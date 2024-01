Identità digitale al centro dei cyber attacchi nel 2024

Vectra AI, specialista nel rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche AI-driven per imprese ibride e multicloud, ha pubblicato le sue previsioni per il 2024, rivelando le tendenze emergenti che caratterizzeranno la sicurezza informatica nel prossimo anno. Le aziende dovranno affrontare un percorso in salita per difendersi dalle minacce alla sicurezza.

Gli aggressori stanno diventando sempre più innovativi quando si tratta di mettere in atto attacchi più tecnici e sofisticati, come le combinazioni di identità digitali rubate. Attaccanti più evasivi comportano più regole, quindi più alert. E un maggior numero di regole di allerta da mettere a punto e mantenere significa più lavoro per gli analisti. Questa situazione – che Vectra definisce “spiral of more”, ovvero “spirale del più” – sta permettendo agli autori di attacchi ibridi di prendere il sopravvento. Nel 2024 le organizzazioni devono dare priorità a segnali precisi e rapidi, per consentire ai team SOC di muoversi alla velocità degli attaccanti ibridi e di proteggere il business.

Gli esperti di Vectra AI hanno delineato le tendenze chiave che, a loro avviso, avranno un forte impatto sul settore della sicurezza informatica nel prossimo anno.

Christian Borst, CTO EMEA di Vectra AI :

Gli autori delle minacce mescoleranno le identità digitali per causare violazioni di alto profilo – L’impennata di attacchi con raccolta di credenziali che si è registrata quest’anno – come la falla di Citrix NetScaler e i cyberattacchi ai casinò di settembre – fanno pensare che i gruppi di criminali informatici siano in possesso di milioni di potenziali login. Nel 2024 vedremo utilizzare le credenziali rubate per compromettere le identità digitali e violare le imprese in maniera più efficace che mai. In passato il furto di credenziali permetteva agli autori delle minacce informatiche di accedere a una manciata di account aziendali, ma la maggior parte non dava loro diritti di amministrazione o accesso privilegiato per rubare dati sensibili. Tuttavia, poiché nel 2024 le aziende utilizzeranno sempre più servizi cloud, software di terze parti e API aperte, ogni account rubato offrirà agli utenti diversi gradi di privilegio. Ciascuno di questi vettori di attacco, in sé considerato, potrebbe non rappresentare un grosso problema, ma prevediamo che i criminali informatici saranno in grado di “mescolare” e combinare gli accessi rubati per entrare in possesso di dati sensibili e violare le organizzazioni. Per proteggersi da una marea di “furti” di account basati sul cloud, le organizzazioni devono migliorare la visibilità degli ambienti cloud, in modo da poter rafforzare la resilienza e individuare gli attacchi prima che si trasformino in violazioni.

Massimiliano Galvagna, Country Manager per l’Italia di Vectra AI