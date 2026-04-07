SentinelOne e Google Cloud sempre più in sinergia

SentinelOne, specialista nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, amplia la collaborazione pluriennale con Google Cloud per sviluppare soluzioni orientate a potenziare la difesa cyber.

SentinelOne è un partner strategico consolidato di Google Security, con integrazioni validate in Google Security Operations, Google Threat Intelligence e Chrome Enterprise. La collaborazione porterà allo sviluppo di nuove soluzioni che integrano l’EDR leader di SentinelOne, la sua sicurezza per le applicazioni e gli agenti AI e una piattaforma nativa AI con l’infrastruttura globale e la threat intelligence di Google Cloud.

“I team di sicurezza sono sottoposti a una pressione crescente per difendere ambienti sempre più complessi e proteggere dati sensibili, riducendo al contempo le inefficienze operative”, ha dichiarato Melissa Smith, SVP Global Strategic Partnerships & Initiatives di SentinelOne. “Con Google Cloud abbiamo scelto una piattaforma sicura e sofisticata per la strategia di sovranità dei dati, oltre a un partner strategico per la condivisione dell’intelligence. Unendo la threat intelligence globale di Google, la sua capacità di innovazione nell’AI e la sua infrastruttura cloud di livello mondiale con la nostra piattaforma di sicurezza autonoma e la nostra capacità di protezione runtime basata sull’AI, offriamo ai clienti un vantaggio operativo decisivo nell’era dell’intelligenza artificiale”.

“La nostra collaborazione con SentinelOne si concentra sulla fornitura di soluzioni integrate che supportano i requisiti di sovranità dei dati e consentono l’adozione sicura dell’AI generativa”, ha dichiarato Satish Thomas, VP di Google Cloud. “Combinando la scala globale, la profonda intelligence sulle minacce e le capacità avanzate di AI di Google Cloud con la piattaforma di sicurezza AI nativa di SentinelOne, possiamo aiutare i clienti a potenziare la loro difesa informatica e a innovare in sicurezza”.

Espansione globale e sovranità del dato

Le aziende che operano in mercati regolamentati necessitano di soluzioni di sicurezza efficaci ovunque, senza compromessi tra copertura, conformità e controllo. La piattaforma Singularity di SentinelOne è ora disponibile in tre regioni strategiche di Google Cloud: Nord America, Francoforte e Arabia Saudita. L’obiettivo è supportare la sicurezza potenziata dall’AI con la residenza locale dei dati e l’allineamento alle normative regionali. L’espansione della collaborazione evidenzia il forte investimento di SentinelOne nell’infrastruttura di Google Cloud e il suo impegno nell’aiutare i clienti comuni a proteggere carichi di lavoro critici e iniziative di intelligenza artificiale su scala globale.

Innovazione AI su larga scala

SentinelOne collabora inoltre con Google Cloud per sviluppare soluzioni di sicurezza AI in grado di proteggere l’intero stack dell’intelligenza artificiale, consentendo alle aziende di adottare l’AI generativa in modo sicuro e diffuso.

Modernizzazione della sicurezza

Gli endpoint restano il punto più critico e bersagliato dagli attacchi informatici, ma molte organizzazioni si affidano ancora ad antivirus tradizionali e strumenti EDR di prima generazione, non progettati per affrontare attacchi basati su AI, ambienti cloud su larga scala o la velocità degli avversari di oggi. Queste soluzioni creano una frammentazione e punti ciechi su cui gli attaccanti fanno affidamento. SentinelOne offre a queste organizzazioni un percorso chiaro verso il futuro: un EDR autonomo basato sull’intelligenza artificiale, capace di garantire il 100% della detection senza ritardi e progettato per integrarsi perfettamente con gli ambienti Google Cloud — consentendo ai clienti di sostituire gli strumenti legacy senza dover riprogettare le proprie operazioni di sicurezza.

Con l’approfondirsi delle integrazioni tra le due aziende, i clienti possono aspettarsi workflow più efficienti, che rendono più semplice consolidare strumenti di sicurezza frammentati attorno a un EDR avanzato e un SOC autonomo.