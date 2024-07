Olidata distributore unico di Kitsune Platform in Italia

Prevedere e anticipare le mosse dei criminali informatici oggi è importantissimo per proteggere i dati informatici. In un panorama sempre più complesso e dinamico come quello della sicurezza informatica, le soluzioni di Threat Intelligence si affermano come elementi fondamentali per la protezione delle infrastrutture critiche e dei dati sensibili, permettendo di prevenire gli attacchi informatici prima che questi si verifichino. Olidata, da sempre all’avanguardia nel settore tecnologico, rende noto di aver firmato un accordo con Meridian, società internazionale specializzata in servizi di cyber intelligence, per la distribuzione di una piattaforma di Threat Intelligence. L’accordo prevede un‘esclusiva per il territorio nazionale nel perimetro dei Clienti PAC e PAL.

I termini della partnership tra Olidata e Meridian

La partnership prevede che Olidata diventi l’unico fornitore di una soluzione che ha già dimostrato la sua efficacia e affidabilità nel contesto della PA.

L’accordo, di alto valore strategico per il Gruppo Olidata, ha l’obiettivo di mettere a fattor comune le specifiche competenze e creare uno spazio di difesa a livello nazionale; un processo di generazione strategica inteso come un’attività inter-funzionale capace di integrare organizzazione e produzione.

Nello specifico, la soluzione, denominata Kitsune, è una piattaforma avanzata Made in Italy di Cyber Digital Intelligence, progettata per offrire alle organizzazioni una protezione completa e proattiva dalle minacce digitali. Kitsune Platform, specializzata nella raccolta e correlazione di informazioni da oltre 50 mila fonti OSINT, monitora efficacemente il web, il darknet e i social media, per identificare potenziali pericoli in tempo reale.

Dichiarazioni

“Kitsune è il risultato di una filosofia che valorizza la capacità italiana di unire conoscenza e tecnologia. Questo binomio deve essere il punto cardinale da seguire in quanto in grado di condurci verso il futuro informatico all’interno nel nuovo scacchiere internazionale” ha dichiarato Cristiano Rufini, CEO di Olidata.