SentinelOne è disponibile sul Google Cloud Marketplace

SentinelOne, fornitore di una piattaforma di cybersecurity con capacità di autonomous response, annuncia la disponibilità di Singularity sul Google Cloud Marketplace. I clienti di Google Cloud possono facilmente acquistare la piattaforma di cybersecurity di SentinelOne e implementarla rapidamente per migliorare la propria postura di sicurezza, a livello di endpoint, identità e cloud.

“SentinelOne sta ridefinendo gli standard della cybersecurity ampliando i confini della tecnologia con funzionalità di autonomous response”, ha dichiarato Vats Srivatsan, Chief Operating Officer di SentinelOne. “La Singularity Platform di SentinelOne, che integra in un’unica piattaforma soluzioni di sicurezza per endpoint, cloud e per le identità, sfrutta le potenzialità dei dati contestualizzati e delle tecnologie di AI, consentendo alle aziende di difendere le proprie superfici critiche in modo più efficace, rapido e accurato. Siamo orgogliosi di avviare un nuovo e importante canale commerciale, attraverso il quale i clienti di Google Cloud possono acquistare, implementare e gestire la nostra soluzione in modo semplice ed economico da un’infrastruttura di cui si fidano”.

Google Cloud Marketplace consente agli utenti di implementare rapidamente soluzioni software efficaci e compatibili con Google Cloud e di configurare con facilità un prodotto standard con servizi come Compute Engine o Cloud Storage, senza necessità di effettuare alcuna configurazione manuale. Inoltre, i clienti possono utilizzare la disponibilità di credito su Google Cloud per acquistare SentinelOne, non avendo la necessità di un costo aggiuntivo.

“La sicurezza informatica è un tema di primaria importanza per le aziende di tutto il mondo”, ha dichiarato Dai Vu, Managing Director, Cloud Marketplace & ISV di GTM Initiatives. “Portare SentinelOne nell’ecosistema del Google Cloud Marketplace permetterà ai nostri clienti di prendere decisioni sicure e in tempo reale per anticipare e mitigare i cyberattacchi”.

SentinelOne opera in stretta collaborazione con il proprio ecosistema di partner di canale per assicurare che i clienti del Google Cloud Marketplace possano usufruire dell’intera gamma di soluzioni e servizi offerti per migliorare le proprie strategie di cybersecurity e gli obiettivi aziendali.