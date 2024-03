Security Summit 2024: appuntamento a Milano dal 19 al 21 marzo

Lo stato dell’arte della cyber security, tra attacchi, vittime e nuove minacce nel 2023: sulla base dei dati del Rapporto Clusit 2024 gli esperti dell’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, con rappresentanti di istituzioni, centri di ricerca, professionisti e aziende, delineeranno nella tre giorni di Security Summit 2024 le tendenze in atto e le possibili strategie di difesa, approfondendo le più avanzate tecnologie, a partire dalla intelligenza artificiale, i trend di ricerca, le normative più attuali e i percorsi culturali.

L’agenda del Security Summit 2024 – organizzato da Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, con Astrea, Agenzia di Comunicazione ed Eventi specializzata nel settore della Sicurezza Informatica presso Unahotels Expo Fiera Milano – prevede 56 sessioni che si articolano nei tre percorsi tecnico, gestionale e legale. Obiettivo comune, attraverso presentazioni, dibattiti e opportunità di networking, il potenziamento della consapevolezza e degli strumenti pratici per affrontare le nuove minacce digitali.

Qualche anticipazione

A partire dalle sessioni plenarie del Security Summit 2024, gli esperti di Clusit forniranno una visione a 360 gradi sull’impatto che le minacce digitali hanno sulla società, sull’economia e sulla geopolitica: il via con la Presentazione del Rapporto Clusit, il 19 marzo alle ore 9.15, che sarà introdotta dal presidente dell’Associazione, Gabriele Faggioli. Nella stessa giornata, alle 17.30, è prevista una panoramica multidisciplinare sulla gestione della cybersecurity, a cura della Community delle Women for Security: le professioniste in ambito tecnologico, della formazione e legale approfondiranno best practice e normative, offrendo una visione completa della gestione degli incidenti nel contesto digitale contemporaneo nella sessione “E ora? Come gestire gli incidenti, tra normative e strategie di difesa nell’ecosistema digitale”.

L’Intelligenza Artificiale sarà la grande protagonista della giornata del 20 marzo: dall’utilizzo della Generative AI a supporto delle tecniche di attacco e difesa e per la preservazione delle identità digitali, all’utilizzo della cybersecurity per proteggere l’intelligenza artificiale: esperti, accademici e ricercatori condurranno il dibattito nel corso delle undici sessioni parallele in programma della giornata. Nella sessione plenaria delle ore 16.30 del Security Summit, CambierAI: Le Nuove Sfide dell’Intelligenza Artificiale Generativa, esperti in ambito tecnologico, sociale ed economico approfondiranno le sfide emergenti in questo ambito, analizzando le nuove frontiere e le prospettive di innovazione, confrontandosi a tutto tondo su tematiche inerenti l’etica nell’uso di modelli generativi, l’interpretazione e comprensione dei risultati prodotti, la creazione responsabile di contenuti digitali, la sicurezza e la privacy nell’implementazione di algoritmi generativi avanzati.

Il 21 marzo, ultimo giorno del Security Summit 2024, sarà invece interamente dedicato ai temi della ricerca, della cultura e degli aspetti legali che hanno un impatto diretto sulle strategie di cyber security: ad alternarsi nel corso della giornata, in 18 sessioni parallele, saranno relatori provenienti da Università e Istituti di Ricerca, Associazioni e rappresentanti di studi legali e delle Istituzioni. In un’ottica formativa, esploreranno i fondamenti che sottendono alla cybersecurity dai singoli punti di vista: ricerca e tecnologie emergenti; cultura, che sottolinea l’importanza di mantenere un ambiente digitale sicuro; compliance, da normative e regolamenti internazionali a sfide etiche nel campo della sicurezza informatica, con particolare focus sulla attualità e la prossima recezione della direttiva NIS2 per gli Stati Membri UE nel corso della sessione plenaria di chiusura, La NIS2 alle porte in programma alle ore 16.30.

Le tappe del Security Summit 2024

La tre giorni è a partecipazione gratuita, previa registrazione, e consente di acquisire crediti CPE (Continuing Professional Education) validi per il mantenimento delle certificazioni CISSP, CSSP, CISA, CISM o analoghe richiedenti la formazione continua.

Nel corso dell’anno, dopo Milano, Security Summit 2024 farà tappa a Roma (19 giugno), Cagliari (18 settembre), Verona (24 ottobre). Sono altresì previsti appuntamenti dedicati ai settori verticali Energy & Utilities, Healthcare, Manufacturing.