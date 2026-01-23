Protezione ransomware accessibile a tutti: come i modelli di abbonamento a consumo riducono gli ostacoli alla resilienza informatica

Gli attacchi ransomware sono in aumento in tutto il mondo e in Europa stanno crescendo rapidamente, colpendo aziende nei settori più svariati.

Nella maggior parte dei casi, le organizzazioni si trovano ad affrontare non solo costose richieste di riscatto da parte dei criminali informatici, ma anche pericolosi periodi di inattività che comportano ingenti danni finanziari, operativi e reputazionali. Tutto questo ha un grave impatto anche sulla salute mentale dei responsabili IT, che sperimentano un progressivo aumento di stress e disagio sul posto di lavoro a causa dei frequenti attacchi informatici: l’84% dei professionisti IT si sente a disagio e stressato sul lavoro a causa delle crescenti minacce alla sicurezza informatica.

Una delle contromisure più potenti contro il ransomware è lo storage di backup immutabile, che si rivela particolarmente efficace poiché i dati, una volta scritti, non possono essere alterati, modificati o eliminati; sono sempre disponibili e possono essere ripristinati all’istante, anche subito dopo un attacco.

Ciononostante, lo storage di backup di livello enterprise viene spesso considerato troppo costoso dalle piccole e medie imprese, ecco perché un modello di abbonamento che si basa sul consumo può rivelarsi la scelta migliore: fatturazione mensile prevedibile, nessun costo di investimento iniziale, nessuna spesa di aggiornamento hardware e nuove interessanti opportunità anche per i partner di canale.

Protezione dal ransomware per qualunque azienda

Il ransomware non è più solo un problema delle grandi aziende, colpisce sempre più anche le piccole e medie imprese, prese di mira dai criminali informatici poiché considerate più vulnerabili e prive di una protezione realmente efficace.

In tale contesto il ruolo del canale è molto importante: MSP, VAR e System Integrator offrono soluzioni di backup immutabili, e dunque protezione ransomware di livello enterprise, ad aziende di tutte le dimensioni grazie ai modelli basati sul consumo, senza che le aziende si trovino costrette a investire grandi somme di denaro.

Questo tipo di modello consente di generare ricavi a lungo termine e di costruire relazioni durature e significative con i clienti, combinando valore commerciale e sicurezza in un’unica soluzione.

Perché il backup è essenziale

Quando si affrontano minacce ransomware è importante partire dal presupposto che un incidente in termini di sicurezza sia inevitabile, prima o poi. Sebbene gli strumenti di prevenzione siano essenziali, interruzioni operative causate da attacchi informatici, anche senza pagamento di un riscatto, possono essere estremamente dannose.

Grazie allo storage di backup immutabile i dati, una volta scritti, non possono essere crittografati, eliminati o modificati in alcun modo, garantendo alle aziende e ai team IT un sistema sicuro ed affidabile per il ripristino immediato a seguito di un attacco.

Ciò rappresenta un’opportunità anche per i partner, che in questo modo possono passare dalla “prevenzione” alla “resilienza”. Le aziende devono implementare strategie di ripristino che soddisfino i requisiti di conformità e assicurativi generando al contempo fatturato; ecco perché l’immutabilità sta diventando un elemento sempre più cruciale.

Immutabilità e medie imprese

Le aziende più piccole affrontano sfide maggiori in termini di protezione dei propri dati perché, nonostante gestiscano grandi quantità di informazioni sensibili, spesso non dispongono delle risorse necessarie per garantire loro una sicurezza adeguata. Gli aggressori prendono di mira questo segmento di mercato con maggiore frequenza poiché lo considerano un obiettivo più facile da raggiungere.

Adottando modelli di abbonamento pay-per-use, i partner possono assicurare anche ai clienti di quest’area di mercato immutabilità e ripristino dati di livello enterprise, eliminando costi elevati e consentendo una maggiore flessibilità. La protezione può essere scalata in base alla crescita del cliente, le risorse adattate gradualmente, in linea con le esigenze, ed è possibile implementare ulteriori integrazioni: un modello di servizio sostenibile, che offre vantaggi significativi sia ai clienti, sia ai partner in termini di affidabilità e fatturato.

L’importanza del backup anche per la cyber insurance e i rapporti con le compagnie assicurative

Le compagnie assicurative richiedono requisiti di cyber insurance sempre più rigorosi e verificabili e le aziende che non sono in grado di soddisfarli rischiano di pagare premi più elevati, o di non ricevere risarcimenti. Grazie allo storage immutabile, i partner possono rispondere rapidamente alle richieste delle compagnie assicurative, sempre nel rispetto delle normative, garantendo al contempo un rapido ripristino, rafforzando la sicurezza dei clienti e migliorando protezione e ricavi del canale.

Il modello pay-per-use si basa sul concetto di resilienza

Il ransomware è una minaccia diffusa e indiscriminata, ecco perché è fondamentale implementare la resilienza, che nasce dalla collaborazione tra tutti gli stakeholder: fornitori, MSP e clienti, dove ognuno può contribuire efficacemente nel proprio ruolo.

Con il costante aumento delle minacce ransomware, la resilienza dipende sempre più dalla prontezza di ripristino e non solo dalla prevenzione. Backup immutabili, forniti tramite modelli di abbonamento flessibili e basati sul consumo, aiutano le organizzazioni di tutte le dimensioni a ripristinare rapidamente le proprie attività, proteggendo al contempo la reputazione e mantenendo alta la fiducia. Per il canale, questo rappresenta ben più di un modello di servizio: è un’opportunità per guidare la prossima fase della resilienza informatica, abilitando strategie di ripristino sicure, scalabili e sostenibili.

A cura di Simona Riela, Channel & Territory Manager in Italia di Object First