creare una visione unificata della postura di sicurezza. Questa eterogeneità non solo aumenta la complessità operativa, ma eleva anche il rischio potenziale di errori umani e configurazioni errate, che rappresentano una delle principali cause di violazioni dei dati nel cloud. Inoltre, la mancanza di standardizzazione e interoperabilità tra i diversi cloud provider rende ancora più difficile per i team di security monitorare e gestire efficacemente i rischi.

Il rischio di configurazioni errate è amplificato dal fenomeno del “privilege creep”, ovvero l’accumulo graduale di permessi non necessari nel tempo. Questo accade quando utenti o applicazioni mantengono permessi che non sono più necessari per svolgere le loro attività, incrementando così sia la superficie di attacco che il potenziale impatto di una compromissione. Questo è spesso il risultato di processi di gestione degli accessi inefficienti, mancanza di visibilità sui permessi esistenti e difficoltà nel monitorare le modifiche alle configurazioni. Si tratta di un problema particolarmente insidioso negli ambienti multi-cloud, dove la complessità rende difficile identificare e correggere i permessi eccessivi.

Per affrontare queste sfide, è fondamentale per le aziende poter contare su una soluzione di sicurezza centralizzata che offra visibilità e controllo su tutte le identità e gli accessi, indipendentemente dal cloud in cui si trovano. Questa soluzione dovrebbe consentire di monitorare gli accessi in tempo reale, rilevare anomalie e comportamenti sospetti, e applicare policy di sicurezza coerenti in tutti gli ambienti. La centralizzazione non significa necessariamente l’utilizzo di un unico strumento per tutto, ma l’integrazione e il coordinamento tra i diversi strumenti e servizi di sicurezza per creare una visione unificata e un flusso di lavoro coerente.

L’automazione dei processi di gestione degli accessi è un altro elemento chiave per proteggere un ambiente multi-cloud, in quanto può aiutare a ridurre il rischio di errori umani, garantire conformità alle policy di sicurezza e rispondere rapidamente agli incidenti. Ad esempio, può essere utilizzata per concedere e revocare i permessi in modo dinamico, in base alle esigenze degli utenti e delle applicazioni, per applicare policy coerenti in tutti gli ambienti e generare report di conformità automatizzati. L’automazione non solo migliora l’efficienza, ma riduce anche il tempo di risposta agli incidenti e quindi il rischio di violazioni dei dati.

Una best practice fondamentale per proteggere un ambiente multi-cloud è l’implementazione di Zero Standing Privileges (ZSP). Questo approccio riduce la superficie di attacco, limitando i permessi permanenti e concedendo accessi just-in-time solo quando necessario, minimizzando il rischio di abusi e i danni in caso di compromissione. ZSP richiede un cambiamento culturale all’interno dell’azienda, promuovendo una mentalità di privilegio minimo, responsabilizzando i team di sicurezza a monitorare e controllare gli accessi in modo proattivo.

Ulteriori best practice includono l’adozione di soluzioni di gestione dei secret per proteggere le credenziali delle applicazioni, il monitoraggio costante degli accessi e la conduzione di audit regolari per identificare e correggere eventuali vulnerabilità. La gestione dei secret è particolarmente importante negli ambienti multi-cloud, dove le applicazioni spesso devono accedere a risorse in diversi cloud utilizzando credenziali complesse. Il monitoraggio costante degli accessi consente ai team di security di rilevare anomalie e comportamenti sospetti in tempo reale, mentre audit regolari aiutano a identificare e correggere eventuali vulnerabilità e debolezze nella postura di sicurezza.

La formazione dei dipendenti sulle policy di sicurezza e sui rischi specifici del cloud è un ulteriore aspetto cruciale. È essenziale che siano consapevoli e responsabili, informati e preparati ad affrontare minacce come phishing, ingegneria sociale e altre tattiche utilizzate per compromettere le credenziali e accedere alle risorse cloud. La formazione continua e la sensibilizzazione alla sicurezza sono fondamentali per costruire una cultura aziendale orientata alla protezione.

Il multi-cloud offre numerosi vantaggi, ma richiede un approccio più strutturato e sofisticato. Investire in soluzioni di difesa centralizzate, automatizzare i processi, adottare best practice come ZSP, formare i dipendenti e promuovere una cultura della sicurezza è essenziale per proteggere i dati, garantire conformità e beneficiare del potenziale del multi-cloud. Lungi dall’essere un ostacolo all’innovazione, la protezione deve diventare un fattore abilitante che consenta alle aziende di sfruttare i vantaggi del multi-cloud senza compromettere la loro postura di sicurezza, posizionandosi al meglio per affrontare le sfide del futuro e prosperare in un ambiente digitale sempre più complesso e dinamico.

di Massimo Carlotti, Sales Engineering Manager di CyberArk