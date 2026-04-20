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    Sicurezza aziendale: cosa cambia?

    By 6 Mins Read

    Dal patch management a una gestione a tutto tondo: come evolve la sicurezza aziendale nell’analisi di aDvens

    sicurezza aziendale
    Francesco Diblasio, Head of Managed Security Services (SECaaS) di aDvens

    Applicare patch, aggiornare sistemi, intervenire sui firewall. In molte organizzazioni, la gestione delle vulnerabilità si limita a questo: un’attività puramente tecnica, quasi rituale. Una risposta comprensibile, ma che cela una pericolosa “miopia del perimetro”: si interviene sul sintomo, ignorando la causa. Il risultato è una falsa percezione di controllo, mentre restano esposte le vulnerabilità più insidiose, quelle radicate nei processi, nelle responsabilità non presidiate e nella cultura organizzativa.

    Dal modello tradizionale alla complessità attuale

    Per anni, il patch management ha seguito un modello lineare e prevedibile. In reti statiche, con perimetri ben definiti, strumenti come WSUS o MECM (ex SCCM) consentivano di centralizzare e distribuire gli aggiornamenti con un controllo accettabile, seppur sostanzialmente circoscritto agli ambienti Microsoft.

    Oggi lo scenario è completamente diverso. Il perimetro si è dissolto in una superficie d’attacco in continua espansione: applicazioni di terze parti, servizi cloud, dispositivi IoT, infrastrutture ibride, workstation remote. A tutto ciò si aggiunge il cosiddetto security debt – l’accumulo silenzioso di vulnerabilità irrisolte che, stratificandosi nel tempo, si trasforma in un rischio sistemico. In questo quadro, i modelli tradizionali non sono più strumenti di governo del rischio: tutt’al più, gestiscono l’ordinario. E l’ordinario non basta più.

    Da distribuire patch a gestire il rischio

    La transizione che permette di superare la “miopia del perimetro” non è tecnologica, ma concettuale: è il passaggio dal Patch Management al Vulnerability Management. Il primo risponde a una domanda operativa – come distribuire gli aggiornamenti; il secondo a domande strategiche: perché intervenire, dove farlo e, soprattutto, su quali vulnerabilità, definendo le priorità in funzione del rischio reale per il business.

    Confondere i due piani ha conseguenze concrete e spesso sottovalutate. Intere categorie di asset – stampanti di rete, switch, dispositivi OT e IoT – restano fuori dai radar: non censiti, non aggiornati, sistematicamente ignorati dai processi di patching tradizionali. Non perché siano irrilevanti, ma perché semplicemente sono invisibili a quei processi. Una gestione matura del rischio deve invece mappare ogni asset esposto, a prescindere dalla sua complessità di governo. Non si può proteggere ciò che non si conosce.

    Gli asset dimenticati: OT, IoT e dispositivi non governati

    ll motivo di queste lacune è, prima di tutto, organizzativo. Telecamere IP, badge reader, sensori, sistemi OT e industriali vengono spesso acquisiti da funzioni non-IT – facility management, operations, produzione – senza mai transitare dai processi di validazione della sicurezza. Entrano in rete senza policy di aggiornamento e senza un owner definito: non è negligenza tecnica, è un deficit di governance che gli strumenti convenzionali non intercettano.

    A complicare il quadro, molti di questi dispositivi non possono essere sottoposti a scansioni attive senza rischiare interruzioni operative, cosa che li rende strutturalmente incompatibili con il patch management tradizionale. La risposta è l’asset discovery continuo e passivo: strumenti capaci di

    mappare ogni componente connesso e valutarne il profilo di rischio senza interferire con l’operatività. Non si tratta solo di visibilità tecnica, bensì di sapere cosa è connesso, da dove viene e chi ne è responsabile.

    L’utente: non l’anello debole, ma l’alleato più trascurato

    L’errore umano è spesso citato come la causa principale delle violazioni di sicurezza. È una lettura parziale e pericolosamente comoda. Senza processi chiari e alternative operative sicure, qualsiasi dipendente privilegerà la produttività sull’aderenza ai protocolli: non per superficialità, ma per pura necessità. Il problema non è l’utente: è il contesto in cui opera.

    Un programma di Vulnerability Management maturo ribalta questa prospettiva. Invece di trattare l’utente come un rischio da contenere, lo integra nell’assetto difensivo: gli traduce i rischi in termini comprensibili, fornendo gli strumenti adeguati al fine di operare in sicurezza. Un utente consapevole e supportato non è l’anello debole della catena, è, invece, uno dei sensori più distribuiti e preziosi dell’intera strategia di difesa.

    Cinque pilastri di un Vulnerability Management moderno

    La risposta alla “miopia del perimetro” non è un singolo strumento: è un programma strutturato. Un Vulnerability Management moderno si articola su cinque pilastri collegati tra loro.

    1. Asset Inventory Continuo

    Tutto ciò che è stato argomentato fin qui presuppone una condizione tecnica di base: un inventario dinamico e costantemente aggiornato di ogni asset connesso – endpoint, sistemi non governati, dispositivi OT/IoT e Shadow IT. Senza questa fondazione, qualsiasi processo a valle è costruito sul vuoto.

    2. Prioritizzazione basata sul rischio

    La severità teorica assegnata da CVSS non basta. La priorità deve nascere dal contesto: correlando la vulnerabilità con la sua reale sfruttabilità, il peso dell’asset colpito e i dati di threat intelligence. L’approccio più efficace integra i dati di scansione (VM) con quelli dei sistemi di protezione endpoint (EDR) e con le informazioni su vulnerabilità già attivamente sfruttate (KEV – Known Exploited Vulnerabilities) o ad alto potenziale di exploit imminente (EPSS – Exploit Prediction Scoring System). Il risultato: l’enorme mole di vulnerabilità si riduce a una lista gestibile di rischi concreti e prioritari.

    3. Hardening e baseline di configurazione

    Una patch su un sistema mal configurato è poco più di un cerotto. L’hardening sistematico e l’adozione di baseline di configurazione sicure – le cosiddette golden image aziendali – agiscono alla radice, rendendo ogni sistema strutturalmente più difficile da compromettere, indipendentemente dalle vulnerabilità note.

    4. Remediation con ownership chiara

    Ogni vulnerabilità rilevata deve diventare un’attività tracciabile: assegnata a un responsabile preciso, con uno SLA definito e un processo di chiusura monitorato. Senza ownership, la remediation resta un’intenzione.

    5. Metriche e reporting continuo

    I dati tecnici devono diventare linguaggio comprensibile per il management. KPI come il tempo medio di risoluzione (MTTR) e il rispetto degli SLA traducono le performance operative in indicatori di rischio

    concreti, base indispensabile per decisioni strategiche e allocazione consapevole delle risorse. E una piattaforma unificata di vulnerability management che centralizza, arricchisce e priorizza le vulnerabilità in base al rischio reale, permette ai team di sicurezza di focalizzarsi su ciò che conta davvero.

    Conclusione: oltre la singola patch

    Guardare oltre la singola patch significa riconoscere che le soluzioni tecniche, da sole, non bastano a governare sfide di natura strategica. Le tecnologie odierne offrono livelli di automazione e visibilità impensabili fino a pochi anni fa – ma restano abilitatori: strumenti potenti nelle mani di chi ha già definito il quadro entro cui usarli. La sicurezza reale nasce dall’integrare i cinque pilastri descritti – inventario, prioritizzazione, hardening, remediation e metriche – in un programma coerente, sostenuto da una cultura della responsabilità condivisa a ogni livello dell’organizzazione: dai team tecnici fino all’utente finale.

    Un programma di Vulnerability Management efficace non è un progetto con un inizio e una fine. È una scelta di governance: il riflesso della maturità con cui un’azienda decide di affrontare il rischio in modo sistematico, invece di rincorrerlo vulnerabilità per vulnerabilità. Applicare patch è necessario. Governare il rischio è un’altra cosa.

    A cura di Francesco Diblasio – Head of Managed Security Services (SECaaS) di aDvens

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