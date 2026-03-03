Resilienza 2026: perché la sicurezza di un’azienda dipende anche dai fornitori

Per anni, i responsabili della sicurezza hanno concentrato i loro sforzi nel blindare il perimetro aziendale, costruendo mura digitali e fisiche sempre più alte. Ma nel mondo iper-connesso di oggi, questo approccio rappresenta un’illusione pericolosa. Il perimetro, come lo conoscevamo, non esiste più. La domanda che ogni CEO e ogni board dovrebbe porsi non è più solo “quanto è sicura la mia azienda?”, ma “quanto è sicura la mia intera supply chain?”. È lì, negli anelli della catena del valore che spesso consideriamo meno strategici, che oggi si annidano i rischi più insidiosi per il nostro business.

La cronaca recente è un monito costante. Se l’attacco globale legato a SolarWinds ha insegnato qualcosa, è che un singolo fornitore compromesso può diventare un cavallo di Troia per migliaia di aziende clienti. E non dobbiamo guardare lontano: secondo l’ultimo Rapporto Clusit, in Italia gli attacchi alla supply chain sono tra quelli in più rapida crescita, rappresentando oggi una delle principali modalità di aggressione verso le nostre imprese. È il caso di partner, fornitori e terze parti che, essendo spesso meno strutturati in termini di sicurezza, rappresentano una porta di servizio spalancata verso il cuore dei grandi gruppi. L’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano evidenzia proprio questa asimmetria: se le grandi aziende intensificano i loro investimenti in cybersecurity, le PMI, spina dorsale della nostra filiera produttiva, faticano a tenere il passo, creando di fatto un anello debole strutturale.

Affrontare questa sfida richiede un cambio di mentalità radicale: passare dalla protezione del singolo asset alla “Resilienza Totale” dell’intero ecosistema. Non è più sufficiente inviare un questionario di autovalutazione ai propri partner una volta l’anno. Serve un approccio olistico, integrato e proattivo che valuti i rischi lungo tutta la filiera. Questo significa, ad esempio, non solo verificare la sicurezza informatica del software logistico usato da un trasportatore, ma anche la sicurezza fisica dei suoi magazzini, la robustezza dei suoi processi di background check per gli autisti e la protezione informatica (OT – Operational Technology) dei sistemi che governano i suoi impianti. Alcuni standard per il monitoraggio dei trasporti, come TAPA, tengono conto di tutti questi aspetti, offrendo un quadro chiaro e misurabile dei requisiti minimi di sicurezza.

Per essere efficace, una strategia di resilienza della supply chain deve poggiare su tre pilastri fondamentali:

1. Visibilità e mappatura: mappare l’intera catena del valore, identificando non solo i fornitori diretti, ma anche quelli di secondo e terzo livello (i “fornitori dei nostri fornitori”), per individuare i partner critici e i punti di interconnessione più vulnerabili.

2. Valutazione integrata: analizzare i fornitori con un approccio a 360 gradi, che consideri la loro postura cyber, la sicurezza fisica, quella operativa (OT) e la solidità delle procedure interne.

3. Monitoraggio continuo e intelligence: utilizzare tecnologie e servizi di intelligence per scandagliare in tempo reale le minacce (es. data breach, vulnerabilità note, falle di sicurezza) che potrebbero impattare un nostro partner e, di conseguenza, la nostra operatività, permettendoci di agire prima che il danno si manifesti.

Garantire la sicurezza della supply chain non è solo un esercizio di mitigazione del rischio. È un imperativo strategico per la continuità operativa e la competitività. Un’analisi del Business Continuity Institute (BCI) ha rivelato che oltre il 70% delle aziende ha subito almeno un’interruzione significativa della propria catena di fornitura nell’ultimo anno. Oltre al fermo produttivo, il danno si traduce in un costo economico diretto: secondo le ultime analisi di IBM, in Italia il costo medio di una singola violazione dei dati ha già superato i 3.5 milioni di euro, una cifra che può mettere in ginocchio anche le realtà più solide, per non parlare dei danni reputazionali.

Proteggere la propria azienda oggi significa estendere la propria cultura e le proprie difese ai partner, collaborando per creare un ecosistema forte, trasparente e, soprattutto, resiliente. Il valore che portiamo al cliente finale non è creato solo tra le nostre mura, ma lungo un percorso complesso e interconnesso che abbiamo il dovere di proteggere in ogni suo singolo anello. Affidarsi ad aziende che rispettano standard internazionali per la sicurezza della logistica è un valore aggiunto e una garanzia concreta per chi sceglie di delegare loro attività critiche della propria supply chain.

A cura di Marco Bavazzano, CEO di Axitea