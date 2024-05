Palo Alto e IBM lavorano su soluzioni di sicurezza basate sull’AI

Palo Alto Networks, specialista mondiale in cybersecurity, e IBM, leader mondiale del cloud ibrido e nell’AI, hanno annunciato una partnership volta a offrire ai clienti risultati di sicurezza basati su AI che testimonia l’impegno delle due aziende nei confronti delle rispettive piattaforme e capacità di innovazione.

Il panorama tecnologico in ambito enterprise, complesso e in espansione, guidato dalla trasformazione digitale e dalla rapida crescita dell’AI, presenta sfide significative per la sicurezza informatica. Per affrontare minacce sempre più sofisticate e superfici di attacco in continua evoluzione, le aziende stanno dando priorità a piattaforme di sicurezza complete che si basano sull’AI. Palo Alto Networks e IBM intendono contribuire a semplificare e trasformare le security operations, a bloccare le minacce su larga scala e ad accelerare la risoluzione degli incidenti per i loro clienti con un approccio completo basato sull’AI. Queste dinamiche di settore, unite all’annuncio della partnership, rappresentano opportunità significative per entrambe le aziende.

Nell’ambito di questo accordo, Palo Alto Networks ha accettato di acquisire gli asset di QRadar SaaS di IBM, compresi i diritti di proprietà intellettuale di QRadar, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Al termine dell’operazione, Palo Alto Networks e IBM faciliteranno la migrazione dei clienti di QRadar SaaS a Cortex® XSIAM®, la piattaforma leader per il SOC (Security Operations Center) di nuova generazione, con una protezione avanzata dalle minacce basata su intelligenza artificiale e supportata da 3.000 detector pronti all’uso. I clienti che desiderano rimanere su QRadar on-premise continueranno a ricevere le funzionalità e il supporto di IBM, tra cui sicurezza, usabilità e correzioni di bug critici, oltre agli aggiornamenti dei connettori esistenti e alla possibilità di espandere il consumo. Sia per i clienti di QRadar SaaS sia per i clienti on-prem che scelgono di migrare a Cortex XSIAM, le aziende, insieme al loro ecosistema di partner commerciali, collaboreranno strettamente per consentire un trasferimento senza problemi, con IBM e Palo Alto Networks che offriranno servizi di migrazione gratuiti a clienti qualificati. Nell’ambito di questo accordo, IBM riceverà da Palo Alto Networks pagamenti incrementali per i clienti QRadar on-premise che scelgono di migrare alla piattaforma Cortex XSIAM.

“Il settore della sicurezza si trova a un punto di svolta: l’intelligenza artificiale trasformerà le aziende e produrrà risultati mai visti prima”, spiega Nikesh Arora, Chairman and CEO di Palo Alto Networks. “È il momento di accelerare crescita ed innovazione. Insieme a IBM capitalizzeremo questa congiuntura, combinando le nostre avanzate soluzioni di sicurezza con la pionieristica piattaforma AI watsonx di IBM e con servizi di prima qualità, per portare la sicurezza verso un modello di piattaforma, con offerte complete, alimentate dall’AI e secure-by-design.”

“Partnership strategiche come quella che annunciamo oggi con Palo Alto Networks portano vantaggi significativi per tutto il settore”, commenta Arvind Krishna, Chairman e CEO di IBM. “La protezione avanzata dalle minacce e l’automazione, sostenute da Cortex XSIAM e watsonx e supportate da IBM Consulting, accelereranno l’adozione da parte di clienti e partner delle security operations di nuova generazione. Insieme a Palo Alto Networks accelereremo gli investimenti in sicurezza e innovazione in aree quali data security e identity and access management. Si tratta di offerte fondamentali di cui i nostri clienti hanno bisogno per proteggere i loro dati, gli ambienti cloud ibridi, i modelli di intelligenza artificiale e le applicazioni. Siamo lieti di collaborare con il team di Palo Alto Networks e siamo entusiasti del futuro dell’innovazione della cybersecurity alimentata dall’AI”.

Le due aziende stabiliranno un Security Operation Center congiunto

IBM Consulting sarà un Managed Security Services Provider (MSSP) di riferimento per i clienti attuali e futuri di Palo Alto Networks. Inoltre, verrà creato un Security Operations Center congiunto dotato di un SOC gestito e le aziende realizzeranno anche un Cyber Range comune che offrirà ai clienti esperienze coinvolgenti per comprendere meglio il valore dei prodotti di sicurezza di Palo Alto Networks. Su scala globale, regionale e locale, gli specialisti di IBM utilizzeranno watsonx, automazione IT e threat intelligence per migliorare le attività di consulenza e promuovere la crescita e l’adozione delle piattaforme di sicurezza di Palo Alto Networks.

Come partner di IBM per la cybersecurity, le avanzate soluzioni di Palo Alto Networks saranno accessibili nella piattaforma di servizi IBM Consulting Advantage AI, inclusa la creazione di asset e metodi ripetibili per supportare la scalabilità. Insieme, Palo Alto Networks e IBM accelereranno la formazione dei consulenti, consentendo a più di 1.000 esperti IBM di fornire servizi ottimali di migrazione, implementazione e adozione delle piattaforme Palo Alto Networks. IBM svilupperà inoltre funzionalità verticali su Cortex XSIAM, sfruttando watsonx. In linea con le partnership di IBM con altre importanti aziende tecnologiche, IBM prevede che questa alleanza porterà a un significativo volume di affari nel settore della sicurezza con Palo Alto Networks.

Creare relazioni più solide con i clienti

IBM intende espandere l’implementazione delle piattaforme di sicurezza AI di Palo Alto Networks al suo interno, adottando Cortex XSIAM per le security operations di nuova generazione e Prisma SASE 3.0 per la sicurezza di rete zero-trust al fine di salvaguardare oltre 250.000 dipendenti a livello globale. L’adozione della piattaforma di sicurezza da parte di IBM è un ottimo esempio di come i clienti possano trarre vantaggio dalla semplificazione delle operations dei prodotti di sicurezza di Palo Alto Networks.

Palo Alto Networks intende integrare gli LLM di watsonx in Cortex XSIAM per incrementare le capacità di automazione e sfruttare watsonx di IBM per accelerare la propria roadmap volta a migliorare i risultati dell’assistenza ai clienti. watsonx aiuterà Palo Alto Networks a risolvere in modo proattivo le problematiche tecniche note, a creare soluzioni self-service su misura e a incrementare la produttività complessiva degli agenti nelle operazioni di assistenza ai clienti di Palo Alto Networks. Inoltre, Palo Alto Networks ha in programma l’implementazione di altri prodotti software IBM per beneficiare delle più recenti innovazioni nel cloud e nell’automazione.

Portare funzionalità DevSecOps sul mercato

Grazie a questa collaborazione orientata al futuro, IBM amplierà il suo rapporto con Prisma® Cloud, la più completa piattaforma di protezione delle applicazioni cloud native (CNAPP) del settore. Prisma Cloud amplierà le integrazioni esistenti con le offerte DevOps attuali e future di IBM, compresa la sicurezza cloud-native creata per Red Hat OpenShift e Ansible. La forza di IBM nel DevOps, unita all’esperienza di Palo Alto Networks nella sicurezza del cloud, rafforzerà le capacità DevSecOps “secure-by-design” per i clienti congiunti, e aiuterà a prevenire l’esecuzione di codice non sicuro nei cloud workload in produzione.

La conclusione della transazione di cui al presente annuncio è prevista entro la fine di settembre 2024 ed è soggetta alle approvazioni normative e ad altre condizioni di chiusura abituali. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.