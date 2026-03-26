SentinelOne porta la sicurezza dell’AI negli ambienti on-premise, regolamentati, sovrani, self-hosted e air-gap

SentinelOne, specialista a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, introduce la potenza dell’AI security autonoma negli ambienti on-premise e self-hosted. Il nuovo portfolio amplia l’offerta esistente, rafforzando il posizionamento dell’azienda come unica realtà di cybersecurity di nuova generazione in grado di fornire protezione endpoint moderna e avanzata senza alcuna dipendenza dal cloud. Grazie all’elaborazione dei dati interamente all’interno dell’infrastruttura del cliente, le soluzioni garantiscono massima privacy e sovranità del dato. Già implementata su milioni di endpoint on-premise, il nuovo portfolio protegge ora anche server, cloud privati e pipeline di dati su una scala autonoma senza precedenti. In questo modo, organizzazioni pubbliche e private altamente regolamentate possono difendere anche gli ambienti più critici e isolati (air-gap), sfruttando potenza e velocità dell’AI senza rinunciare al controllo dei dati.

“Garantire alle organizzazioni globali la certezza che i propri dati restano sotto il loro controllo è oggi più urgente che mai, soprattutto alla luce della crescente necessità di adottare l’AI senza compromettere la privacy. Per troppo tempo, i settori altamente regolamentati hanno dovuto scegliere tra prestazioni dell’AI security e la piena sovranità, privacy e controllo dei dati, in particolare nelle reti air-gap”, ha dichiarato Ana Pinczuk, President of Product and Technology di SentinelOne. “La nostra mission è eliminare questo compromesso, portando i nostri più avanzati motori autonomi e le protezioni offerte dall’AI direttamente nelle infrastrutture hardware dei clienti, offrendo loro la libertà di innovare in totale sicurezza”.

Il mercato della sicurezza sta evolvendo rapidamente, spinto dalla crescente richiesta di governi e settori regolamentati di mantenere il controllo totale su dove risiedono i dati e su come vengono elaborati. Questa esigenza è amplificata dalla diffusione crescente dell’AI, che impone alle organizzazioni di garantire che le applicazioni potenziate dall’AI e i dati restino sicuri e allineati ai propri principi senza dipendere da terze parti. Allo stesso tempo, le tensioni geopolitiche stanno accelerando l’adozione di sistemi air-gap, in grado di operare in sicurezza anche senza connessione a Internet.

Sulla base delle funzionalità già certificate FedRAMP e GovRAMP per la sicurezza degli endpoint on-premise, le nuove soluzioni introducono protezione AI avanzata e lo stesso livello di sicurezza tipico del cloud pubblico anche nelle organizzazioni più critiche. Grazie a un unico agent leggero, enti governativi, istituzioni finanziarie e enti della sanità possono uniformare la sicurezza su qualsiasi infrastruttura. Queste implementazioni consentono ai clienti di mantenere tutti i dati all’interno della propria infrastruttura, inviando la telemetria direttamente ai propri sistemi per attività di threat hunting e indagine, senza mai trasmettere informazioni a servizi cloud. Questa copertura globale protegge già decine di milioni di endpoint di operatori di infrastrutture critiche che necessitano di un totale controllo sui dati.

Per proteggere cloud privati e ambienti sovrani, SentinelOne offre inoltre la protezione in tempo reale di server, container e storage dati, operando interamente all’interno della rete del cliente. Questa tecnologia, progettata per essere stabile e autonoma, utilizza motori di rilevamento multipli direttamente sul dispositivo senza richiedere una connessione continua a Internet. La soluzione si integra anche con sistemi di archiviazione locali come NetApp e Dell, consentendo di rilevare e isolare automaticamente eventuali minacce già al punto di ingresso. Mantenendo locali tutte le attività di rilevamento e remediation delle minacce, le organizzazioni garantiscono che i dati sensibili non escano mai dal proprio perimetro sicuro durante il processo di ispezione e che non sia mai possibile alcuna connessione verso l’esterno.

La soluzione Prompt Security On-Premise di SentinelOne estende queste funzionalità al mondo dell’AI, anche negli ambienti completamente air-gap. Il sistema è in grado di identificare l’uso di “shadow AI” e di proteggere i dati sensibili in tempo reale su migliaia di applicazioni. Agendo come un firewall specializzato per strumenti AI interni ed esterni, Prompt Security blocca minacce come prompt injection e fughe di dati, garantendo al contempo la totale sovranità su ogni interazione.

Oltre alle soluzioni di sicurezza, SentinelOne introduce anche una nuova AI Data Pipeline progettata per ambienti on-premise e volta a ottimizzare la gestione dei flussi di dati locali. Grazie a meccanismi di filtering intelligente, consente di ridurre il numero di alert e i costi infrastrutturali, aiutando a processare solo quello che conta davvero. Inoltre, arricchisce la telemetria e monitora lo stato dell’intero flusso di dati, offrendo alle organizzazioni maggiore visibilità e insight più affidabili. AI Data Pipeline consente di spostare i dati in modo semplice, sanificandoli tra le diverse fonti e gli endpoint (come i modelli di intelligenza artificiale generativa), senza che i dati escano mai dall’infrastruttura locale né sia necessario il ricorso al cloud.

Le nuove soluzioni possono essere implementate ovunque, permettendo alle organizzazioni di rispettare requisiti normativi e conservazione dei dati, raggiungendo così una vera sovranità senza dover sacrificare funzionalità e prestazioni.